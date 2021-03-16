شركات الطباعة تسلم كتب الفصل الدراسى الثانى بالكامل لوزارة التعليم

انتهت شركات المطابع من توريد الكتاب المدرسى للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجارى 2021-2020 بالكامل إلى مخازن وزارة التربية والتعليم.

وقال المهندس احمد جابر، رئيس غرفة الطباعة فى اتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات لـ«المال»، إن المطابع انتهت من توريد جميع الكتب المدرسية للفصل الدراسى الثانى والذى بدأت الدراسة فيه خلال الأسبوع الحالى فى كافة المدارس الحكومية.

يذكر أن نحو 60 مطبعة اقتنصت فى يونيو الماضى مناقصة طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى (2020 – 2021)، ويصل سعر طباعة الصفحة الأبيض والأسود زنة 70 جم إلى 51 مليماً، والصفحة الألوان 62 مليماً.

يذكر أن أبرز المطابع التى تقوم بطباعة الكتاب المدرسى هي: الأميرية، والهيئة المصرية للكتاب، ومطابع الشرطة، بالإضافة إلى المؤسسات الصحفية مثل «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية»، و«روزاليوسف»، والتى تعد من أقوى المنافسين على المناقصة، ومن المطابع الخاصة «التوفيقية»، و«دار التيسير»، و«صحارا

وكشفت مصادر مسئولة بغرفه الطباعه، لـ«المال»، أن المطابع انتهت من الحصول على إجمالى مستحقاتها عن الفصل الدراسى الأول والبالغة نحو 700 مليون جنيه، وأن وزارة التعليم ستقوم باختبارات على الكتب المدرسية للفصل الثانى ثم تبدأ فى سداد القيمة الإجمالية للفصل الثاني.

ويبلغ إجمالى قيمة مناقصة الكتاب المدرسى للعام الدراسى الجارى 1.5 مليار جنيه، بانخفاض 300 مليون عن مناقصة العام الدراسى الماضى، وتتضمن المناقصة طباعة كتب بطريقة برايل للمكفوفين، وستقوم شركة «أكسس وير»، والمركز النموذجى للمكفوفين بطباعتها، كما تتضمن خفض صفحات بعض الكتب فى بعض المناهج لمواكبة خطة وزارة التعليم لتقليص الاعتماد على الكتاب المدرسى، وزيادة التوجه إلى «التابلت» والتعلم عن بعد.