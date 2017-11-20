شركات الملاحة تطالب بالحد من ازدواجية تحصيل رسوم السفن

المال ـ خاص: طالبت شركات التوكيلات الملاحية فى بورسعيد، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق وزارة النقل، منع إزدواجية تحصيل رسوم تصريح السفر للسفن العابرة للقناة، سواء من التفريعة الشرقية، أو الغربية أو العبور المباشر. وتواجه الشركات مخاوف كثيرة من إمكانية…

المال ـ خاص:

طالبت شركات التوكيلات الملاحية فى بورسعيد، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق وزارة النقل، منع إزدواجية تحصيل رسوم تصريح السفر للسفن العابرة للقناة، سواء من التفريعة الشرقية، أو الغربية أو العبور المباشر.

وتواجه الشركات مخاوف كثيرة من إمكانية تعنت هيئة السلامة البحرية، أو توقيف السفينة بحجة عدم استيفائها لشهاداتها أو عدم صلاحيتها للسفر أو خلافه إذا ما رفضت التوكيلات سداد رسوم التصريح المدرجة، ضمن فاتورة هيئة السلامة، التى تصدرها إدارات التفتيش البحرى، التابعه لهيئة السلامة فى موانئ السويس وبورسعيد.

كانت غرفة ملاحة بورسعيد خاطبت قطاع النقل البحرى، والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، لحل المشكلة التى تواجه شركات الملاحة فى بورسعيد، رغم تأكيد الهيئة الاقتصادية (القطاع الشمالى) فى خطاب رسمى للغرفة، أن إصدار تصريح السفر وتحصيل رسومه من اختصاص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (موانى بورسعيد)، سواء السفن الراسية أو العابرة، وأنها المنوطة بإصدار تصريح السفر، ولن يكون هناك أى غرامات تفرض على التوكيلات بسبب تصريح السفر.

إلا أن رد الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس إلى غرفة ملاحة بورسعيد، لم ينهِ مخاوف شركات التوكيلات الملاحية من استمرار فرض هيئة السلامة البحرية غرامات على التوكيلات الملاحية، نتيجة تغير مسار السفن فى عملية العبور واستخراج تصاريح السفر.

أكد مصدر فى إحدة أكبر الخطوط الملاحية العالمية، أن الخطوط الملاحية الكبرى الأكثر تضررا من إزدواجية تحصيل رسوم تصريح السفن التى تحصلها هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية بواقع 22 دولارًا، فيما تحصله أيضا جهات التفتيش البحرى، التابعة لهيئة السلامة البحرية فى الموانئ بواقع 32 دولارًا.

لفت إلى أن سفن تابعة للخطوط الكبرى تعبر القناة، وتضطر لدفع مبلغ إجمالى ضخم من هذه الرسوم، ما يمثل عبئًا عليها، بدلا من تخفيف هذه الأعباء وتقليل النفقات على السفن، لكى لا تلجأ لتغيير مسارها.

قال محمد شادوفة، رئيس شركة إف جى للملاحة، إن هيئة السلامة البحرية يجب أن يقتصر دورها على متابعة شهادات السفينة، وصلاحيتها للإبحار، لا سيما التى تعبر القناه للمرة الأولى، أما تصريح السفر فهو حق لهيئة الميناء، ويجب أن يصدر تحديدات واضحة لصلاحيات هيئة السلامة والهيئة الاقتصادية، فيما يتعلق بجهة إصدار التصريح، لا سيما أن المسؤلية والولاية على السفينة، متداخلة فى حالة رسو المركب بالميناء.

أوضح مدير الملاحة بإحدى التوكيلات الملاحية، أن المتبع أن تقوم السفينة باستخراج تصريح سفر، من التفتيش البحرى، حال عبورها مباشرة من القناة إلى شرق التفريعة، ويدرج التفتيش فى فاتورته التى يسددها الوكيل الملاحى للسفينة، بند رسم تصريح سفر ثابت، بقيمة 32 دولارًا، وبالتالى نضطر لسداد الرسم الذى يكون بندا من عدة بنود موجودة على فاتورة التفتيش البحرى.

كشف مصدر مطلع لـ«المال»، عن أن هيئة السلامة البحرية تغيبت عن حضور اجتماعا عقد الشهر الماضى، بمقر قطاع النقل البحرى لتقنين تحصيل رسوم تصريح السفر، وتوحيد جهة إصداره، وأن الفاتورة الموحدة لتحصيل الرسوم، المقرر العمل بها الشهر المقبل، تحتوى على بند رسم تصريح السفر، بما يعنى حسم التحصيل لحساب اقتصادية القناة.

ولفت المصدر إلى أن إصدار تصريح السفر حق أصيل للهيئة الاقتصادية بينما إجراءات تمكين السفر من اختصاص هيئة السلامة البحرية، بما يعنى أن تتأكد الهيئه من إجراءات صلاحية السفينة للإبحار والسفر دون تحصيل أى رسوم.

أوضح أن تحصيل موانئ بورسعيد لرسوم استخراج تصريح السفر للسفن رسم سيادى، بموجب القرارات الصادرة والمنظمة للنقل البحرى، كما أن تحصيله فى الفاتورة الموحدة التى تفعل الشهر المقبل.

فيما أشار محمد رضوان، مدير الملاحة بشركة ورمس، إلى أنه لا بد من التنسيق بين الهيئة الاقتصادية، وهيئة السلامة البحرية، التابعة لوزارة النقل، لإلغاء بند رسوم تصريح السفر، الذى تحصله هيئة السلامة بقرار رسمى واضح، يكفى أنها تحصل 10 آلاف دولار رسم موانئ، ومنائر نظير استخدام الفنار، لإرشاد السفن.