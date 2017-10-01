اتصالات وتكنولوجيا

شركات المحمول: كروت الشحن متوافرة.. ولسنا مسؤولين عن الأكشاك

سمية كمالكشفت مصادر بشركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، أن كروت الشحن متوافرة في جميع فروع الشركات على مستوى الجمهورية.وأوضحت المصادر أن الشركات غير مسؤولة عن تصرفات محال البقالة والأكشاك بشأن الامتناع عن بيع الكروت للمواطنين، مؤكداً أن الشركات تقوم ببيع الكروت للوكلاء المعتمدين، والذين يبيع
1 أكتوبر، 2017 1 أكتوبر، 2017

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سمية كمال

كشفت مصادر بشركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، أن كروت الشحن متوافرة في جميع فروع الشركات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن الشركات غير مسؤولة عن تصرفات محال البقالة والأكشاك بشأن الامتناع عن بيع الكروت للمواطنين، مؤكداً أن الشركات تقوم ببيع الكروت للوكلاء المعتمدين، والذين يبيعونها للموزعين، ومن ثم التجار.

جاء ذلك رداً على امتناع العديد من الاكشاك والبائعين بمناطق: الدقى والعباسية وإمبابة عن بيع الكروت، بعد قرار جهاز تنظيم الاتصالات تعديل أرصدة الكروت من خلال خصم 30% من قيمتها.

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