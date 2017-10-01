شركات السيارات اﻷم الرابح اﻷكبر من الاتفاقيات الدولية

أحمد عوضاتفق عدد من خبراء قطاع السيارات على أن شركات السيارات العالمية هى الرابح اﻷكبر من تطبيق الاتفاقيات الدولية «الشراكة الأوروبية وأغادير وتركيا»؛ بسبب تمتعها بالحافز الجمركى على طرازاتها وزيادة ربحيتها من السيارات المورَّدة للسوق المحلية عبر زيادة أسعارها سنويًّا.يقول اللواء حسي

أحمد عوض

اتفق عدد من خبراء قطاع السيارات على أن شركات السيارات العالمية هى الرابح اﻷكبر من تطبيق الاتفاقيات الدولية «الشراكة الأوروبية وأغادير وتركيا»؛ بسبب تمتعها بالحافز الجمركى على طرازاتها وزيادة ربحيتها من السيارات المورَّدة للسوق المحلية عبر زيادة أسعارها سنويًّا.

يقول اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنّعى السيارات، إن المستهلك المحلى لم يشعر بأى تحسن ملحوظ فى أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، رغم تمتع العلامات المدرَجة بقائمة دول الاتفاقيات الدولية، بحافز الخصم الجمركى على طرازاتها سنويًّا.

وأوضح أن أسعار السيارات المستوردة من تركيا شهدت ارتفاعًا منذ العام الماضى، رغم إعفائها من تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة %100، منوهًا بأن الشركات العالمية المصنعة للسيارات تقوم بزيادة أسعار طرازاتها سنويًّا المصدرة للأسواق المختلفة، تحت وطأة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة الإنتاج.

وأشار مصطفى إلى أن هوامش أرباح السيارات تشهد تغيرًا من آن لآخر بين شركات السيارات العالمية ووكلائها المحليين، مقارنة بما كانت عليه فى السابق، والمقدَّرة بنحو %5.

من جانبه أوضح سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن شركات السيارات العالمية التى تتمتع بحافز الخصم الجمركى على سياراتها من دول اتفاقيات «الشراكة الأوروبية وأغادير وتركيا»، ترفع أسعارها سنويًّا رغم الخصومات الجمركية.

وأكد أن شركات السيارات «اﻷم» هى الرابح اﻷكبر من تطبيق الاتفاقيات الدولية، بزيادة معدلات ربحيتها من السيارات المصدرة للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن الهدف اﻷساسى من تطبيق تلك الاتفاقيات خفض أسعار السلع الواردة من دول المنشأ، بعد تمتعها بالخصم الجمركى عليها سنويًّا، ومن ثم لا يستفيد المستهلك المحلى من تطبيق الاتفاقيات؛ لعدم انعكاسها على الأسعار.

فى السياق نفسه أكد تامر عبد السلام، مدير عام شركة الليثى للاستيراد وتصدير السيارات، الموزع المعتمد لهوندا ورينو، أن شركات السيارات العالمية اتجهت إلى رفع أسعار طرازاتها المورَّدة للسوق المحلية تزامنًا مع مبالغة الوكلاء فى تقدير هوامش الأرباح.

وأشار إلى أن وكلاء السيارات قاموا بزيادة الأرباح؛ لتعويض خسائر تراجع المبيعات وارتفاع التكلفة الاستيرادية، فضلًا عن دفع الأجور والضرائب وخدمات المرافق.

واستبعد عبد السلام انخفاض أسعار السيارات رغم تمتع علامات تجارية بالخصم الجمركى؛ نظرًا لتوجه الشركات «اﻷم» لزيادة معدلات الربحية بنسبة تقارب %2 سنويًّا.