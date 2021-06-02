شركات الطيران تحث دول مجموعة السبع على تخفيف قيود السفر

السماح للمسافرين بتقدير مخاطر السفر استنادًا إلى البيانات المتاحة

حثت شركات الطيران العالمية دول مجموعة السبع الغنية الأربعاء على الموافقة على تخفيف قيود السفر واستخدام وسائل أكثر مرونة لنقل البيانات عندما تقرر البت في مواصلة إغلاق الحدود ضمن تدابير التصدي لمرض كوفيد-19، بدلًا من التمسك بقواعد جامدة تعيق حركة السفر.

ضرورة تخفيف قيود السفر

وقال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي ويلش إن الحكومات العالمية ينبغي أن تسمح لشركات الطيران والمسافرين بتقدير مخاطر السفر استنادًا إلى البيانات المتاحة.

وقال ويلي الذي كان يشغل منصب رئيس شركة بريتش إيروايز إنه واثق بأن أوروبا يمكنها أن تبدأ العودة إلى رحلات الطيران المعتادة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وكشف ويلي عن أن بيانات الاختبارات البريطانية أظهرت تراجع الإصابات بمرض كوفيد-19 من بين المسافرين القادمين.

وأضاف:” هذه البيانات تخبرنا أننا نستطيع تحقيق أداء أفضل”.

واستشهد ويلي بتحقيق نسبة إصابة إيجابية بفيروس كورونا بلغت 2.2% فقط من بين 365,895 اختبار تم تنفيذه خلال الفترة من فبراير إلى مايو.

وتابع:” القيود الشاملة على الناس لم تعد مطلوبة”.

وباستثناء المسافرين القادمين من بلدان مدرجة على قائمة بريطانيا للبلدان عالية المخاطر، هبطت الإصابات الإيجابية بالفيروس إلى 1.46%، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.