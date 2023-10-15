شركات «الكهرباء» و«التكنولوجيا» تصوب أنظارها نحو مترو أنفاق الإسكندرية

تخطط وزارة النقل ممثلة فى تابعتها -الهيئة القومية للأنفاق- إطلاق العمل رسميا فى مشروع مترو أنفاق الإسكندرية مطلع العام المقبل، بعد قيام هيئة سكك حديد مصر بإزالة القطارات وإخلاء المحطات من أنظمة قطار أبوقير الحالي، حسبما ذكر مصدر لـ«المال».

تحويل قطار أبو قير إلى مترو أنفاق يعد أول مشروعات الجر الكهربائى التى تنفذها وزارة النقل خارج العاصمة، لحل أزمة الازدحام المرورى فى «الثغر»، إلى جانب وضع مخطط لتطوير ترام الرمل الحالي، وتنفيذ أتوبيس ترددى فى مرحلة لاحقة.

المشروع بدأت دراسته فى العقد الماضي، وقامت هيئة الأنفاق بتحديثها بداية من عام 2014 إلا أن الوصول إلى اتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير قروض ميسرة لتغطية الشق الأجنبى من الأعمال استغرق فترة كبيرة وانتهت فى عام 2020.

يوفر كل من بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير (EBRD)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB) تمويلات بقيمة 1.66 مليار يورو من أجل أعمال شراء القطارات، والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، الإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، واستيراد بوابات التذاكر.

استطلعت «المال» آراء عدد من العاملين فى القطاعات الأكثر استفادة من المشروع الذى سينقل 60 ألف راكب فى الساعة، بإجمالى 1.4 مليون راكب يوميا.

أعلنت وزارة النقل مطلع سبتمبر الماضى توقيع عقود تنفيذ مشروع مترو أنفاق مدينة الإسكندرية مع تحالف يضم شركتي» أوراسكوم للإنشاءات»، و«كولاس ريل» (Colas Rail) الفرنسية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال 30 شهراً، بطول 22 كيلو متراً من إجمالى المشروع البالغة أطوال سككه الحديدية 43.2 كيلو متر.

سيتولى التحالف أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، بينما ستنفذ شركة «تاليس» (Thales) أعمال الإشارات والاتصالات وبوابات التذاكر، وتتولّى الحكومة دفع التعويضات لأصحاب العقارات التى ستتأثر من المشروع.

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة إن المشروع سيساهم فى توفير فرص استثمارية كبيرة لعدد من القطاعات العاملة بمجال الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حمزة فى تصريحات لـ«المال» أن الوزارة ستقوم عبر شركاتها بقطاعى التوزيع والنقل فى تدشين كافة خطوط نقل الطاقة لتوفير التغذية الكهربائية والذى يعد من المشروعات الهامة بمحافظة الإسكندرية وضمن المشروعات القومية.

وأشار إلى أن الشبكة القومية للكهرباء تمتلك قدرات ضخمة تمكنها من توفير كافة احتياجات مشروعات المترو المرتقب تنفيذها، فى ظل الفائض الكبير من الكهرباء بما يصل لنحو 15 ألف ميجاوات بما يمكنها من تلبية الطلب لكافة القطاعات.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة أن استثمارات تدشين المشروعات لصالح مترو الإسكندرية سيتم تمويلها عبر الموازنة الاستراتيجية للدولة بشكل كبير ،لاسيما وأن المشروع لا يخضع لوزارة الكهرباء ، ومن الممكن تنفيذ بعض الأعمال عبر موارد شركات الكهرباء الذاتية.

خصصت الهيئة القومية للأنفاق 4.5 مليار جنيه لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع أبو قير خلال السنة المالية الجارية، والذى يمتد على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب، مرورًا بوسط المدينة، ويتوازى مساره مع خط سكك حديد «القاهرة- الإسكندرية» لمسافة 5.7 كيلومتر.

فى سياق متصل قال مصدر مسئول فى شركة الجيزة باور للكابلات إن مشروع مترو الإسكندرية سيكون فرصة للشركات العاملة فى تصنيع المهمات الكهربائية لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فى تصريحات لـ «المال» أن الشركات تتنافس لاقتناص فرص فى تلك المشروعات الهامة فى ظل خططها التوسعية لزيادة إيراداتها فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك طاقة إنتاجية هائلة تمكنها من تلبية الاحتياجات فى ظل المنافسة الكبيرة التى تشهدها السوق المحلية.

