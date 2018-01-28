شركات المحمول تدرس السماح لموزعيها ببيع الكروت والهواتف‎ بعد مارس

سمية كمالعلمت " المال " أن شركات المحمول الثلاث تدرس استمرار التعامل مع الموزعين بعد شهر مارس المقبل من خلال السماح لهم ببيع كروت الشحن، وأجهزة الهواتف واكسسواراتها.وقال مصدر بإحدى شركات المحمول، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يطلب من الشركات وقف توريد أى خطوط محمول جديدة للموزعين، لأنه من المن

سمية كمال

علمت ” المال ” أن شركات المحمول الثلاث تدرس استمرار التعامل مع الموزعين بعد شهر مارس المقبل من خلال السماح لهم ببيع كروت الشحن، وأجهزة الهواتف واكسسواراتها.

وقال مصدر بإحدى شركات المحمول، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يطلب من الشركات وقف توريد أى خطوط محمول جديدة للموزعين، لأنه من المنطقى أن يكون لدى كل موزع مخزون فائض لشهر فبراير متبقى من يناير وبالتالى لا يحتاج لشراء أخرى جديدة.

يشار إلى أن ” فودافون ” و” أورنج ” و” اتصالات ” ألزمت بداية العام الحالى موزعيها المعتمدين بعدم بييع أكثر من 50 خطا شهريا بناء على تعليمات جهاز تنظيم الاتصالات، ثم إيقافها عن مزاولة نشاطها خلال مارس.