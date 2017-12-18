شركات الشحن والتفريغ تتعجل قرار الأراضى المميزة

السيد فؤاد:ناقشت لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، عددا من المشكلات التى تواجه أعضائها مع الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الميناء، بالإضافة إلى عدد من الجهات المختلفة، مثل هيئة ميناء الإسكندرية، وإدارة الحماية المدنية.وقال أحمد شوقى، رئيس اللجنة، إن اجتماع لجنته ناقش عددا من المشكلات ا

السيد فؤاد:

ناقشت لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، عددا من المشكلات التى تواجه أعضائها مع الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الميناء، بالإضافة إلى عدد من الجهات المختلفة، مثل هيئة ميناء الإسكندرية، وإدارة الحماية المدنية.

وقال أحمد شوقى، رئيس اللجنة، إن اجتماع لجنته ناقش عددا من المشكلات التى تؤرق شركات الشحن والتفريغ، وفى مقدمتها ما نص عليه القرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية، وتحديدا فى الفصل التاسع والخاص بمقابل الانتفاع بالأراضى والساحات الفضاء والمخازن المغلقة.

ولفت إلى أن القرار فرض نسبة تميز على الأراضى والساحات والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة والمساحات داخل محطة الركاب والمجمعات الإدارية والمحلات المملوكة لهيئات الموانئ، لتكون %35 على الفئة «أ» ، و%25، لفئة «ب» أما الفئة «ج» والتى يقع ضمنها معظم شركات الشحن والتفريغ فحددها بواقع 190 جنيها للمتر سنويا، على ان تتم إضافة فئة تميز يحددها مجلس إدارة كل ميناء على حدة.

وقال إن القرار منح مجالس إدارات الموانئ المختصة بترسيم حدود القطاعات الواقعة فى نطاق الفئات التى نصت عليه المادة، والتى يتم تحديدها وفقا لكل ميناء واعتمادها من قبل وزير النقل، رغم صدور ميناء دمياط مؤخرا قرار بهذا الشأن.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يصدر من هيئة الميناء تحديد فئات التميز التى تقوم هيئة الميناء بمحاسبة الشركة على أساسها، والتى تزيد عن محاسبة الشركات العاملة داخل الميناء بنسبة تصل إلى %30.

وتم تقسيم الأراضى بالقرار إلى أراضى وساحات داخل الميناء وغير مخصصة لغير أغراض البناء وأخرى كمخازن مكشوفة، على أن يتم تغيير المحاسبة حسب قرب وبعد الأراضى من الرصيف، على أن تحدد نسب التميز هيئة الميناء.

يذكر أن هيئة ميناء دمياط أصدرت قرارا بخصوص نسب التميز بالنسبة للساحات والأراضى حسب قرب الأرض وبعدها عن الرصيف وحددتها الهيئة للمستوى الأول «أ» والتى تقع حتى مسافة 200 متر من حافة الرصيف والمميزة، لتكون هناك زيادة على تلك الأراضى بنسبة %50 من مقابل الانتفاع، الذى نص عليه القرار 800 لسنة 2016 وهى 190 جنيها للمتر سنويا، والمستوى الثانى «ب» والخاصة بالأراضى التى تقع بعد مسافة 200 متر، حتى 300 متر من حافة الرصيف، فتكون الزيادة على هذا الجزء بنسبة %25 من مقابل الانتفاع أما المستوى الثالث «ج» فيخص الأراضى التى تقع حتى مسافة أكبر من 300 متر، من حافة الرصيف لتكون زيادة حق الانتفاع بها %5.

وتابع «شوقى» أنه حتى الآن لم تصدر الفواتير المتعلقة بالشركات عن أسعار التخزين لعام 2016، منذ صدور القرار «800» ، مرجعا ذلك إلى صعوبة حساب التخزين للشركات، لافتا إلى أن القرار نص على أن يتم المحاسبة على أساس ارتفاع المخزن المعدنى، والذى قد يصل إلى 19 مترا، مطالبا بأن تكون المحاسبة على أساس ارتفاع الحوائط والتى تصل 5 مترات فقط.

وأشار إلى أنه فى حالة المحاسبة على أساس طول المخزن المعدنى فيتطلب الأمر أن تكون ميناء الدخيلة، قامت بتداول قرابة 16 مليون طن وحدها، فى الوقت الذى تستورد فيه مصر من خلال جميع الموانئ 23 مليون طن من الحبوب.

