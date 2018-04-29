شركات السيراميك تسعى للتأقلم مع زيادة التكاليف

المال - خاص سجلت شركات السيراميك نتائج أعمال مرضية، رغم ارتفاع التكلفة الإجمالية، وارتفعت أرباح شركة العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة، إلى 47.76 مليون جنيه، خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل 35.84 مليون جنيه فى 2016، بنمو %33. جاء…

المال – خاص

سجلت شركات السيراميك نتائج أعمال مرضية، رغم ارتفاع التكلفة الإجمالية، وارتفعت أرباح شركة العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة، إلى 47.76 مليون جنيه، خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل 35.84 مليون جنيه فى 2016، بنمو %33.

جاء ذلك بدعم زيادة المبيعات التى ارتفعت إلى مليار جنيه، مقابل 724.6 مليون جنيه، بزيادة قدرها %38، كما تعتزم الشركة زيادة مبيعات الأسواق الخارجية، واستعادة معدلات التصدير السابقة.

وتوقعت «العز» فى إفصاح سابق للبورصة، نمو الطلب على منتجاتها بالسوق المحلية، خلال العام الجاري، حال استمرار انخفاض معدلات التضخم، وأسعار الفائدة البنكية.

وتحولت شركة ليسيكو مصر للسيراميك والبورسلين، إلى الربحية بقيمة 37.8 مليون جنيه، خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 47.8 مليون جنيه فى 2016.

كما حققت شركة العربية للخزف – سيراميكا ريماس، أرباحاً بلغت 29.07 مليون جنيه، خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بقيمة 34.14 مليون جنيه، فى العام الماضي، بتراجع قدره %15.

ورغم نمو مبيعات الشركة إلى 683.5 مليون جنيه، مقابل 478.7 مليون جنيه فى 2016، إلا أن التكلفة ارتفعت إلى 583.2 مليون جنيه، مقابل 403.4 مليون جنيه فى 2016.