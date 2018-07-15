شركات الملاحة المحلية تشكو من صعوبة منافسة الأجانب

أمانى العزازى اتهامات للخطوط بضرب الأتعاب.. و«ميرسك»: نعمل وفقا للقانون ونحصل على مقابل الخدمات من الخط الرئيسى تزايدت شكاوى شركات الملاحة، التى تم تأسيسها برأسمال مصرى %100، بعد أن تراجعت أعمالها لصالح شركات الملاحة التى يساهم فيها شركاء أجانب، سواء ممثلين لخطوط ملاحية كبرى، أو م

أمانى العزازى



اتهامات للخطوط بضرب الأتعاب.. و«ميرسك»: نعمل وفقا للقانون ونحصل على مقابل الخدمات من الخط الرئيسى

تزايدت شكاوى شركات الملاحة، التى تم تأسيسها برأسمال مصرى %100، بعد أن تراجعت أعمالها لصالح شركات الملاحة التى يساهم فيها شركاء أجانب، سواء ممثلين لخطوط ملاحية كبرى، أو مستثمرين وكلاء لخطوط ملاحية غير منتظمة.

كشف مصدر ملاحى، عن أن الشركة المحلية التى كان يتجاوز عدد السفن التى تقوم بخدمتها 120 سفينة شهريا، انخفض إلى 20 سفينة نتيجة المنافسة التى تتعرض لها من الأجانب.

حذر المصدر من تعرض الشركات المصرية للانهيار فى ظل التوسع فى إنشاء شركات الملاحة برأسمال يستحوذ الأجانب على نسب منها، لا سيما الممثلة لكبرى الخطوط الملاحية العالمية.

بينما دافع ممثلو شركات يساهم فيها الأجانب عن نفسها مؤكدين أنهم يعملون وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تحددها السوق، التى لا تعترف إلا بصاحب الجودة والسعر الأفضل.

قال المصدر إن الشركاء الأجانب بدأوا فى الاستحواذ على تقديم الخدمات الملاحية للسفن، وليست خدمات عبور قناة السويس فقط، ما أدى لانهيار أتعاب الوكالة الملاحية، فى ظل عدم تفعيل قرار وزارة النقل بالتعريفة الاسترشادية، التى أقرتها القوانين المختلفة من بينها قانون رقم 1 لسنة 1998.

قال كامل الحسينى، مستشار الملاحة بشركة جلوبال للتوكيلات والخدمات البحرية «جلومار»، إن الشركات المحلية تعانى من منافسة حادة من الشركات الأجنبية بعد أن بدأ ممثلو كبريات الخطوط الملاحية فى الاستحواذ، ليس فقط على أعمال الوكالة لسفنه وسفن الغير، بل على عمليات الشحن، والتفريغ، والعبور، والخدمات الملاحية، والطرود، ونشاط رفت وتعيين البحارة، وتموين السفن داخل الموانئ.

تابع مصدر مسؤول أن الفترة الماضية شهدت قيام الخطوط الملاحية العالمية بافتتاح شركات لها فى مصر تحمل اسم الخط لتقوم بأعمال الوكالة لسفنها وباقى الخدمات الملاحية نظير نصيب ضئيل للشريك المصرى.

لفت المصدر إلى أن الاستحواذ الأجنبى لأعمال الوكالة والخدمات الملاحية، تسبب فى انهيار كامل للشركات الخاصة المصرية، التى لم تعد قادرة على المنافسة بسبب تدنى أسعار الشركات، التى يشارك فيها الأجانب، مضيفاً أن 35 % من الشركات فى طريقها لتصفية أعمالها.

أوضح سيد حلمى، رئيس مجلس إدارة نيكست شوت للملاحة، أنه لا يوجد قانون يلزم الوكيل الملاحى بتحصيل أتعاب وكالة ملاحية محددة، ما أدى إلى إنهيار أتعاب الوكالة لتهبط من 10 آلاف دولار إلى 200 دولار، الأمر الذى صاحبه انخفاض حجم أعمال الشركات للنصف.

ومن جانبه نفى محمد خطاب، مدير شركة ميرسك إيجيبت ببورسعيد، الاتهامات الموجهة لشركات الملاحة، التى يساهم فيها الأجانب، مشيرا إلى أن الشركات تعمل فى مصر وفقا لما أقرته القوانين، ولا يمثل وجود شريك أجنبى للاستحواذ الكامل على أتعاب الوكالة الملاحية أو الخدمات الملاحية.

قال إن شركته تستعين بشركات أخرى لتقديم الخدمات الملاحية لعملاء ميرسك، مثل شركة أركاس إيجيبت، وتوكيل كلاركسون، لتقليل تكاليف التشغيل والتفرغ لأعمال الوكالة الأساسية.

أشار إلى أن شركته تقوم بتحصيل أتعاب الوكالة من الخط الملاحى، رغم أنها تقدمها لسفن الخط ذاته.

طالب أن يقوم قطاع النقل البحرى بالتأكد من تحصيل الشركات الملاحية لأتعاب الوكالة، وضمان التزامها بالقوانين المصرية، وضمان ورود التحويلات النقدية للوكيل بالدولار، لسداد رسوم العبور وباقى الخدمات، والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية.

وأكد خطاب أن الشركات المختلطة التى يكون الشريك الأجنبى ممثلًا لخط عالمى يقوم بتحصيل أتعاب الوكالة وملتزم بالرسوم التى أقرتها القوانين، وأن المعيار الوحيد لتفضيل العميل وكيل ملاحى عن آخر يكون لكفاءته وجودة الخدمة التى يؤديها.

من جانبه قال سامى السبكى، مدير فرع شركة الريدى للملاحة بالإسكندرية، إن العدد الأكبر من الاستثمارات الأجنبية فى مجال التوكيلات الملاحية، هى لشركات الخطوط العالمية والمطالبة بتحجيم القطاع الخاص، أو إخراج الأجانب منه يهدد محطات الحاويات المصرية بالخراب.لفت السبكى إلى أن هناك كثير من الشركات الملاحية برأسمال كامل، أثبتت نجاحات كثيرة بفضل جودة خدماتها وأدائها المتميز للخدمة، وعلى الشركات التى تشكو من المنافسة أن تجتهد فى جذب خطوط ملاحية جديدة وتسويق خدماتها.

وذكر أن منع استثمارات القطاع الخاص فى مجال الوكالة الملاحية، أو منع المشاركه الأجنبية، يعطى إشاره سلبية للاستثمار فى مجال الخدمات فى مصر، الذى يعمل به العديد من البنوك الأجنبية، وشركات التامين وشركات السياحة، ما يؤثر بشكل سلبى على الوضع الاقتصادى لمصر عالميا.