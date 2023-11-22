شركات اللوجستيك والنقل ومناولة البضائع تزور اليوم ميناء الإسكندرية

ينظم المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا في مجال النقل Eastern Living Lab بقيادة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) ، بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية “CEEBA”، شركاء مشروع TECHLOG (ENI CBC MED) (مشروع بتمويل مشترك مع الإتحاد الأوروبى)، زيارة مفتوحة للمركز الشرقي لنقل التكنولوجيا في مجال النقل Eastern Living Lab غدا الأربعاء بمجمع محاكيات الموانئ بميناء الإسكندرية

ومن المزمع أن يشارك بالزيارة مختلف شركات النقل من القطاع الخاص والعام و وشركات مناولة البضائع في الموانئ لزيارة المركز واكتشاف المزيد عن خدماته وأنشطته من حيث أجهزة محاكاة التدريب المتاحة لسائقي الشاحنات ومشغلي الرافعات ومشغلي اوناش التستيف والشوكة.

بالإضافة إلى فرصة مشاهدة التدريب الحى للإجراءات التجريبية لمشروع TECHLOG والتى تمت وفقًا لنتائج جلسات النقاش مع أصحاب المصلحة مع التركيز على تعزيز عمليات وتدابير السلامة، والتي يتم اختبارها من خلال سلسلة من التدريبات العملية على المحاكاه في الفترة من 8 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 2023.

يقع المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا في مجال النقل Eastern Living Lab الخاص بمشروع TECHLOG ​​ في الإسكندرية ويعد جزءًا من التعاون الدائم عبر الحدود بين الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط ​​حيث تشارك المنظمات البحثية وصناعات النقل البحري والبري في إنشاء واختبار ومشاركة مبادرات نقل التكنولوجيا الجديدة القائمة على تقنيات المحاكاة المتقدمة

. ويهدف مشروع TECHLOG: النقل التكنولوجي للابتكار اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى تحقيق معايير الجودة المشتركة، ومستويات السلامة لعمليات النقل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز كفاءتها واستدامتها، ويتم تمويله في إطار برنامج EU ENI CBC MED بميزانية 3.1 مليون يورو.

و الجدير بالذكر انه قد تم تدريب عدد تسع شركات من قطاع العام والخاص منها، خمس شركات نقل على محاكيات الشاحنات والتستيف وهم , MSC, SHIP AND CREW, KADMAR , MORGAN واربعة شركات على الرافعات الثقيلة منهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة قناة السويس للحاويات و شركة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع و شركة الاسكندرية للحاويات والبضائع

. وجاء التدريب كنتيجة مباشرة لعقد عدة جلسات مع اصحاب الشركات لمعرفة احتياجات السوق فيما يتعلق برفع كفاءة وتدابير السلامة.