استثمار

شعبة السياحة الإلكترونية: 80% من الفنادق يتم حجزها «أون لاين» بدون ضريبة ونتعرض للخسارة

هناك مناقشات بمجلس النواب لحل الأزمة بعد تسببها بخسارة لشركات السياحة، وفق رئيس شعبة السياحة الإلكتروني بغرفة شركات السياحة
أحمد صبري 1:54 ص, الأحد, 29 ديسمبر 19 1:54 ص, الأحد, 29 ديسمبر 19

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قال محمد فاروق رئيس شعبة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إن 80% من فنادق مصر يتم حجزها عن طريق الإنترنت وليس من الشركات بسبب انخفاض قيمة الحجز للفنادق بها، مشيرا إلى أنها غير خاضعة للضريبة وهو ما يتسبب في عدم الإقبال والخسارة لشركات السياحة.

السياحة الإلكترونية : هناك ضريبة تضاف لثمن الغرفة إذا تم الحجز عن طريق الشركات

وأوضح في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن هناك ضريبة بقيمة 14% تضاف للسعر الأصلي لثمن الغرفة بالفنادق إذا تم الحجز عن طريق الشركات.

واستدرك: “لكن مواقع الحجز الإلكترونية معفية منها نظرا لأنها غير خاضعة للقانون المصري”.

وأشار الى أنهم طالبوا بالمساواة مع تلك المواقع أو تقدير السعر من المصدر.

وأوضح أن هناك مناقشات بمجلس النواب لحل الأزمة بعد تسببها بخسارة لشركات السياحة.

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بقلم أحمد صبري

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