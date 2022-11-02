شركات «القابضة للتأمين» تحقق 19.6 مليار جنيه أقساطا فى 22/21

حققت مجموعة «مصر القابضة للتأمين» أقساطا بقيمة 19.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2021/ 2022، من خلال شركتيها التابعتين للممتلكات والحياة، مقابل 17.3 مليار فى العام السابق عليه، بنسبة نمو %13.3.

كشف باسل الحينى، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر القابضة للتأمين، أنه رغم الظروف الدولية الصعبة التى يمر بها العالم، تعاظمت الأرباح إلى معدلات قياسية فاقت كل التوقعات وعلى جميع الأنشطة، مرجعا الفضل فى ذلك إلى السياسات التى انتهجتها المجموعة خلال الأعوام الماضية.

وتوقع الحينى فى تصريحات لـ«المال»، أن تستمر المجموعة فى دعم الخزانة العامة بقوة، بعد أن وصلت مساهمتها فى العام الماضى إلى 4.5 مليار جنيه (أرباحًا وضرائب وتأمينات)، فى حين رباح المجموعة الموزعة للدولة بلغت فى 2018 نحو 750 مليونا فقط.

وأضاف أن قرار طرح شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة أصبح هدفا قوميا تسعى المجموعة لتنفيذه بنجاح بالتعاون مع الأطراف المشاركة، بما فيها الوزارات المعنية والصندوق السيادى، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الحينى أن المجموعة نفذت إستراتيجية متكاملة ونشطة لإدارة محفظة الاستثمارات المالية، ترتب عليها تعظيم قيمتها لتقفز لأول مرة فى تاريخها، إلى ما يربو على 80 مليار جنيه، متنوعة على أوجه من القنوات الاستثمارية، وفقا للنتائج التى اعتمدتها الجمعيات العمومية لشركات المجموعة أمس الأول الإثنين.

من جهته، كشف عمر جودة، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للتأمين، أنه تم تحقيق جملة أقساط خلال العام المالى 2021/ 2022 بلغت 10.4 مليار جنيه، مقابل 9.6 مليار فى 2020/ 2021 بزيادة قدرها 797 مليونا، وبمعدل نمو قدره %8.3.

وأضاف جودة أن شركته سددت تعويضات خلال العام المالى 2021/ 2022 بلغت 3.9 مليار جنيه، مقابل مبلغ 3.6 مليار فى عام المقارنة بمعدل ارتفاع قدره %8.3.

وأوضح أن إجمالى استثمارات الشركة بلغت فى نهاية يونيو الماضى 39.7 مليار جنيه، مقابل 33.2 مليار بالفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو %19.8، وأن حقوق المساهمين بلغت 22.7 مليار مقابل 19.0 مليار بنمو %19.5، كما قفزت حقوق حملة الوثائق إلى 15.2 مليار، مقابل 13.7 مليار، بزيادة بلغت %10.9.

وأشار إلى ارتفاع صافى أرباح العام المالى الماضى ليبلغ 2.7 مليار جنيه، مقابل 2.25 مليار بمعدل نمو قدره %22.7.

من ناحية أخرى، أكد د. أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة، أنها حققت إجمالى أقساط خلال العام المالى 2021/ 2022 بقيمة 9.2 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار فى 2020/ 2021، وبمعدل نمو قدره %18.8.

وأضاف عبد العزيز أن إجمالى استثمارات الشركة بلغ 43.1 مليار جنيه، مقابل 37.1 مليار، بمعدل نمو قدره %16.4، وأن حقوق المساهمين سجلت 10.3 مليار مقابل 9.5 مليار، بزيادة %7.7، بينما بلغت حقوق حملة الوثائق 32.7 مليار مقارنة مع 27.4 مليار، بارتفاع %19.2.

وكشف عن ارتفاع صافى أرباح العام المالى 2021/ 2022 ليبلغ 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار فى 2020/2021، بمعدل نمو %14.0.