أوضح الدكتور عصام الجوهرى عضو الهيئة العلمية لمعهد التخطيط القومى والخبير بمركز دعم اتخاذ القرار وعضو شعبة الاقتصاد الرقمى أن وجود تنوع فى وسائل النقل يؤدى إلى ارتفاع مؤشرات التنمية وبالتبعية يؤثر بالإيجاب على المواطن.

وأوضح الجوهرى أن النقل الجماعى الحديث يعمل على تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء مجتمعات جديدة على جوانب الطرق وبث الحياة فيها وتوفير الوقت للعمال فى التنقل والحصول على الفرص الوظيفية وتقليل حوادث الطرق والحفاظ على البيئة، كما يوفر الأنظمة المرتبطة بالتحول الرقمى التى تستخدم عبر الإنترنت والموبايل من حجز للتذاكر والمقاعد أونلاين.

وذكر «الجوهري» أن تدريب العنصر البشرى على استخدام التكنولوجيا يعد من صعوبات التحول فى قطاع النقل نظرًا لوجود فجوة معرفية عند بعض فئات المجتمع، وكذلك هناك صعوبة فى توفير الأنظمة المرتبطة بالرقمنة التى تستخدم عبر الإنترنت والموبايل من حجز للتذاكر والمقاعد أونلاين.

وقال إن المشروعات الجديدة للنقل والسكك الحديدية تتيح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص و العام، كما أنها تصنع فرصاً تصديرية للمدن الصناعية البعيدة عن الموانئ وتسهيل نقل البضائع.

فى سياق متصل قال الدكتور محمد خليف استشارى الابتكار والتحول الرقمى وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لأكاديمية البحث العلمى إن تحول خطوط السكك الحديدية التقليدية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل خط سكة حديد أبو قير فى مصر تجلب العديد من الفوائد.

وذكر خليف أن من فوائد ذلك التحول ارتفاع جودة الخدمات المتواجدة داخل خطوط المترو وسرعتها مقارنة بمثيلتها التقليدية، موضحًا أن تصميم القطارات الكهربائية يوفر سرعات عالية أعلى بكثير من السكك الحديدية ذات الوقود، فضلًا عن معالجة الزحام من خلال خدمة عدد أكبر من المستخدمين بطرق حديثة ومن خلال الحجز الإلكتروني.

وأشار «خليف» إلى أن التكنولوجيا تدعم اتجاهات التحضر فى المناطق التى تتطلب التطوير مثل منطقة برج العرب، متابعا أن القطارات الكهربائية أكثر صداقة للبيئة حيث تقلل من البصمة الكربونية للمشروع وتساهم فى تحسين جودة الهواء، بصيانة أقل مما يضمن سلاسة فى التشغيل وندرة فى الأعطال.

وأضاف أن تكنولوجيا القطارات الكهربائية الحديثة مثل خط مترو أبو قير تتضمن ميزات أمان متقدمة، مثل أنظمة المكابح الآلية وأنظمة تجنب الاصطدام وذلك لتعزيز سلامة الركاب، وتوفير مستوى أعلى من الراحة والخدمات خلال الرحلات المقدمة، مما يجعلها خيارًا فعالاً من حيث التكلفة على المدى الطويل وتساعد على تقليل النفقات التشغيلية.

وأكد أن هذا النوع من المشروعات سوف يساهم فى نقل التكنولوجيا لمصر ويشجع على ظهور صناعات مغذية قائمة على الابتكار و خصوصا فيما يتعلق بأنظمة الإشارات، فضلًا عن توفير تجربة رقمية مميزة للركاب وتقنيات إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات فى الوقت الفعلى والصيانة التنبؤية لتعزيز الكفاءة والسلامة.

وأوضح أن إيرادات سوق القطار السريع والسكك الحديدية عالية السرعة سيتجاوز واقع 140 مليار دولار عالميًا بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوى مركب قدره %5.4 مشيرًا إلى أن تلك الإيرادات بلغت حوالى 103.8 مليار دولار فى نهاية 2022. وأكد أن ذلك النمو يأتى فى ظل تنامى توجهات عالمية مرتبطة بتكنولوجيات التحول الرقمى وعلى وجه الخصوص التنقل كخدمة (MaaS) والاعتماد على شبكات الاتصالات الشبكة القائمة على تقنيات الجيل الخامس و الذكاء الاصطناعى (AI) والبيانات الضخمة لذلك فنحن بصدد صناعة يمثل القطاع الخاص المصرى فيها فرصا كبيرة للنمو والابتكار.