شركات المقاولات تطالب الحكومة بتوضيح ضوابط صرف التعويضات

❐ النصر للأعمال: آلية تحديدها غير واضحة.. وارتفاع التكاليف مستمر ❐ «الجيزة» للمقاولات: خاطبنا «القاهرة» و«الجيزة» وأجهزة المدن الجديدة ❐ «الشمس»: الضوابط تحتاج للنشر فى الجريدة الرسمية أحمد على ــ مصطفى طلعت طالب مسئولون بشركات المقاولات الحكومة بإعل

❐ النصر للأعمال: آلية تحديدها غير واضحة.. وارتفاع التكاليف مستمر

❐ «الجيزة» للمقاولات: خاطبنا «القاهرة» و«الجيزة» وأجهزة المدن الجديدة

❐ «الشمس»: الضوابط تحتاج للنشر فى الجريدة الرسمية

أحمد على ــ مصطفى طلعت

طالب مسئولون بشركات المقاولات الحكومة بإعلان الضوابط التى سيتم على أساسها صرف التعويضات ونشرها فى الجريدة الرسمية حتى تتضح الصورة للكيانات وتبدأ فى اتخاذ خطواتها المستقبلية.

وقدرت بعض الشركات حجم المرحلة الأولى من التعويضات المقرر صرفها لها بأنها ستتراوح بين 20 و50 مليار جنيه، تمثل تعويضات فوارق تكاليف المشروعات التى تعاقدت عليها تلك الشركات مع الجهات الحكومية منذ أكثر من عام تقريبًا.

يذكر أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قال على لسان رئيسه، على مصطفى، إن وزارة الإسكان أعلنت عن صرف نسبة %10 من تعويضات المقاولين عن المشروعات التى تم التعاقد عليها منذ مارس 2016 الماضى.

وتواصلت «المال» مع مسئولى بعض شركات المقاولات المقيدة بالبورصة التى تنفذ مشاريع لصالح الجهات الحكومية، فى محاولة للوقوف على حقيقة صرف الـ %10 من تعويضات المقاولين.

وأكد المسئولون أن الحكومة لم تقم حتى الآن بسداد أى تعويضات لصالح المقاولين، خاصة فى المشروعات الكبرى، ما يؤدى إلى تحملهم خسائر كبيرة فى ظل ارتفاع أسعار الدولار، ومن ثم تكلفة المواد الخام بأكلمها.

وقالوا إن نسبة الارتفاع فى تكاليف المشروعات التى تُنفذ حاليًا ستتراوح بين %20 كحد أدنى فى بعض المشروعات وستصل لـ %75 فى المشروعات الكهروميكانية التى تعتمد موادها الخام بشكل كلى على الدولار.

وقال المهندس عليوة شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية، إن الأخيرة لم تتلق أى خطابات أو إخطارات بموافقة الحكومة على صرف نسبة %10 من تعويضات المقاولين.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه رغم صدور القرار منذ شهر تقريبًا، فإن الصورة لم تضح بعد فيما يخص آلية صرف التعويضات وتحديد قيمتها من الأساس، ما يُشكل ضغطًا كبيرًا على الشركات المتضررة.

وأشار إلى صعوبة تحديد قيمة التعويضات الخاصة بشركته فى الفترة الراهنة، نظرًا لغياب الوضوح فى طريقة تحديدها من الأساس، مشيرًا إلى أن نسبة ارتفاع تكلفة المشروعات التى تنفذها الشركة لصالح الحكومة ستصل لـ 40 % فى بعض المشروعات، و%75 فى مشروعات الكهروميكانيا التى تعتمد فى موادها الخام على الدولار.

من جهته قال إسماعيل أحمد، المدير المالى للجيزة العامة للمقاولات، إن شركته ليست لديها أى معلومات عن موقف الحكومة من صرف التعويضات، نافيًا أن يكون تم إخطار الشركة بصرف %10 من مستحقاتها.

وأضاف أن نسبة الـ %10 غير عادلة إن تم صرفها، ولكنها ستساعد شركته على استمرارية العمل وتدبير الأجور والرواتب، حتى يتم صرف باقى التعويضات.

وأوضح أن شركته تخاطب بشكل منفرد كل جهة حكومية مسئولة عن المشروع الذى تقوم بتنفيذه، وأبرزها محافظتا القاهرة، والجيزة، وأجهزة المدن الجديدة مثل جهاز 6 أكتوبر.

وقال سهل الدمراوى، المدير العام لشركة «المدائن» للأساسات والإنشاءات، إن قيمة تعويضات المقاولين قد تتراوح ما بين 15 و20 مليار جنيه كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن الوضع نتج عنه عدم قدرة الشركة على تسيلم المشروعات فى مواعيدها وهو ما كان سيجبر شركات أخرى على التوقف التام عن تنفيذ المتعاقد عليه بسبب انعدام قدراتهم المالية.

وأضاف أن شركته ستتقدم للجهات المختصة الأسبوع الحالى بالأوراق التى تفيد بالأضرار التى لحقت بمشروعاتها والمطالبة بالتعويض وفقًا للاجراءات التى حددتها اللجنة العليا للتعويضات.

وأكد الدمراوى أن هناك عدة قرارات أثرت سلبًا على قطاع المقاولات خلال 2016، ورفعت تكلفة المشاريع القائمة للشركة بنهاية شهر ديسمبر 2016 بنسب تترواح بين 25 و%40 حسب طبيعة كل مشروع.

وأشار إلى أن هذه القرارات تتمثل فى تخفيض الجنيه بنسبة %14.5 مارس العام الماضى، بالإضافة إلى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الذى رفع ضريبة المبيعات على خدمة المقاولات من %2.9 إلى %5، كذلك تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ورفع الدعم الجزئى عن المواد البترولية، ورفع الفائدة على الودائع وما له من أثر فى فائدة الاقتراض على تمويل البنوك لعقود المشروعات الجارية.

من جانبه، قال شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن قيمة تعويضات الشركات المتضررة لن تقل عن 50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن شركته لم تنتظر إجراءات الدولة بشأن طلب التعويضات وقامت بحل الأزمة مع العملاء.

وأكد «شمس الدين»، أن اعتماد مجلس الوزراء لآليات وضوابط صرف التعويضات التى حددتها لجنة التعويضات يحتاج إلى نشره فى الجريدة الرسمية، فكثير من الشركات لم تعلم بالأمر حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن %90 من مشروعات الشركة تابعة للقطاع الخاص، والنسبة المتبقية تخص الحكومة وبالتالى لم يكن التأثير كبيرًا على الشركة بخلاف الشركات الأخرى.