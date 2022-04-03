شركات السيارات الهندية تسجل صعودا حادا في مبيعاتها السنوية

هذا قد يكون له "بعض التأثير" على حجم الإنتاج في السنة المالية الحالية

سجلت شركات صناعة السيارات في الهند عن ارتفاعا حادا في المبيعات السنوية للسنة المالية 2022، لكنها حذرت من المخاطر المستقبلية من اضطرابات سلسلة التوريد العالمية.

وقالت ماروتي سوزوكي، أكبر شركة لصناعة السيارات في الهند، إن المبيعات ارتفعت بنسبة 13% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس لتصل إلى 1.65 مليون وحدة، لتنمو للمرة الأولى منذ عامين. لكن الشركة حذرت من أن “حالة توريد المكونات الإلكترونية لا تزال غير متوقعة”.

وقال ماروتي في بيان إن هذا قد يكون له “بعض التأثير” على حجم الإنتاج في السنة المالية الحالية.

ماروتي، التي تبيع واحدة من كل سيارتين في الهند، مملوكة لأغلبية شركة سوزوكي موتور اليابانية (7269.T).

واضطر صانعو السيارات على مستوى العالم إلى إجراء تخفيضات حادة في الإنتاج خلال العام الماضي، حيث أدت اضطرابات سلسلة التوريد والطلب المتزايد على الإلكترونيات الاستهلاكية إلى نقص حاد في أشباه الموصلات. وقد أدى ذلك إلى فترات انتظار طويلة لمشتري السيارات.

وقالت وكالة التصنيف الهندية (ICRA) إنه من المتوقع الآن أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم المشكلة حيث يزود كلا البلدين بالمواد الخام المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات.

وقالت الوكالة الدولية للعلاقات العامة (ICRA): “إن تأثير الأزمة في شكل ارتفاع أسعار الوقود والسلع يشكل أيضًا خطرًا على آفاق الطلب (على السيارات) ، في حال تحولت إلى حرب طويلة الأمد”.

وأعلنت شركة تاتا موتورز ، وهي أيضًا أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في الهند ، عن أعلى مبيعاتها السنوية من سيارات الركاب على الإطلاق، بزيادة 67% لتصل إلى 370،372 وحدة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إن مبيعاتها من السيارات الكهربائية نمت أربعة أضعاف لتصل إلى 19 ألفًا، على الرغم من “موجتين من أزمة “كوفيد-19″ وأشباه الموصلات والزيادة الحادة في أسعار السلع الأساسية”.

قال شايليش شاندرا، العضو المنتدب لشركة تاتا موتورز لمركبات الركاب وتاتا باسينجر إلكتريك موبيليتي: “للمضي قدمًا ، لا يزال وضع أشباه الموصلات غير مؤكد. وسنواصل مراقبة تطور الوضع عن كثب”.