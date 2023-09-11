شركات الغزل تتعاقد على 500 ألف قنطار قطن شعر

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن كمية الأقطان التى تم تسليمها لشركات الغزل والنسيج المحلية سجلت 507.4 ألف قنطار شعر، فى الفترة من بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي.

وكشفت المصادر أن قيمة تلك الكميات تصل إلى 2.1 مليار جنيه، تمثل نحو 20 % من إجمالى القطن الشعر (بعد نزع البذر منه)، الذى تم إنتاجه خلال الموسم الحالي، لاستخدامه فى إنتاج الغزول والمنسوجات.

وأفادت بأن إجمالى نواتج المحالج من القطن الشعر سجل حتى الآن 2.410 مليون قنطار، ويتم تسويقها لتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير.

ونشرت «المال» مؤخرًا تقريرًا عن تسجيل تعاقدات تصدير الأقطان المصرية نحو 285.7 مليون دولار، فى الفترة من يناير وحتى 26 أغسطس الماضى.

من جانبه، أكد الدكتور وليد يحيى، مدير الإنتاج فى معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة لـ«المال» أن متوسط سعر قنطار “الشعر” سجل حاليا 4200 جنيه، مشيرًا إلى الإعداد حاليًا لبدء الموسم الجديد، الذى سيتم أيضًا عبر المزادات العلنية.

يذكر أن منظومة المزادات العلنية لاقت بعض الاعتراضات من جانب الفلاحين خلال الموسم الماضي، بسبب انخفاض السعر الافتتاحي، وتدنى قيمة القنطار فى الجلسات.

ومن المعروف أن منظومة تداول القطن عبر المزادات جرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، بإشراف من شركة مصر لحليج الأقطان ووزارتى الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.