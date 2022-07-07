شركات «القابضة للطرق» تستهدف جمع 7.5 مليار جنيه إيرادات من مشروعات «النقل»

تستهدف 3 كيانات تابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، خلال العام المالى الجديد 2023/2022 جمع إيرادات بقيمة 7.5 مليار جنيه.

وتتوزع حصيلة إيرادات الشركات الثلاث المملوكة لوزارة النقل بواقع 4 مليارات جنيه لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق، و2.2 مليار لصالح «النيل للطرق والكبارى»، و1.2 مليار أعمالًا تنفذها “النيل العامة للطرق الصحراوية”.

أكد المهندس على عياد، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للطرق والكباري، أن شركته والكيانات التابعة ستظل ذراعًا فعالة لوزارة النقل فى كل المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، سواء فى قطاع الطرق، أو مشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي، وغيرها.

وأوضح أن «القابضة» وتوابعها أنجزت عددًا كبيرًا من المشروعات التى أسندت لها من قبل الهيئات التابعة لوزارة النقل خلال الفترة الماضية، منها توسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى وعدد من الكبارى والأعمال الصناعية بشرق القاهرة والإسكندرية، والوجه القبلى، وسيناء والبحر الأحمر، إلى جانب تنفيذ عدد من محاور النيل، منها بديل خزان أسوان، وأبو تيج العلوى على النيل، والمشاركة فى مشروع القطار الكهربائى الخفيف بتنفيذ محطتى ركاب العاشر من رمضان، والمنطقة الصناعية.

وذكر «عياد» أنه يتم حاليًا تنفيذ بعض الأعمال فى مشروع القطار الكهربائى السريع «العلمين – السخنة»، فضلًا عن عدد من المشروعات فى موانئ السخنة، والإسكندرية، ودمياط، وشرم الشيخ، وسفاجا. ولفت إلى أنه تم وضع خطة طموحة لمعالجة التحديات التى تواجه الشركات الثلاث التابعة، ومنها الضرائب والتأمينات الاجتماعية، فضلًا عن وضع خريطة لاستغلال الأصول المملوكة لها بشكل أفضل مما عليه الآن لتحقيق أقصى عائد ممكن فى السنوات المقبلة