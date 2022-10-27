شركات السيارات تتوقف عن عمليات البيع بعد تذبذب أسعار الدولار

كشف منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن توقف غالبية شركات وتجار عن عمليات البيع لأجل غير مسمى، على خلفية تذبذب أسعار الصرف وعلى رأسها «الدولار» مقابل العملة المحلية.

وأضاف زيتون أن جميع العاملين في سوق السيارات اتجهوا أيضًا لتعليق عمليات البيع بالتقسيط لحين إعلان البنوك وشركات التمويل عن برامجها التمويلية الجديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

%15 زيادة متوقعة في أسعار السيارات بعد زيادة الدولار

وتوقع أن تستقبل سوق السيارات موجة من الزيادات السعرية الجديدة بنسب قد تتراوح بين 10 إلى 15% لمختلف العلامات التجارية، كرد فعل عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد الناتجة عن زيادة أسعار الصرف.

وتابع :”سوق السيارات على أعتاب الدخول أيضًا في مرحلة من الركود التضخمي خاصة مع عدم استقرار الأسعار وارتفاعها لمستويات تتجاوز حاجز القدرة الشرائية للمستهلكين.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري- أعلن اليوم- أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

كما قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، ليرتفع سعر العائد على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب.