شركات القابضة للتأمين تستهدف 12.9 مليار جنيه أقساطا

ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعة:تستهدف شركتا «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» التابعتان لمجموعة مصر القابضة للتأمين، زيادة حصيلة أقساطها الكلية، الأقساط المباشرة وإعادة التأمين، لتصل إلى 12.9 مليار جنيه، بنهاية العام المالى المقبل (2019/2018)، مقابل 10.3 مليار جنيه، أقساطا

ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعة:

تستهدف شركتا «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» التابعتان لمجموعة مصر القابضة للتأمين، زيادة حصيلة أقساطها الكلية، الأقساط المباشرة وإعادة التأمين، لتصل إلى 12.9 مليار جنيه، بنهاية العام المالى المقبل (2019/2018)، مقابل 10.3 مليار جنيه، أقساطا محققة العام المالى الماضى (2017/2016)، بزيادة 2.6 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى %25.2.

و معروف أن الأقساط تنقسم إلى نوعين، أولها أقساط مباشرة وهى التى يتم جلبها من سوق التأمين المحلية وثانيها: أقساط كلية، وتتضمن الأقساط المباشرة مضافا إليها أقساط إعادة التأمين الوارد سواء من السوق الداخلية أو الخارجية.

وقال حسين عطا الله، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لـ«مصر للتأمين»، إن شركته تستهدف 8.3 مليار جنيه أقساطا كلية، العام المالى المقبل، مقابل 7 مليارات محققة فى العام المالى الماضى، بزيادة 1.3 مليار، بنمو يصل إلى %18.6.

و أكد أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمصر لتأمينات الحياة، أن الأقساط الكلية التى تستهدفها شركته خللال العام المالى المقبل، تصل إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليار محققة فى العام المالى الماضى، بزيادة 1.3 مليار جنيه، بنمو يصل إلى %39.4.

فى سياق متصل، تسعى الشركات الثلاث التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، سواء العاملة فى نشاط التأمين أو الأصول العقارية، لتحقيق صافى ربح 2.7 مليار جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل 2.6 مليار محققة فى العام المالى الماضى، بزيادة 100 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى %3.9.

وتستهدف «مصر للتأمين» تحقيق صافى ربح 1.613 مليار جنيه فى 2019-2018، مقابل 1.601 مليار فى العام المالى (2017/2016)، فيما تسعى «مصر للحياة» إلى تحقيق صافى ربح 855.2 مليون جنيه، مقابل 816.2 مليون خلال عامى المقارنة، وتسعى مصر لإدارة الأصول العقارية، إلى تحقيق صافى ربح 229.3 مليون جنيه، مقابل 218 مليون جنيه محققة فى العام المالى الماضى (2017/2016).

وقال د. محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مصر القابضة للتأمين» إن الشركات التابعة تسعى فى إطار الأهداف المرسومة إلى تحقيق تكليفات «القابضة»، والتى تتمثل فى تعظيم العوائد الاستثمارية، واختيار أفضل المشروعات الاستثمارية، سواء على مستوى الاستثمار المباشر والاستثمار العقارى والمساهمة بشكل مؤثر فى المشروعات القومية.

وأضاف – خلال الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لمناقشة موازنتها التقديرية – أن التكليفات الموجهة للتوابع مرتبطة بزيادة الحصص السوقية، والتوسع الخارجى من خلال دراسات جدوى للاستثمار الخارجى، وبعوائد جيدة تعود على الخزانة العامة للدولة.