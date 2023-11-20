شركات الملاحة ترفض إلزامها بإبادة الحشرات على السفن قبل وصول الموانئ

نقلت غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر رفض شركات الملاحة التابعه لها إلزامها بإبادة الحشرات على السفن القادمة للموانئ المصرية من بعض الدول التى تفشي بها الحشرات الناقله للأمراض

وطالبت الغرفة الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحه للطب الوقائي الاكتفاء بالإجراءات الوقائية التى يقوم بها الحجر الصحي والتنبيه على السفن باتباع تعليمات مكافحة الامراض والأوبئة الصادرة وعدم توقيع عقوبات قانونية على الشركات حتى لا يتأثر النشاط الملاحي بتعطيل أو إلغاء خطوط ملاحية.

وذلك بعد تلقيها تعليمات للتنبيه على التوكيلات الملاحية بإلزام السفن القادمه من الدول بإبادة الحشرات فى كل وسيله من وسائل النقل قبل الوصول إلى الأراضي المصريه وتقديم مايفيد ذلك بشهاده مراقبة إصحاح السفينة.



وقال محمد رضوان سكرتير عام غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر أن الحجر الصحى ألقي بالمسؤلية على شركات التوكيلات الملاحية للتخلص من الحشرات الناقله للامراض ،رغم ان دور الوكيل الملاحى مجرد حلقة وصل بين مالكي ومشغلي السفن وبين الموانئ المصرية .

وأوضح أنه يجب التنسيق بين وزارة الصحه المصريه وبين الدول الأخرى منعا لحدوث اعاقة لحركة السفن داخل الموانئ المصرية ،لافتا إلى أن الحجر الصحي يقوم بإجراءات رش البواخر ومكافحة نواقل الأمراض على كل السفن القادمه من البلدان المتأثرة عند وصولها لمصر



وتابع أن الغرفة خاطبت قطاع النقل البحري أكدت فيه رفض شركات التوكيلات الملاحية للقيام بذلك الاجراء ،كما أبلغت عن مدى الضرر الواقع عليها حيال عدم التزامها باجراءات المكافحة باعتبار أن الوكيل الملاحي ماهو إلا حلقة وصل بين مالكى ومشغلي السفن وبين الموانئ المصرية.



وأضاف أن الغرفه نقلت مخاوف شركات التوكيلات الملاحيه من فتح الباب لضعاف النفوس للحصول على شهادات تفيد بتنفيذ اجراءات مكافحة نواقل الأمراض لتلك الدول المتاثرة بالطرق الرسميه وغير الرسميه بغض النظر عن تنفيذها فعليا من عدمه مما يعنى احتمالية قدوم بعض البواخر الى الموانئ المصريه دون تنفيذ الاجراءات فعليا.



وكان الحجر الصحي قد طالب غرف الملاحه بالزام السفن القادمه من الدول المتاثره بنواقل الحشرات بابادتها فى كل وسيله من وسائل النقل قبل وصولها للموانى المصريه على ان يتم ادراجها بالاقرار الصحي البحري وفى شهادة مراقبة اصحاح السفينه



وشدد فى خطابات رسميه لغرف الملاحة المصرية أيضا على اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه المقرره بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالحجر الصحي حيال التوكيلات الملاحيه ومشغلي وسائل النقل قبل الوصول الى الاراضي المصريه،فى حالة عدم الالتزام بتنفيذ التدابير الخاصه بمكافحة نواقل الامراض وفقا لاحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 الخاص باجراءات الحجر الصحي داخل الموانئ والمنافذ ونقاط الحدود والدوائر الجمركيه.



يذكر أن الدول المتأثره بنواقل الأمراض طبقا للموقف الوبائي الدولى تضم مجموعه من الدول الافريقيه والشرق اسيويه وبعض دول امريكا وكوريا والفلبين وانجولا بوروندى الكاميرون الكونغو غانا مالى موريتانيا النيجر البرازيل كولومبيا بيرو باراجواى سورينام فنزويلا زامبيا الهند واندونسيا جنوب افريقيا الهند ايران موزمبيق الصومال.