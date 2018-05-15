شركات المقاولات تترقب تفاصيل مدينة الحرير الكويتية

■ المقاولون العرب وحسن علام وأوراسكوم أبرز الكيانات المرشحة للمنافسة ..والاتحاد يعد قائمة للمؤهلين عصام عميرةتترقب شركات المقاولات المصرية الإطلاع على تفاصيل مشروع إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية، للمشاركة ومنافسة الكيانات العالمية، باعتباره من أهم المشاريع الاستثمارية فى الخليج، واستغلا

■ المقاولون العرب وحسن علام وأوراسكوم أبرز الكيانات المرشحة للمنافسة ..والاتحاد يعد قائمة للمؤهلين

عصام عميرة

تترقب شركات المقاولات المصرية الإطلاع على تفاصيل مشروع إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية، للمشاركة ومنافسة الكيانات العالمية، باعتباره من أهم المشاريع الاستثمارية فى الخليج، واستغلالاً للعلاقات القوية بين مصر والكويت، وتنمية التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

ويعتبر «مدينة الحرير» المشروع الإعمارى الأكبر فى الخليج، بتكلفة تتراوح بين 250 و 270 مليار دولار، يمتد حتى 25 عاماً على أن تنجز المرحلة الأولى خلال 7 أعوام ونصف، بحسب تصريحات إعلامية سابقة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ محمد العبدالله.

أكد محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة لديها مشاريع فى الخارج بالسودان وعمان وأبوظبى، من خلال شركاتها التابعة، لافتا إللى أن لديهم القدرة على المنافسة، لا سيما أن الشركة لديها خبرة تزيد عن مائة عام، ومن المبكر الحديث عن الاستثمار فى هذا المشروع، كون ملامحه لم تتضح بعد.

عرض وفد من المجلس الاقتصادى الأفروآسيوى، برئاسة طارق بن عبيد، مطلع مايوالحالى، فرص الاستثمار المتاحة أمام وزير قطاع الاعمال العام الدكتور خالد بدوى للمساهمة فى مشروع إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية، وبحث سبل المشاركة فى المؤتمر والمعرض الاقتصادى الدولى بشأن المشروع فى مارس 2019، الذى تشارك به كبرى الكيانات الاقتصادية العربية والعالمية.

من جانبه قال فتحى السيد، العضوالمنتدب للشئون المالية والإدارية للشركة العامة للإنشاءات “رولان”، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة حاليا لا تدرس الاستثمار فى الخارج، ونعمل على تنمية الاستثمار فى الداخل أولاً، لافتا إلى أن شركة المقاولون العرب وأوراسكوم، والرواد من أبرز الشركات التى لديها القدرة على المنافسة، ويمكنها تنفيذ مشروعات كثيرة ومتعددة.

فى سياق متصل أكد هانى الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنهم فى انتظار دراسة جدوى المشروع من دولة الكويت للإطلاع على التفاصيل ومدى جدواها الاستثمارية.

أوضح «الديب» فى تصريح لـ«المال»، أن الشركات المصرية العامة بقيادة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لديها قدرة على منافسة الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى توجه عام للدولة.

وفى نفس السياق أكد هشام يسرى، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن هناك شركات كبرى قادرة على المنافسة بشكل قوى، مثل شركة المقاولون العرب وشركة حسن علام «النصر العامة للمقاولات » وشركة مختار ابراهيم التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر للأعمال التكميلية والمقاولات المتخصصة، وغيرها من الشركات الكبرى، لافتا إلى أن شركاتنا تتميز بالخبرات الكبرى، ويتوافر لديها العمالة المدربة منخفضة التكاليف.

أوصى يسرى الشركات التى تعتزم المشاركة بالمشروع بدراسة الأسعار وبحث كيفية تحقيق الهدف المرجومنه، وتقديم صورة مشرفة للشركات المصرية.

رحب وزير قطاع الأعمال بالتعاون من خلال الشركات التابعة للمساهمة فى مشروع إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية، مشيرًا إلى أن تمتع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بخبرات كبيرة وإمكانيات فنية ومالية عالية، ويسهم بعضها فى مشروعات بمنطقة الخليج العربى وإفريقيا.

أشار على مصطفى، مساعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء، إلى أن الاتحاد يعمل حاليا على تشكيل لجنه لتأهيل الشركات للعمل بالخارج تحت مسمى “شركات الفئة الدولية”، لافتا إلى أن تحديد المعايير لتقيم تلك الشركات قبل خروجها للعمل بالخارج، وتندرج تلك اللجنة من اللجنة الرئيسية للتصنيف بالاتحاد، ونسهتدف فى اجتماع الاتحاد الأسبوع المقبل، تحديد آلية تلك الشركات، والتأكد من حصولها على الشهادات الدولية، ومعرفة طبيعة العمل بالخارج، ومدى قدرتها على التواجد بالأسواق الخارجية.

قال ناصر شنب، عضوشعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إننا نتمنى مشاركة مصر فى هذا المشروع الضخم، لافتا إلى أنها لن تؤثر بالسلب على احتياجات السوق المحلية من مواد بناء.

تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، 20 شركة تابعة تتنتوع أعمالها بين المقاولات والإسكان ومقاولات الكهرباء.