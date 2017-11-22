شركات المحمول ترفع أسعار كلمنى شكرا إلى 10 قروش‎

محمود جمال رفعت شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية أسعار خدمة كلمنى شكرا لتصل إلى 10 قروش بدلا من 5 قروش. وقالت مصادر مسؤولة بالشركات إن الزيادة تأتى ضمن تعديل منظومة إعادة تسعير خدمات الاتصالات التى بدأتها " فودافون " و" أورنج " و" اتصالات " مع كروت الشحن ، على أن تخصم عند ال

محمود جمال

رفعت شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية أسعار خدمة كلمنى شكرا لتصل إلى 10 قروش بدلا من 5 قروش.

وقالت مصادر مسؤولة بالشركات إن الزيادة تأتى ضمن تعديل منظومة إعادة تسعير خدمات الاتصالات التى بدأتها ” فودافون ” و” أورنج ” و” اتصالات ” مع كروت الشحن ، على أن تخصم عند الشحن بحيث يصبح الحد الأقصى لعدد مرات استخدامها 20 مرة .

وأوضحت المصادر لـ ” المال ” أن خدمة ” ادفعلهم ” و” رنلى شكرا ” الخاصة بشبكة فودافون مصر شهدت نفس الزيادة ، كما استحدثت الشركة خدمه جديده لخدمات على النوتة ” تسمح للعميل استخدام الإنترنت اذا لم يتواجد رصيد لمده ساعه بجنيه واحد يخصم عند الشحن”

يشار إلى جهاز تنظيم الاتصالات أقر منذ أسابيع خصم 35 % من رصيد كروت الشحن ، وبيعها بالاسعار القديمة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها فى سبتمبر 2016 ، ليصبح على سبيل المثال سعر الكارت فئة 10 جنيهات بـ 10 جنيهات بدلا من 11 جنيه على أن يمنح للعميل رصيد 7 جنيهات فقط ، وذلك بناءا على دراسة تقدمت بها شركات المحمول إلى الجهاز بعد زيادة تكاليف تشغيلها.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات ، فإن عدد مشتركى المحمول فى مصر يتخطى حاجز الـ 95 مليون مشترك

