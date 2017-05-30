شركات السيارات تراهن على عروض الصيانة لوقف خسائرها

أحمد عوض: اتجه عدد من وكلاء وشركات السيارات، إلي العروض الرمطانية بتخفض أسعار قطع الغيار والمصنعيات ومـد ساعات العمل داخل مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة خلال شهر رمضان وفترة الإجازات الموسمية، في محاولة لوقف حدة تراجع المبيعات. وأرجع عدد من مسئولي شركات السيارات لجوء شركات السيارات، إلي تلك العر

أحمد عوض:

اتجه عدد من وكلاء وشركات السيارات، إلي العروض الرمطانية بتخفض أسعار قطع الغيار والمصنعيات ومـد ساعات العمل داخل مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة خلال شهر رمضان وفترة الإجازات الموسمية، في محاولة لوقف حدة تراجع المبيعات.

وأرجع عدد من مسئولي شركات السيارات لجوء شركات السيارات، إلي تلك العروض الترويجية بهدف استقطاب المزيد من العملاء علي مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة، بالتزامن مع ارتفاع حدة تراجع المبيعات، موضحيين أن أداء سوق السيارات يشهد ركودا خلال تلك الفترة من كل عام، لانخفاض حجم القوة الشرائية من قبل المستهلكين.

وأكدوا أن قطاع مراكز خدمة مابعد البيع، من القطاعات الواعدة التي ستراهن عليها الشركات لزيادة حجم المبيعات، بعدما أن فقدت الغالبية العظمي من القوة الشرائية إمكانية القدرة علي شارء السيارات في ظل ارتفاع اﻷسعار.

وأكد أحمد صبحي مدير مبيعات بريليانس البافارية، أن الشركة قد اقتصرت العمل داخل مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة، لفترة تصل 6 ساعات فقط خلال شهر رمضان، موضحًا أن حجم الإقبال علي مراكز صيانة بريليانس تشهد تراجعًا بنسبة تصل 30% من قبل المستهلكيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح لـ “المال”، أن إجمالي حجم تكلفة الصيانة لبريليانس، شهدت ارتفاعًا كباقى العلامات الأخرى بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف، اﻷمر الذي تسببت فى تأجيل العملاء إصلاح سيارتهم.

وعن أداء مبيعات بريليانس، قال إن النسبة الأغلب من مبيعات بريليانس خلال الفترة الراهنة تعتمد على السيارات “التجارية”، لعدم توافر أي طرازات من شرائح الملاكي، مرجحًا أن يتم دخول الشحنات الجديدة من طرازات v3 وv5 منتصف يوليو المقبل، علي أن يتم التجميع المحلي نهاية العام الجاري.

وأعلنت شركة نيسان إيجيبت، عن خفض أسعار قطع الغيار والمصنعيات بنسبة 15% بمراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة، تزامنًا مع بدء شهر رمضان واقتراب موسم الإجازات الصيفية.

من جهته أكد أحد أكبر موزع العلامة اليابانية نيسان، أن شركة نيسان ايجيبت تسعي زيادة حجم مبيعاتها عبر قطاع مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة خلال تلك الفترة، موضحًا أن أداء سوق السيارات يشهد أداء سيئًا خلال تلك الفترة من كل عام؛ لإحجام الغالبية العظمي من العملاء علي شراء السيارات.

إضافة إلي أن حجم التضخم قد ارتفع لمعدلات غير مسبوقة خلال الوقت الحالي، مما تسبب في عزوف الغالبية العظمي من المستهلكيين علي شراء سلع ترفيهية ومن بينها السيارات.

وأشار إلي أن شركة نيسان ايجيبت، تستهدف إستقطاب المزيد من عملاء العلامة اليابانية علي مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة من خلال تلك العروض الترويجية من كل عام موضحاً ان سياسة نيسان تعتمد على تعويض المبيعات من خلال الصيانة وبيع قطع الغيار،.

وقد رصدت “المال” عدد من تلك العروض الترويجية علي أسعار قطع الغيار والمصنعيات لعدد من شركات السيارات خلال شهر رمضان؛ فقد أعلنت شركة الرواس – موزع العلامة ميتسوبيشي، عن خصم بنسبة 20% علي كافة المصنعيات لجميع الموديلات المختلفة، وعدد من قطاع الغيار .

وأعلنت شركة تويوتا ايجيبت – عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل اﻷجتماعي “فيسبوك”، عن خصم بنسبة 20% علي كافة أعمال الدهان و السمكرة وقطع الغيار والمصنعيات، خلال شهر رمضان و موسم الإجازات.

في المقابل، قامت عدد من شركات السيارات، بمـد ساعات العمل في مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة إلي الفترات المسائية، منها شركة ” كيان ايجيبت للتجارة و الأستثمار الوكيل الحصري لـ سيات، و شركة المصرية أوتو موتيف وكيل فولكس فاجن، وشركة هوندا مصر”.