شركات المطور الصناعى تدرس تأثير تحريك الطاقة على تكلفة أعمالها

رئيس الشعبة: مفاوضات لتعديل العقود حال عدم تحمل الفروق عمرسالمتدرس شعبة المطورين الصناعيين، التابعة لاتحاد الصناعات، تأثير زيادة أسعار الطاقة الأخيرة، على تكلفة تنفيذ عقودها المبرمة مع الحكومة، لترفيق وتطوير المناطق الصناعية.وأعلنت الحكومة منتصف يونيوالجارى رفع أسعار الكهرباء للقطاع الصنا

رئيس الشعبة: مفاوضات لتعديل العقود حال عدم تحمل الفروق



عمرسالم

تدرس شعبة المطورين الصناعيين، التابعة لاتحاد الصناعات، تأثير زيادة أسعار الطاقة الأخيرة، على تكلفة تنفيذ عقودها المبرمة مع الحكومة، لترفيق وتطوير المناطق الصناعية.

وأعلنت الحكومة منتصف يونيوالجارى رفع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى، علاوة على المشتقات البترولية فى الشهر نفسه، بنسب تتراوح بين 35 و%87.

قال باسل شعيرة، رئيس الشعبة فى تصريحات لـ«المال»، إن شركات المطور الصناعى ملتزمة ببيع الأراضى للمستثمرين بالأسعار الحالية والمتفق عليها مع هيئة التنمية الصناعية دون تغيير، وذلك حتى احتساب تأثير الزيادة الأخيرة على تكلفة تنفيذ العقود.

وأشار إلى انه حال كانت زيادة التكلفة محدودة وتستطيع الكيانات التعامل معها فسيتم تحملها، وإن كانت غير ذلك ستطالب بتعديل عقودها مع الجهات الحكومية المتعاقدة معها.

وبدأ العمل بنظام المطور الصناعى، لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله لسرعة توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص.

وتوقع مسئول بارز فى هيئة التنمية الصناعية ارتفاع سعر المتر الصناعى المبيع للمستثمرين مع نهاية العام الجارى، بسبب الزيادة الأخيرة فى مدخلات العمل والإنشاءات .

وتوقع زيادة سعر المتر بما لا يقل عن %10، لا سيما مع الارتفاع المرتقب فى أسعار مواد البناء وتكلفة النقل والعمالة وغيرها من مستلزمات العمل .

وقال المسئول إن تلك الزيادة المفاجئة تقع تحت بند القوة القاهرة ويحق للشركات المطالبة بتعديل أسعار المناقصات الحكومية التى تم التعاقد عليها.

وعلى صعيد متصل قال مصدر مسئول فى «بولاريس» للمطور الصناعى، إن الشركة ستحاول تحمل الزيادة الأخيرة من أجل الالتزام بالعقود الموقعة لتطوير أماكن صناعية فى السادات والتى تم توقيع عقودها منذ شهور، وسيبدأ تنفيذها الفترة المقبلة.

وأكد أنه فى حال وجود تأثير كبير فى ميزانية وتكاليف الترفيق، سيتم التفاوض مع الحكومة حول كيفية تحمل تلك الزيادات.

وبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر نحو12 منطقةً، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مناطق «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب»، وفقا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية.

ويصل إجمالى ما تم طرحه من أراض صناعية من قبل هيئة التنمية، للمطورين الصناعيين خلال العامين الماضيين 9 ملايين متر، وتسعى الهيئة لطرح نحو6.7 مليون متر مربع أخرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة.