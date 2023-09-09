شركات المحمول تتنافس علي إتاحة مكالمات ورسائل دولية لعملائها بالمجان بعد زلزال المغرب

تنافست شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية فودافون واورنج واتصالات علي إتاحة مكالمات ورسائل دولية وخدمات تجوال من والي المغرب بالمجان تمكنهم من الاطمئنان علي ذويهم في المغرب

واعلنت فودافون مصر عن إتاحة المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال من والي المغرب بالمجان ولمدة ثلاث ايام تبدأ في تمام الثانية عشر ظهرا غدا الأحد 10 سبتمبر الجاري

بينما قررت شركة اتصالات من &e منح أسبوع مكالمات مجانية لدولة المغرب الشقيقة في اعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.وقالت شركة اتصالات من& e علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اتصالات دايماً معاك عشان كده بتديك مكالمات مجانية صالحة لمدة أسبوع و انت في المغرب عشان تطمن اهلك و اصحابك

وتسبب زلزال وقع مساء أمس الجمعة بوسط المغرب في وقوع ضحايا و اصابات تخطي عددهم ال 1000 حالة.

واعلنت شركة اورنج مصر عن إتاحة خدمات المكالمات الدولية بالمجان مصر والي المغرب بالمجان بداية من يوم الاثنين 11 سبتمبر ولمدة ثلاث ايام