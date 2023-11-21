شركات الملاحة تطالب بتطبيق تعليمات التسجيل المسبق للشحنات بخصوص السفن الجوالة

كشفت شركات الملاحة العاملة بميناء دمياط، عن قيام مصلحة الجمارك بمخاطبة شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حول تعريف ” السفن الجوالة”، لتطبيق ما جاء بالتعليمات الخاصة بنظام التسجيل المسبق على تلك النوعية من السفن.

وأفادت الشعبة في هذا الشأن، حسب خطاب لرئيس مصلحة الجمارك، موجه لرئيس غرفة ملاحة دمياط ” عبدالعظيم الريدي ” إلى أنه لا يوجد تعريف اصطلاحي لهذا النوع من السفن غير أنه يمكن تميزها ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من السفن.

وذهب تعريف الشعبة، إلى أن تلك السفن لا تتبع خط ملاحي منتظم الرحلات بين موانئ محددة سلفا، وعليه لا يمكن التنبؤ بشكل جازم عن موعد قدومها إلى ميناء معين، ويكون تواجدها في أي ميناء مرتبط بالشحنة المراد شحنها أو تفريغها، هذا على خلاف السفن التي تتبع خط ملاحي منتظم، حيث يكون ترددها على بعض الموانئ معلوما بشكل مسبق وفقا لجدول منتظم اسبوعي أو شهري.

كما عرفت الشعبة تلك السفن أنها تهتم بنقل جميع أنواع البضائع والسلع دون الركاب، كما يستغل ملاك هذا النوع من السفن عن طريق مشارطات ايجار وليس عن طريق عقود نقل بحري.

وحسب بعض شركات الملاحة في ميناء دمياط، أكدت على أنه تم دخول أكثر من سفينة جوالة للميناء، إلا أنه تم رفض التعامل وفقا لهذا التعريف، أو وفقا لمنشور مصلحة الجمارك بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وأكدت الشركة أن تلك النوعية من السفن تحمل نسبة كبيرة من التجارة العالمية لمصر ولا يتعلق كونها جوالة بحجم حمولاتها ومن أمثلة هذه السفن سفن الحبوب والسكر والحديد مستلزمات الانتاج المختلفة.

يذكر أن جمارك ميناء دمياط تطالب شركات الملاحة بضرورة تعديل تاريخ شحن البضائع كشرط للحصول على الرقم التعريفي للتسجيل المسبق للشحنات” ACID ” وهو الأمر الذي من الصعب تنفيذه ” حسب شركات الملاحة” ، حيث يرتبط بتاريخ الشحن أمور أخرى تتعلق بالقانون البحري الدولي، وشركات التأمين ومكاتب الحماية والتعويض.

وأكدت الشركات عبر المذكرة، على أنه في حالة استمرار مصلحة الجمارك في تطبيق هذا المفهوم كشرط للحصول على الرقم التعريفي، سوف يتم حرمان السوق المصرية من العديد من المزايا، وراء استقبالها لتلك النوعية من السفن.

وكانت قد قامت بعض الموانئ خاصة دمياط والأدبية، بالغاء التعامل بالبند رقم 3 من المنشور رقم 54 لسنة 2021، والمنوط به تنفيذ نظام التسجيل المسبق على الشحنات الواردة، والذي ينص على ” بخصوص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد الى الموانئ البحرية المصرية من خلال السفن الجوالة، فيكون المتبع معها أن يقوم المستورد أو وكيله بطلب اصدار رقم تعريفي (ACID) لكل شحنة ” لكل بوليصة ” خلال مدة لا تقل عن 3 ساعات قبل تقديم المانفيست”.

وأوضحت شركات الملاحة، أن سفن الحبوب التابعة لوكلاء عالميين، ولم تحدد الوجهة النهائية لها قبل خروجها من الميناء ليست سفنا جوالة.

وطالبت تلك المنافذ بضرورة أن يكون تاريخ الحصول على الرقم التعريفي للتسجيل المسبق ” ACID ” موافقا لتاريخ خروج الشحنة من الميناء حتى يتم الحصول على الرقم التعريفي، وقبول الشحنة بالموانئ المصرية.