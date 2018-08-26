شركات الملاحة تعترض على رسوم إصدار الفاتورة الموحدة

■ القاهرة وقناة السويس ينضمان لقائمة البنوك المتعاملة.. والهيئة تعد بدراسة إلغاء خطابات الضمان أماني العزازي:كشف عادل اللمعى، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، تفاصيل اعتراضات الشركات على بنود إصدار فاتورة الرسوم الموحدة للموانئ المصرية، المقرر تعميمها قبل نهاية العام الجاري، والتى يت

■ القاهرة وقناة السويس ينضمان لقائمة البنوك المتعاملة.. والهيئة تعد بدراسة إلغاء خطابات الضمان



أماني العزازي:

كشف عادل اللمعى، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، تفاصيل اعتراضات الشركات على بنود إصدار فاتورة الرسوم الموحدة للموانئ المصرية، المقرر تعميمها قبل نهاية العام الجاري، والتى يتصدرها قيمة عمولات السداد والاستعلام.

وأضح أن اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الملاحة، الذى ضم ممثلى هيئة قناة السويس، وشركة آى فاينانس، ومكتب الفاتورة الموحدة، وعدد من مديرى البنوك المصرية شهد اعتراض شركات التوكيلات الملاحية على نسبة الرسوم التى حددتها شركة إى فاينانس على كل فاتورة يتم إصدارها للسفينة، وتقدر بنحو 114 جنيهاً، إلى جانب 15 دولاراً حددتها البنوك كعمولة تحصيل النقد الأجنبي، و25 جنيهاً بالعملة المحلية.

ولفت إلى أن العمولات تشكل عبئاً على الوكيل الملاحى، فى ظل المنافسة الشديدة وتراجع حركة التجارة البحرية بسبب ارتفاع رسوم الموانئ.

وخلال الاجتماع طالب أعضاء الجمعية العمومية، زيادة عدد الأيام المتاحة لسداد رسوم الفاتورة إلى 5 أيام عمل، بدلاً من 72 ساعة من تاريخ إصدار هيئة قناة السويس لها، تجنباً للغرامات لعدم كفاية الوقت، أو انتظارا لتعزيز التحويلات الدولارية لحسابات التوكيلات المصرفية بالبنوك.

وأكد مصطفى أحمد، ممثل شركة آى فاينانس، أن دور الشركة يقتصر على الاستعلام عن الفاتورة، وإتاحة معلومات السداد بالتنسيق مع القطاع المصرفى، لافتا إلى أن فاتورة الرسوم الموحدة تتوافق مع توجهات الدولة فى تعميم عمليات الشمول المالى.

وأشار إلى أنه من المقرر إنضمام بنكى القاهرة وقناة السويس إلى المنظومة، بداية سبتمبر المقبل، فيما يتم إدراج البنوك الراغبة فى الانضمام تباعا حفاظا على عملائها الملاحيين.

وقالت حنان محسن، وكيل الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، إن الهيئة تدرس إلغاء خطابات الضمان التي يقوم الوكيل الملاحى بإيداعها لدى الجهات المتعاملة مع السفينة كهيئة السلامة البحرية، وهيئة الميناء، والرباط وغيره، ولن يتم ذلك الا بعد تدشين المنظومة كاملة، موضحاً أن جميع الجهات تحفظ حقوقها لدى الوكيل الملاحى بموجب تلك الخطابات.

وأضافت أن الهيئة أصدرت منذ بدء التشغيل التجريبى فى يونيو الماضى للفاتورة الموحدة، 700 فاتورة، ولن يتم التعميم إلا بعد التوافق على نظام التطبيق، وتذليل المعوقات، خاصة المصرفية التى يكشف عنها مرحلة التشغيل التجريبي.

كان المهندس هشام عرفات، وزير النقل، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الفاتورة سيتم تطبيقها على موانئ منطقة قناة السويس – بورسعيد غرب وشرق، والسخنة والأدبية فى المرحلة الأولى، وتشمل 3 رسوم يتم تحصيلها من السفينة، وهى حق الانتفاع بالترخيص، ونادى البحارة، ورسوم الوكالة، وتصريح السفر.