شركات الصناعات الهندسية تطالب الإنتاج الحربى بتخفيض أسعار الخامات



كتب – أحمد اللاهونى وأحمد عوض :



طالب عدد من الشركات العاملة في مجال الصناعات الهندسية، وزارة الإنتاج الحربي، بضرورة إعادة تسعير مكونات الإنتاج “الخامات”، بحيث تكون مناسبة للمصانع، منعًا من اللجوء للاستيراد.



وأكدت الشركات رغبتها فى تفضيل المنتج المصرى لتشجيع الصناعة وتنفيذ إستراتيجية وزارة الصناعة، لكنها تواجه عائقا كبيرا فى المغالاة بتسعير الخامات .



من جهته، كشف مصدر مطلع، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن المغالاة فى أسعار منتجات الإنتاج الحربى تعود إلى كثافة العمالة، هذا فضلا عن سعى الوزارة فى تغطية الاستثمارات التى ضختها فى إنشاء خطوط الإنتاج.



وأشار المصدر، إلى أن الغرفة فى تواصل مستمر مع مسئولى الوزارة، لإبلاغهم باحتياجات الصناع من الخامات اللازمة، آخرها إعداد قائمة بطلبات الشركات وتسليمها للمصانع الأحد الماضى.



في سياق آخر، أشار إلى أن عددًا من الشركات الهندية والصينية، التي شاركت في معرض القاهرة الدولي للصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار ” أوتو – تيك”، أبدت رغبتها في تصنيع منتجاتها محليًا بأحد مصانع الغير، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات جديدة بقطاع السيارات.