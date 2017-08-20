شركات الملاحة تطالب المالية بإعفاءات من القيمة المضافة

بورسعيد - أمانى العزازىلجأت شركات الملاحة، ومكاتب التخليص الجمركى ونقل البضائع، إلى غرفة الملاحة ببورسعيد، لمخاطبة وزارة المالية لاستصدار فتوى حاسمة حول مدى خضوع أنشطة الملاحة التى تقوم بها الشركات المصرية لسفن أعالى البحار، لضريبة القيمة المضافة.وتعانى الشركات من اختلاف المحاسبة الضريبية بفروع

بورسعيد – أمانى العزازى

لجأت شركات الملاحة، ومكاتب التخليص الجمركى ونقل البضائع، إلى غرفة الملاحة ببورسعيد، لمخاطبة وزارة المالية لاستصدار فتوى حاسمة حول مدى خضوع أنشطة الملاحة التى تقوم بها الشركات المصرية لسفن أعالى البحار، لضريبة القيمة المضافة.

وتعانى الشركات من اختلاف المحاسبة الضريبية بفروع مصلحتى الضرائب والجمارك بموانئ دمياط وبورسعيد والسويس والإسكندرية، خلافا لما نص عليه قانون القيمة المضافة، الصادر فى 7 سبتمبر 2016، وتعديلاته فى أول يوليو 2017، ولائحته التنفيذية.

كانت مصلحة الضرائب قد طالبت الشركات أيضا، بسداد الضريبة بأثر رجعى، منذ صدور القانون فى أغسطس 2016.

وضريبة القيمة المضافة، هى ضريبه غير مباشره تفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التى يتم شراؤها وبيعها.

أكد عمرو الدمياطى، عضو الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب، والمستشار المحاسبى لبعض شركات الملاحة، والتخليص والمقاولات، التى تقوم بتقديم بعض الخدمات للسفن المصاحبه لنشاط الترانزيت، أن القانون أخضع جميع السلع والخدمات المقدمة لسفن أعالى البحار للضريبة، بقيمة صفرية، وذلك فى الماده 3 من القانون، والمادة 5 من اللائحة التنفيذية.

وأيضا البند 30 من القانون يعفى الخدمات والسلع المقدمة لسفن أعالى البحار من الضريبة.

ولفت إلى أن بعض الشركات فوجئت بمطالبة مصلحة الضرائب لها بسداد الضريبة، وهو ما يعنى أن تطبيق القانون يخضع لاجتهادات شخصية، ولذا قررنا مخاطبة قطاع البحوث الضريبية لاستصدار فتوى نهائية لحل المشكلة، مشيرا إلى أن بعض الشركات مطالبة بسداد مبالغ طائلة تصل إلى مليون جنيه، منها شركات مقاولات شهيرة.

وقال الدمياطى إن فكر الجباية مازال سائدا بين قطاع ضخم من مأموريات الضرائب، وطالب بتطبيق القانون دون اجتهادات والالتزام بإعفاء الأنشطة والخدمات المتعلقة بأتعاب الوكالة الملاحية، وخدمات تحصيل النوالين لصالح الغير، وهى خدمة شحن تم أدائها خارج حدود مصر، وأيضا الخدمات المتعلقه بالتخليص الجمركى، وتسليم الطرود، وقطع الغيار التى تتم بنظام الترانزيت للسفن، وخدمات رفت وتعيين البحارة، وكلها تتم على سفن أعالى البحار، وكذلك تموين السفن بالمواد الغذائية والمياه والوقود، وخدمات جمع المخلفات، والقمامة، وأعمال الحراسات وتخزين السلاح، وأعمال المقاولات البحرية، وصيانة السفن والحاويات، وأيضا جميع الخدمات المصاحبة للسلع والخدمات المصدره.

وكشف إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى، بغرفة تجارة بورسعيد، أن القانون أخضع خدمات النقل لضريبة القيمة المضافة بفئة %13 من القيمة، اعتبارا من سبتمبر 2016، وفى أول يوليو المنقضى زادت إلى %14، ولكن إذا كانت الخدمة يتم أدائها على سلع مصدره للخارج، فالقانون أعطى للمصدر الحق فى استردادها.

ولفت شلبى إلى أن استرداد الضريبة يسير وفق إجراءات طويلة ومعقدة، وبشرط أن تكون الخدمة المصاحبة لنشاط الصادر، تخضع لضريبة صفرية، وهو ما يفتح بابا لاجتهادات مأمورى الضرائب والجمارك، ويشكل عبئا على شركات الخدمات.

وقال أشرف عطا، وكيل نقابة مستخلصى الجمارك، إن القانون أخضع خدمة التخليص الجمركى لضريبة بفئة %10، بإعتبارها من الخدمات المهنية، لافتا إلى أن نشاط التخليص الجمركى يرتبط بالأنشطة المصاحبة للصادر، والتى تقدم لجميع أنواع سفن الترانزيت التى يتم عليها أعمال شحن وتفريغ فى الموانئ، وبالتالى أعمال تخليص جمركى.

وطالب عطا وزارة المالية بإصدار تعليمات واضحة لمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، تنهى حالة الجدل، وتغلق باب الاجتهادات الشخصية، وتمنع البلبلة، مشيرا إلى أن جمارك السويس تختلف فى تطبيق القيمة المضافة وحسابها، عن جمارك بورسعيد والإسكندرية وكذلك دمياط.

يذكر أن وزارة المالية سبق وأن تراجعت عن قرارها الخاص بتحصيل ضريبة قيمة مضافة على النولون البحرى على السلع المستوردة، الذى أقرته بموجب المنشور رقم 49 لسنة 2017. وانفردت «المال» بنشر قرار المالية الذى أحدث ازدواجية فى تحصيل الضريبة على النولون البحرى قبل وبعد الإفراج الجمركى.

فى سياق متصل قال محمد حنفى، مدير عام جمارك شرق بورسعيد، إن المنشور 65 حسم مشكلة تحصيل القيمة المضافة على النولون البحرى، ومنع ازدواجية تحصيل القيمة على النولون.

ولفت حنفى إلى أن مأمورى الضرائب اختلفوا فى تفسير الضريبة على العاملين فى مجال الأنشطة البحرية، والذين لم يعد أمامهم سوى استصدار فتاوى نهائية من البحوث الضريبية التابعة للضرائب على المبيعات تحسم الخلاف.

وأشار إلى أن التوكيلات الملاحية التى لجأت إلى المصلحة، وحصلت على فتاوى تم تعميمها بالفعل على الجمارك ومنها على الموانئ.