ولفت إلى أن إدارة الحماية المدنية قامت مؤخرا بتحرير محاضر لمعظم الشركات العاملة بالميناء، خاصة شركات الشحن والتفريغ، لأن قانون الحماية المدنية الجديد صدر فى 2015، وتمت مراجعة خطة كل شركة فى هذا الشأن، واعتمادها من قبل مسئولى الإدارة المختصة.

وخلال أكتوبر الماضى، تمت مراجعة تلك الخطط مرة أخرى وتبين أنها لا تتفق مع الخطط التى طالب بها القانون الجديد، وذلك دون أى إنذار للشركات، بالإضافة إلى أن الخطط التى تطلبها الإدارة المدنية غير قابلة للتنفيذ، منها مثلا إلزام كل شركة بشراء سيارة مطافئ، بينما تختص إدارة الحماية المدنية بتوفير الخراطيم والعساكر وقت وجود أى حادث أ وحريق.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه تم تحويل هذه المحاضر إلى النيابة العامة دون التحقق من معايير تطبيق اشتراطات الأمن الصناعى والصحة والسلامة المهنية لكل شركات الحبوب، كما لم يتم مقابلة أى مسئول بهذه الشركات وجاءت المحاضر فجأة بدون سابق إنذار علما«بأن هذه الشركات تلتزم بمعايير الحماية المدنية، ولا يتبقى سوى بعض الملاحظات القليلة لبعض الشركات.

وطالبت إدارة الحماية المدنية بتوصيل خط مياه من البحر مباشرة لمقر الشركات»حسب أحمد شوقى رئيس الجنة «، لافتا إلى أنه تمت مطالبة إدارة الحماية المدنية بمخاطبة هيئة الميناء بالسماح بأعمال الحفر إلا أنها رفضت ليكون الحوار بين الهيئة والشركة المختصة، كما أنه من الصعب توصيل هذا الخط، خاصة أنه سيلزم الشركات» طالبة الخدمة «بأعمال حفر داخل شركات بالفعل.

وتمت إثارت ما تقوم به إدارة الصحة والسلامة المهنية بهيئة الميناء عند تجديد التراخيص التى تشترط، ضرورة الحصول على شهادة صلاحية للمعدات التى يتم استخدامها بشركات الحبوب من شركات معايرة أ وتفتيش ومراجعة معترف بها، وبرغم من ذلك يجب أن تقوم الشركة ذاتها بتقديم إقرار من طرفها بصلاحية هذه المعدات وه وأمر غير منطقى.

وأوضح «شوقى» أن ما يؤرق الشركات أيضا ه وقيام موظفى هيئة الميناء بتسجيل ملاحظات يوميا «خلال فترة تفريغ المركب» التى قد تستغرق 4- 5 أيام، وذلك بعد أن كان المتبع تسجيلها فى آخر يوم من التفريغ، وتقوم الشركة بإزالة جميع الملوثات قبل مغادرة السفينة للرصيف.

وأشار إلى أن تحرير محاضر من قبل مسئولى البيئة بالميناء، قد يصل فى التعامل مع تفريغ سفينة واحدة قرابة 90 مخالفات وتصل غرامة المخالفة الواحدة قرابة 100 ألف جنيه، بما يمثل خسائر كبيرة للشركات المتخصصة فى هذا الشأن.

وتمت مناقشة بعض مشكلات الشركات المتعلقة بطريقة حساب رسوم التخزين الخاصة بالإدارة المالية التجارية بهيئة ميناء الإسكندرية على البضائع التى تم الإفراج عنها بموجب إفراجات جمركية، ولاتزال تحت الصرف وعدم خصمها من رصيد البضائع التى لم يتم الإفراج عنها.

وتابع أنه تمت مناقشة سوء حالة الطرق بمنطقة الحبوب والغلال، والتى لم يطلها التطوير منذ 7 سنوات، مشيرا إلى أنها تعانى من تهالك الطرق وعدم وجود أعمدة إنارة بها، مما يزيد من حوادث السيارات بها والشاحنات وأدت إلى العديد من حالات الوفاة دون وجود تحرك من قبل هيئة الميناء.