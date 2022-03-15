شركات الكهرباء تجرى 1.2 مليون معاينة لتركيب عدادات للوحدات السكنية

انتهت 9 شركات توزيع كهرباء تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة من تركيب وتنفيذ نحو 840 ألف عداد كودى خلال 14 شهرا فى الفترة من بداية عام 2021 وحتى بداية مارس الجارى.

وعلمت «المال» من مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أن العدادات التى تم تركيبها تأتى بناء على طلبات مقدمة من المشتركين، عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال خدمة التحول من الممارسة للمبانى المخالفة إلى نظام العداد الكودى.

وكشفت المصادر عن أن الوزارة وشركاتها التسعة انتهت حتى الآن من تنفيذ نحو 1.2 مليون معاينة لوحدات سكنية، تمهيدا لتركيب عدادات لطلبات المشتركين، وتمت المعاينات عبر الفنيين التابعين للوزارة، تمهيدًا للبدء فى إجراءات التركيب بشكل متتابع طبقا للجدول الزمنى لكل طلب وتوافر العدادات من عدمه.

وأضافت المصادر أنه بتركيب تلك العدادات بلغ إجمالى عدد المشتركين الذين يتمتعون بعدادات مسبوقة الدفع نحو 12.4 ملايين مشترك بنهاية فبراير الجارى.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بإجمالى مشتركيها لنحو 38 مليون مشترك للعدادات مسبوقة الدفع بحلول عام 2025، عبر تغيير كل العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع تعمل عن طريق كارت الشحن.

ورصدت «المال» من قبل ما تم تنفيذه خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث ركبت الوزارة نحو 2 مليون عداد مسبوق الدفع خلال عام 2019، ليصل إجمالى المنفذ إلى 8.8 مليون، ليرتفع إجمالى المنفذ خلال عام 2020 إلى 10.1 مليون عداد، ثم ازداد إجمالى ما تم تركيبه خلال عام 2021 إلى 12.2 مليون عداد.

وأوضحت المصادر أن المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء تلقت حتى الآن نحو 2.1 مليون طلب، وهو ما يظهر الطلب المتزايد على تركيب تلك العدادات، خاصة من المبانى المخالفة والعشوائية بعد إتاحة تلقى الطلبات للتركيب منذ بداية يوليو الماضى 2020.

ولفتت إلى أن جزءا من تلك التى تم تركيبها سيكون عبر استبدال عدادات قديمة بأخرى مسبوقة الدفع طبقا لخطة الوزارة فى استبدال جميع العدادات بأخرى تعمل عن طريق كارت الشحن.

وأكدت أن خطة تغيير كل العدادات إلى مسبوقة الدفع ستتم بالتعاون بين كل الشركات المحلية المصنعة للعدادات، موضحا أن تلك الشركات تمتلك القدرة على تلبية متطلبات السوق المحلية من ذلك.

وتتعاون وزارة الكهرباء والطاقة مع 6 شركات وطنية مصنعة لتلك العدادات تتضمن كلا من الهيئة العربية للتصنيع، والسويدى إليكترو ميتر، وجلوبال إلكترونكس، وأسكرا أمكو، والمعصرة، إضافة إلى الشركة المصرية للعدادات.

وفى سياق متصل، تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة خطة تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى مسبوقة الدفع أو عدادات ذكية، وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع تجريبى آخر لتركيب 250 ألف عداد ذكى للمشتركين كمرحلة أولى.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من تركيب العدادات مسبوقة الدفع إيجاد آلية للمواطن للتحكم فى استهلاكه، ليعمل على تقليل فاتورته بقدر الإمكان.

وأوضحت أن العداد الذكى هو أكثر حداثة من العداد مسبوق الدفع، ويتيح شحنه من خلال الموبايل، أو أى كارت «atm»، وهذا العداد مبرمج للحفاظ على أجهزة الكهرباء من أى ضرر بسبب ارتفاع أو انخفاض التيار الكهربائى بشكل مفاجئ.