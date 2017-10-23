شركات المحمول تجذب 1.3 مليون عميل‎ فى 8 أشهر

محمود جمالاجتذبت سوق الهاتف المحمول خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الحالى نحو 1.3 مليون عميل جديد ليصل إلى 99.5 مليون فى أغسطس مقارنة بـ 98.2 مليون خلال يناير.وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركى فودافون مصر ارتفع بـ 1.7 مليون عميل، ليسجل 42.3 مليون مشترك مقابل 40.6 مليون.ويشير هذا ا

محمود جمال

اجتذبت سوق الهاتف المحمول خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الحالى نحو 1.3

مليون عميل جديد ليصل إلى 99.5 مليون فى أغسطس مقارنة بـ 98.2 مليون خلال

يناير.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركى فودافون مصر ارتفع بـ 1.7 مليون عميل، ليسجل 42.3 مليون مشترك مقابل 40.6 مليون.

ويشير هذا الرقم الى وجود عدد كبير من شرائح فودافون غير مسجلة على قاعدة بيانات الشركة.

وتراجع عدد مشتركى أورنج بـ 600 ألف عميل، ليصل إلى 33.1 مليون، مقارنة بـ 33.7 مليون.

وارتفع عدد عملاء اتصالات بـ 300 ألف عميل، ليصل إلى 24.1 مليون مقارنة بـ 23.8 مليون.

يشار إلى أن شركات المحمول الثلاث حصلت على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات

4G خلال العام الماضى، وسددت كامل قيمتها البالغة 1.1 مليار دولار و 10

مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات، وأطلقت الخدمة رسميا بالاسواق يوم

18 سبتمبر الماضى.

وتراهن الشركات على خدمات الجيل الرابع فى زيادة ايراداتها والتى تراجعت

للنصف بعد تعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضى وارتفاع تكلفة استيراد معدات

الشبكات.

اسم الشركة يناير أغسطس فودافون 40.6 42.3 أورنج 33.7 33.1 اتصالات 23.8 24.1

مقارنة بين اعداد مشتركى المحمول خلال 8 شهور

إعداد – المال

المصدر : وزارة الاتصالات