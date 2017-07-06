شركات المقاولات تطالب بسرعة إصدار قانون التعويضات لإيقاف نزيف الخسائر

طالب عدد من شركات المقاولات بسرعة إصدار قانون تعويضها عن خسائر تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار، الذى ناقشه مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الأربعاء، إجراءات تنفيذه فور اعتماده من رئيس الجمهورية ويستهدف حل مشكلات الشركات عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة.

كشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه بمجرد صدور القانون سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الإسكان ومندوبى وزارتى المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومندوبى الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية واتحاد الغرف التجارية والصناعات، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء، لدراسة أوضاع الشركات وتحديد مبالغ التعويضات المقرر صرفها لكل حالة.

وأوضح أن جميع شركات المقاولات تضررت على مدار العام الماضى والحالى من الارتفاعات المتزايدة فى أسعار مواد البناء وتكاليف تنفيذ المشروعات مما أسهم فى تحملها خسائر فادحة وتخارج ما يقرب من 2000 شركة، لافتا إلى أن عدد الشركات المقيدة فى الاتحاد حاليا حوالى 19 ألفا.

وأضاف أن مناقشة القانون فى اجتماع مجلس الوزراء يعكس رغبة وحرص جميع أجهزة الدولة على تطبيقه وحل مشكلات الشركات، مشيراً إلى أن تأخر إصداره حتى الآن يرجع بالأساس إلى طول فترة المناقشة من مجلس النواب، وأنه بمجرد عودة الرئيس عبد الفتاح السيسى من زيارة المجر سيتم توقيع القانون.

وأوضح أنه تم مؤخرا مناقشة بعض الضوابط لتطبيق القانون تتمثل فى حساب فروق الأسعار بصورة شهرية للعقود التى سيتم صرف تعويضات لها، وهى للأعمال من 1 مارس 2016 إلى 31 ديسمبر 2016 فى ظل مرور الخامات بتغيرات شهرية.

ولفت إلى وضع توصية بأن يدرج بالعقود الجديدة جميع العناصر المتغيرة فى الإنشاء لتلافى سلبيات الفترة الماضية وعدم الحاجة مجددا إلى تعويضات، مشيرا إلى أن تلك التوصية فى انتظار موافقة وزارة المالية.

ووافق مجلس النواب على قانون التعويضات الشهر الماضى، وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره.

من جانبه، قال هشام يسرى، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الشركات العاملة فى مشروعات الدولة، خاصة الإسكان الاجتماعى والكهروميكانيك، تضررت بصورة كبيرة من ارتفاع الدولار والتعويم والقرارت الاقتصادية المتلاحقة، بما أدى إلى بطء معدلات الإنجاز ببعض المشروعات.

وأشار إلى أن سرعة إصدار القانون ضرورة لإنقاذ وحماية القطاع والشركات العاملة به، خاصة الصغرى والمتوسطة، فى ظل تزايد التكاليف والأعباء المالية.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء، أن شركات المقاولات تعانى منذ عام ونصف من عدم إقرار قانون التعويضات، والذى أسهم فى تراكم الأعباء المالية على الشركات والتأثير بالسلب على معدلات الإنجاز، خاصة مع التغيرات المتلاحقة فى أسعار الخامات وتضاعف بعضها، مشيراً إلى أن الشركات العاملة بالطرق هى الأكثر تضررا، حيث ارتفع البيتومين – المادة المستخدمة فى رصف الطرق – بمعدل 3 أضعاف.

ولفت إلى أن العقود المبرمة من 1 مارس 2016 والمستمرة إلى الآن ستواجه أعباء مالية جديدة عقب ارتفاع أسعار المحروقات مؤخراً، مما يتطلب سرعة صرف التعويضات.

وأضاف محمد عبد الرؤوف، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى البناء، أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عصفت بشركات المقاولات عقب ارتفاع الدولار وتغير تكلفة التنفيذ للمشروعات، مشيرا إلى أن هناك شركات لجأت إلى التصرف فى بعض أصولها لاستكمال الأعمال المسندة إليها والحفاظ على وجودها بالسوق.