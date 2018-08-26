شركات الملاحة تنتظر تدخل مميش لإنقاذ شرق بورسعيد





الزيادة السنوية لرسوم «النقل» تلتهم حوافز الترانزيت.. ومطالب بانفصال موانئ القناة عن الوزارة أمانى العزازي

ناشدت شركات الملاحة ووكلاء الخطوط الملاحية العالمية، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إصدار قرار ينقذ شرق بورسعيد من تداعيات قرارى وزارة النقل 800 و 488، التى أدت مؤخراً لرحيل التحالف الملاحى العالمى أوشن ألايانس، منتصف أغسطس الجارى.

وطالبت الشركات بأن تكون موانئ اقتصادية القناة الست، مستقلة عن وزارة النقل، وتطبيق الصلاحيات الكاملة التى نص عليها القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الهيئة، فى الموانئ التابعة فى ظل عدم صدور تعديلات جذرية على قرارى الوزارة، ما أدى إلى رفع مقابل الانتفاع بأنشطة الموانئ وخدماتها.

وقرر تحالف أوشن ألايانس Ocean Alliance منتصف الشهر، وقف أعماله فى ميناء شرق بورسعيد، نظراً لارتفاع الرسوم، وتكاليف النقل عبر الميناء.

ويضم التحالف خطوط «سى إم إيه» و«إيه بى إل» و«أو أو سى إل» و«إيفرجرين» و«كوسكو شينج»، ويقوم بتداول الحاويات القادمة من شرق آسيا فى رحلتها لأوروبا عبر ميناء شرق بورسعيد، بينما يتداول الحاويات الوافدة من غرب أوروبا فى رحلتها لشرق آسيا فى ميناء غرب بورسعيد.

وكان شهر أبريل الماضى، قد شهد إعلان تحالف ألايانس العالمى The Alliance الذى يضم خطوط «كى لاين» و«إم أو إل» و«يانج مينج» و«هايدباج»، إنسحابه من الميناء، وتدخل الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، فى مفاوضات مع التحالف للعودة مرة أخرى، ومازالات المفاوضات جارية.

وكشف مصدر مطلع لـ”المال”، أن محطة حاويات شركة قناة السويس للحاويات العاملة بشرق بورسعيد، إضطرت خلال الثلاث السنوات الأخيرة لخفض تعريفة تداول الحاويات، للحفاظ على ماتبقى من عملائها ومحاولة جذب الخطوط الملاحية، بعد رحيل تحالف كى لاين يانج مينج، الذى غادر المحطة فى أبريل من العام الماضى، وفشلت محاولات حكومية لعودته.

وأكد المصدر أن رسوم ميناء غرب بورسعيد تنخفض بنسبة %18 عن ميناء شرق.

ولفت إلى أن خسارة ميناء شرق بورسعيد تلك الخطوط يعنى صعوبة تسويق الأرصفة والمشروعات البحرية الجديدة المنتظر انتهاء العمل بها وتدشينها أكتوبر المقبل.

وتوقع المصدر انخفاض العائد الاستثمارى للمحطة إلى 1.3 مليون دولار، ما يهدد ضخ استثمارات جديدة، ويعتمد الميناء على حاويات الترانزيت التى تتطلب نوعية ضخمة من الأوناش والمعدات، وتتجاوز تكلفة الونش الواحد 15 مليون دولار.

وقال إن نصيب المحطة من السفن انخفض من 45 مركباً أسبوعياً، إلى 15 كحد أقصى، كما أن ما يقرب من 21 خط ملاحى يعبر القناة، ولا يدخل الموانئ المصرية، بسبب المغالاة فى الرسوم التى تزيد عن ميناء بيريه اليونانى بنسبة %74 .

ويرى محمد أبو العطا، مدير شركة إبرامار للملاحة، أن دوران الهيئة الاقتصادية فى فلك وزارة النقل يسبب خسارة لموانيها، خاصة شرق بورسعيد الذى يعتبر ميناء ترانزيت، كما أن باقى موانئ الهيئة ذات طبيعة تختلف عن باقى موانئ الجمهورية، لارتباطها بالمجرى الملاحى للقناة فى بورسعيد والسويس.

وقال إن قرار الفريق مميش رقم 127 لسنة 2017، الخاص بمنح مجموعة من الحوافز والتخفيضات المتعلقة برسوم الإرشاد والميناء والرسو لسفن الترانزيت بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، لم يحقق جدواه ولم يرفع من حجم الحاويات المتداولة بشرق بورسعيد، بسبب الزيادة السنوية التى نص عليها قرار وزير النقل، بزيادة الرسوم مرتين، قبل وبعد قرارات “مميش” بنسبة %5، ووصلت الزيادة السنوية على الرسوم إلى %15 حتى الأن.

ولفت محمد خطاب، مدير شركة ميرسك لاين، إلى أن السفينة التى تتداول 800 حاوية لم يتجاوز نسبة التخيفض لها، والتى شملها قرار الفريق مميش نسبة %5.

وأضاف أن الشركات طالبت الفريق مهاب مميش، بتعديل قراره الخاص بالنص على إلغاء الزياده السنوية فى الرسوم التى فرضتها قرارات وزارة النقل 488 لسنة 2016 .

وقال القبطان محمد السيد، مدير الشركة المصرية الدولية ببورسعيد، إن الزياده السنوية التهمت تخفيضات سفن الترانزيت، خاصه أنها ثابتة.

وأشار إلى أن إلغاء الرسوم الإضافية بنسبة %8، والتى كانت مفروضة على السفن المترددة على ميناء شرق بورسعيد، والتى يزيد طولها عن 354 متراً ساهمت فى تخفيف ضراوة المنافسه بين ميناء شرق وموانئ البحر المتوسط، مطالبا بمنح المزيد من التخفيضات والحوافز المشجعة للسفن المتعاملة مع الموانئ التابعة للهيئة.

وأشار أشرف سامى، مدير شركة فينمار للملاحة ببورسعيد، إلى أن الفرق بين ميناء شرق بورسعيد وموانى أشدود وبيريه، كبير فى نسب التخفيضات والحوافز، وكان فارق الرسوم يصل إلى 100 ألف دولار، وبعد قرارات مميش بإلغاء الرسوم الإضافية التى تصل إلى 8%، أصبح الفارق 30 ألف دولار.

وأكد محمد رضوان، المدير التجارى بشركة ورمس للملاحة، أن القرار 127 لسنة 2017 منح نسب تخفيض على بعض بنود فاتورة السفينة، بينما تجاهل رسوم القطر التى تمثل العبء الأكبر، ففى الوقت الذى تتكلف فيه سفينة رسوم قطر 25 ألف دولار فى شرق بورسعيد، مقارنة مع 5 ألاف دولار في غرب بورسعيد، ويقل الفارق فى رسوم الإرشاد لنفس السفينة إلى 1200 دولار غرب بورسعيد، و2000 دولار فى الشرق.