شركات المحمول تدرس قرار خفض الفائدة على استثمارات تطوير شبكتها

قالت مصادر في شركات المحمول إن المشغّلين يدرسون حاليًّا أثر قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة على استثماراتهم في مجال تطوير الشبكات ورفع جودة الخدمة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر، للمال، أن القرار يسهم بشكل كبير في تحسين المناخ الاستثماري بمختلف القطاعات الاقتصادية للدولة وإنعاش السوق.

وقررت لجنة السياسات النقدية، فى اجتماعها الاستثنائى، منذ يومين، خفض أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، ليصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على التوالى.

وأكدت أن شركات المحمول تعمل، خلال الفترة الحالية، على تطوير الشبكة، وتحسين مستوى الخدمة، والتوسع في تغطية خدمات التكنولوجيا الجيل الرابع، إلى جانب سلامة وصحة كل من موظفيها وعملائها في مواجهة فيروس كورونا، والذي يرفع درجة المخاطر الاقتصادية- على حد تعبيرهم.

تستهدف شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المحلية (المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات) استثمار ما يقرب من 30 مليار جنيه، خلال العام الحالى، لتطوير وتحديث شبكتها ودعم تطبيقات قيمة مضافة جديدة، تدعم اتجاه الدولة تجاه التحول الرقمى والشمول المالى