شركات السياحة استخدمت 1% فقط من ريالات البنوك لرحلات العمرة

البنوك دبرت 750 مليون ريال للموسم .. لكن الشركات لجأت للصرافات



دعاء محمود



قالت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية، بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة حصلت علي 6 مليون ريال فقط من إجمالي 750 مليون ريال، كانت البنوك وفرتها لشركات السياحة بهدف تغطية نفقات برامج العمرة، ما يعني أنها استخدمت أقل من 1% من الأموال المخصصة.



يشار إلي أن إجمالى أعداد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة بداية من شهر رجب حتى نهاية شهر رمضان بلغ 602 ألف و133 معتمرًا.



وأضافت سامي لـ”المال”، أن هناك عدة أسباب لحصول الشركات علي هذا المبلغ الضئيل وهو تأخر قرار تدبير العملة مما دفع أغلب أصحاب شركات السياحة للجوء إلى شركات الصرافة للحصول على الريال، متوقعة أن يكون هناك إقبال من الشركات للحصول علي العملة من البنوك خلال موسم الحج القادم.



ووافقت البنوك العامة (الأهلى ومصر والقاهرة)، على تدبير 750 مليون ريال سعودى لتغطية نفقات شركات السياحة لموسم الحج المقبل، وذلك وفقا لآليات ستكون متاحة لكافة الشركات من خلال غرفة السياحة.



ولفتت سامي إلي أنه تمت الموافقة على توفير مبلغ 3000 ريال سعودى لكل حاج شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران، خلال اجتماعها مع البنك المركزى منذ يومين بحضور رؤساء مجالس إدارات بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، وقيادات وزارة السياحة.



وطالبت سامى من الشركات المنفذة لرحلات الحج بتجنب شراء الريال السعودى من شركات الصرافة وسداد قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالأراضى السعودية عن طريق التحويلات البنكية من خلال البنوك الحكومية الأهلى ، مصر، والقاهرة .

