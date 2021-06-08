شركات السياحة بالأسكندرية تقلل من فرص تحسن نشاط الرحلات الداخلية قبل امتحانات الثانوية العامة

أكد أصحاب شركات السياحة بالإسكندرية أن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهاء العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية نهاية شهر أبريل الماضى لن ينعكس بشكل كبير على الرحلات السياحية الداخلية مع استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر، لافتين إلى أنه خلال عطلة عيد الفطر المبارك تضرر العديد من الشركات التى تنظم السياحة الداخلية لوجهات مثل شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف البعض منهم أن هناك توقعات أن يشهد الموسم الصيفى المقبل حركة جيدة للسياحة الداخية أفضل من الموسم السابق، إلا أن إنهاء العام الدراسى لسنوات النقل لن ينعكس على حركة السياحة باستثناء رحلات اليوم الواحد والتى يمكن أن تشهد انتعاشا بعد ذلك القرار.

فيما رآى البعض الآخر أن إنهاء العام الدراسى مبكراً لسنوات النقل يمكن أن يؤدى لتحسن النشاط السياحى خلال الموسم الصيفى، رغم أن امتحانات الثانوية العامة يكون لها التأثير الأساسى على النشاط.

وفى البداية، قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنه حتى الآن لم تتاثر السياحة الداخلية بإنهاء الموسم الدراسى لبعض السنوات الدراسية الشهر الماضى.

وأضاف المانسترلى أنه خلال عطلة عيد الفطر المبارك تضرر العديد من الشركات التى تنظم السياحة الداخلية لوجهات كشرم الشيخ والغردقة عقب قرار إغلاق الطرق السريعة بين المحافظات.

وأشار إلى أن تلك الشركات تعذر عليها تنظيم الرحلات والأفواج التى كان مخططا نقلها خلال فترة العيد وأصبحت مطالبة أمام عملائها برد مبالغ الرحلات التى لم يتم تنفيذها.

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أنه تم التواصل مع غرف الفنادق حتى يتم استراداد مبالغ الشركات التى تم سدادها للفنادق عن تلك الفترة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نهاية شهر أبريل الماضي، إنهاء العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

دوره توقع هانى، توفيق عضو مجلس إدارة شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تساهم قرارات إنهاء العام الدراسى مبكراً لسنوات النقل فى تحسن النشاط السياحى خلالى الموسم الصيفى، رغم أن تلك التاثيرات لم تظهر بعد.

وأضاف أن امتحانات النقل قد يكون لها تأثير إيجابى على النشاط مع إنهائها، إلا أن امتحانات الثانوية العامة يكون لها التأثير الأساسى على النشاط، وأحيانا يمتد التأثير حتى التنسيق.

كما توقع توفيق أن يشهد الموسم الصيفى أداء مرضيا على مستوى السياحة الداخلية، لافتاً إلى أن الشركات فوجئت بقرار وقف حركة أتوبيسات السياحة بين الشركات خلال عطلة عيد الفطر ما كبدها خسائر كبيرة.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه مع منع حركة اتوبيسات السياحة التى لديها ضوابط فيما يخص سعة الركاب القصوى والتى لا تزيد عن 30 راكبا خلال فترة العيد كان مسموحا بحركة اتوبيسات النقل الجماعى التابعة لشركات نقل الركاب بين المحافظات.

ولفت إلى أن منع اتوبيسات الشركات جاء رغم وجود تعاقدات مع الفنادق وتم دفع تكاليف الأفواج بالكامل للفنادق، ما كبد الشركات خسائر فادحة.

وأكد أن الشركات تريد استرداد قيمة الحجوزات من الفنادق، ورغم صدور قرار من غرفة الفنادق فإن هناك مماطلة ورفض من البعض رد الأموال من الشركات على ان يتم تركها كرصيد يستخدم لاحقاً.

وأوضح ان الشركات فى الوضع الراهن لا تتحمل اقتصادياتها ان يتم حجز مبالغ سائلة تعتبر راسمال لها تساعدها فى تسيير النشاط، لافتاً إلى أن هذه الاوضاع ادت إلى ارتباك فى القطاع.

وأصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا رقم 10 بتاريخ 25 ابريل لعام 2021 بشأن الضوابط العامة لإنهاء العام الدراسى لصفوف النقل بالتعليم الأساسى والثانوى العام، وجميع فئات التعليم العام. ونص الكتاب الدورى على أنه «فى إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم بصفة خاصة على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعى، وذلك بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة (عربى/ لغات) والمدارس الدولية لجميع الفئات (الرسمى والرسمى لغات والخاص والخاص لغات والدولى والتربية الخاصة ومدارس المتفوقين ومدارس التعليم المجتمعى)».

من جانبه، قال محمد عزت، رئيس لجنة السياحة الداخلية فى شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية،عضو مجلس إدارة الشعبة، أن إعلان وزارة التربية والتعليم مؤخراً إنهاء العام الدراسى لسنوات النقل سيكون له تأثير على بعض القطاعات السياحية الداخلية لكنه لن يكون كبير فى المدى القريب.

وأضاف عزت أن وجود الإجازات يسهم فى إنعاش الموسم السياحى للنشاط الداخلى بشكل كبير، إلا أن المدارس الحكومية هى التى أنهت الدراسة ولا تزال هناك دراسة فى بعض المدارس الدولية.

واعتبر رئيس لجنة السياحة الداخلية فى شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، عضو مجلس إدارة الشعبة، أن تنشيط السياحة الداخلية ينعكس بشكل إيجابى على الشركات.

وتوقع عزت أن يشهد الموسم الصيفى المقبل حركة جيدة للسياحة الداخية أفضل من الموسم السابق، لافتاً إلى أن الموسم الصيفى العام الماضى شهد تخوفا من البعض من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الداخلية فى شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الفنادق خلال الفترة الماضية طمأنت بعض الفئات التى كانت تشعر بالقلق وقد تكون عاملا محفزا للسياحة الداخلية.

وأشار عزت إلى أن الإجراءات التى اتخذت وأدت إلى مد إجازة نصف العام الماضى أفادت شركات السياحة جزئياً والتى استغلها البعض لتقديم عروض نتج عنها تحقيق الإقبال.

وأشار رئيس لجنة السياحة الداخلية فى شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن أسعار الفنادق حتى الآن مستقرة فى الموسم الصيفى المقبل والجميع يضع أسعارا استرشادية، لافتاً إلى أنه فى حالة ارتفاع الطلب وزيادة الإقبال قد تتغير الأسعار.

من جانبه يرى أسامة نصر، سكرتير شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، رئيس شركة بيتش تورز أن إعلان وزارة التربية والتعليم، نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوي، نهاية شهر أبريل الماضى لن يكون له تأثير كبير على تنشيط الرحلات خلال الفترة القادمة.

واعتبر أن إنهاء العام الدراسى لسنوات النقل قد يحفز رحلات اليوم الواحد والتى يمكن أن تشهد انتعاشا.

وأرجع سكرتير شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، رئيس شركة بيتش تورز ذلك إلى أن عمليات تنظيم الرحلات فى الإجازات يرتبط بانتهاء امتحانات الشهادت والذى يعد بداية الموسم فى كل عام نتيجة ضعف تأثير امتحانات النقل.