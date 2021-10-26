شركات الشحن والتفريغ الحكومية تسعى للتوافق مع اشتراطات الحماية المدنية

قررت عدد من الشركات العاملة في نشاط الشحن والتفريغ والتي تتبع الجهات الحكومية المختلفة، طرح عدد من المناقصات للتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية بالموانئ المصرية.

وحسب مصادر مطلعة بالشركة العامة للصوامع “التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، فان الشركة قامت بطرح عدد من المناقصات للبدء في توفيق أوضاعها مع قرارات الحماية المدنية لمشروعاتها بالموانئ المصرية.

وأوضحت المصادر أن الشركة طرحت مناقصة بين الشركات المتخصصة لرفع كفاءة منظومة مكافحة الحريق بموقع الشركة بالصومعة التابعة لها بميناء دمياط.

كما تم طرح مناقصة أخرى بين الشركات المتخصصة لتوريد عدد 3 سيور لصومعتين المعدنيتين بكل من صومعة ميناء دمياط، وصومعة العامرية بالإسكندرية.

وطرحت الشركة مناقصة لتوريد ونش رافعة شوكية حمولة 3 طن، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الخاصة بالشركة بميناء الدخيلة والتي تتركز في 3 مخازن للحبوب وذلك بالتجهيزات الاطافئية والانذار الآلي لمكافحة الحريق .

وتضم تلك الشركات العاملة بميناء الدخيلة، سيسكو ترانس ، ولات للملاحة، ويوني جرين، وسي جرين، والوطنية، والدولية، والعامة للصوامع، والنيل للتفريغ، وأوشن اكسبريس، والمستودعات العامة، وكابو، وجستكو، والنيل للشحن، وسي تريد.

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر بمصلحة الجمارك أنه تم منح الشركات العاملة في نشاط الشحن والتفريغ أكثر من مهلة، إلا أنه تقرر أن تكون المدة الأخيرة الشهر المقبل.

وفي نفس السياق طرحت شركة المكس للملاحات مؤخرا، مناقصة على الشركات المتخصصة للإستكمال أعمال الحماية المدنية بساحة الملح بميناء الدخيلة، وذلك تجنبا لوقف نشاطها بالميناء ، والتوافق مع تلك الإشتراطات.

كما قامت شركة المستودعات العامة المصرية ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” مناقصة مؤخرا لتنفيذ مشروع التوافق مع اشتراطات الحماية المدنية للمخازن والساحات التي تديرها شركة المستودعات العامة المصرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وذكرت الشركة عبر كراسة شروطها أن المشروع يشمل تنفيذ أنظمة ومعدات ومستلزمات اطفاء ونظم صرف مياه الحريق ومراجعات على شبكات الانذار لعدد 17 مخزن و3 ساحات مفتوحة داخل ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة.

وكان قد أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط القرار رقم 80 لسنة 2021 بتاريخ 21 فبراير الماضي، والذي ينص على ضرورة استيفاء شركات الشحن والتفريغ، والمشغلة للإيداعات العامة الجمركية المرخصة لملاحظات الحماية المدنية خلال العام الجاري.

وتتركز اشتراطات الحماية المدنية في اعتماد نظام الانذار الالي بكواشف تركيز الغبار من المعهد القومي للمعايرة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى فحص ومعايرة الأجهزة الخاصة بقياس الحرارة والرطوبة وتركيز الغبار، وعدم تشوين أو تخزين بضائع بمناطق الردود ومسارات مسالك الهروب، علاوة على توفير جميع التجهيزات الإطفائية بالموقع من الأنواع المعتمدة للمواصفات القياسية المصرية (طلمبات- خراطيم -شفاطات تربو) .

وتصل حجم الإيداعات العاملة بميناء الدخيلة ويتم تشغيلها عبر شركات الشحن والتفريغ الى قرابة 19 إيداعا مرخصا لتخزين الحبوب والفحم وبضائع مختلفة.