شركات المحمول تتفاوض على أسعار «الثابت الافتراضى»

محمود جمالتتفاوض شركات المحمول الثلاثة - فودافون وأورنج واتصالات - مع المصرية للاتصالات المالكة للشبكة الرابعة للمحمول we، على أسعار تقديم خدمات الهاتف الأرضى الافتراضى عبر بنيتها التحتية.وقالت مصادر مطلعة بالشركات، أنها أنهت التجارب الفنية على بنية المصرية، وتشهد الفترة الحالية مفاوضات يتخلله

محمود جمال

تتفاوض شركات المحمول الثلاثة – فودافون وأورنج واتصالات – مع المصرية للاتصالات المالكة للشبكة الرابعة للمحمول we، على أسعار تقديم خدمات الهاتف الأرضى الافتراضى عبر بنيتها التحتية.

وقالت مصادر مطلعة بالشركات، أنها أنهت التجارب الفنية على بنية المصرية، وتشهد الفترة الحالية مفاوضات يتخللها شد وجذب بين الطرفين على عدة بنود، منها تكلفة اسئتجار دوائر الربط بسنترالات المصرية، وسعر بيع دقائق المكالمات الصوتية للمحمول على غرار نموذج المصرية للاتصالات – اتصالات، فى تشغيل خدمات we.

ويقصد بالثابت الافتراضى، تأجير بنية المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف الأرضى، وتقدم «we» خدماتها افتراضياً على شبكة «اتصالات مصر»، لحين بناء شبكة مستقلة، تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع 4g.

وأوضحت مصادر لـ «المال»، أن شركات المحمول تخطط لإتاحة خدمات التليفون الثابت، والعمل قبل نهاية العام الحالى على تقديم خدمات اتصالات متكاملة، تشمل الأرضى، والمحمول، والإنترنت فائق السرعة ADSL، وسط توقعات بنمو الأخير بشكل متزايد، مع مساعى الشركات للاستفادة من تكنولوجيا الحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة.

يشار إلى أن «المصرية للاتصالات» هى أول مشغل اتصالات متكامل بالسوق المحلية، بعد حصولها على رخصة المحمول وإطلاق الخدمة رسميا فى 18 سبتمبر 2017،

وأكدت المصادر أن المباحثات القائمة يجريها قطاع الشئون المالية والتجارية بالمصرية للاتصالات مع ممثل كل شركة على حدة، تحت إشراف جهاز تنظيم الاتصالات، ومن بين السينايورهات المطروحة تجربة الخدمة الجديدة «الثابت الافتراضى» بالمدن صاحبة الكثافة السكانية الأعلى، مثل القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.

وبحسب أحدث المؤشرات الصادرة عن وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركى الهاتف الثابت وصل خلال أبريل الماضى إلى 7.2 مليون مشترك، و5.6 مليون عميل بخدمات ADSL.

وحصلت شركات المحمول خلال العام الماضى، ضمن تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G، على تراخيص إتاحة خدمات الثابت الافتراضى مقابل 11.3 مليون دولار، سددتها بالكامل إلى جهاز تنظيم الاتصالات.