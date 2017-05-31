شركات السمسرة تتوقع تراجع الإقبال على الشراء الهامشي عقب رفع الفائدة

مصطفى طلعت: تتوقع شركات السمسرة العاملة بالسوق، ضعف إقبال المستثمرين على تمويل عملياتها عبر آلية الشراء بالهامش أو ما يسمى «المارجين»، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض لتلك العمليات بعد قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة. وتعتمد شركات السمسرة بشكل لافت على إقراض العملاء بهدف استمرار التدا

مصطفى طلعت:

تتوقع شركات السمسرة العاملة بالسوق، ضعف إقبال المستثمرين على تمويل عملياتها عبر آلية الشراء بالهامش أو ما يسمى «المارجين»، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض لتلك العمليات بعد قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة.

وتعتمد شركات السمسرة بشكل لافت على إقراض العملاء بهدف استمرار التداول فى البورصة فى فترات التراجع، وتعويض جزء من الخسائر التى تكبدوها، وهو ما يدلل على أهمية المارجين أو الكريديت كإحدى الآليات المساندة للعملاء بالسوق.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، رفعت الأسبوع الماضى، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75 % لـ16.75 % ومن 15.75 % لـ%17.75 على التوالى.

واستطلعت «المال» آراء مسئولين بعدد من شركات السمسرة لمعرفة مدى تأثرها بهذا القرار، و أبدوا استياءهم من القرار، نظراً لتأثيره السلبى على انخفاض التداولات مع اتجاه بعض العملاء إلى الاستثمار فى الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع كشهادات الإيداع والودائع البنكية، فيما أكدوا أن الفائدة سترفع تكاليف التوسعات المستقبلية لتلك الشركات وما يجد صعوبات فى تنفيذها.

وأشار مسئولو عدد من الشركات إلى أن السوق ما زالت تتخوف من انسحاب بعض العملاء من السوق والتوجه للبنوك لادخار السيولة المتاحة، وهو ما يؤثر على أحجام وقيم تداولات السوق، والتى تعتبر المصدر الرئيسى لإيراداتها، وفى الوقت نفسه، ستعانى الشركات من إحجام العملاء لآلية الشراء الهامشى بعد رفع الفائدة من البنوك لتمويل عمليات الشراء بالهامش، وتوسعاتها، إلا أنهم استبعدوا اللجوء إلى رفع السمسرة على العمليات لتعويض هذا الفارق.

يذكر أن نظام الشراء الهامشى، يقوم على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، وذلك وفقا لعدة اشتراطات تهدف ضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقا لضوابط محددة للتمويل، ويهدف الهامش لزيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه يمكنه شراء كمية أكبر من الأوراق المالية مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية فى فترة لاحقة.

وتتيح قواعد سوق المال لشركات السمسرة ممارسة نشاط الشراء الهامشى، وفقا لعدة اشتراطات، تتضمن حد أدنى 5 ملايين جنيه لرأسمال الشركة كصافى حقوق مساهمين، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد 15 % من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تتعدى النسبة 20 % للعميل والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية لعميل واحد على 30 % من الحد المسموح به له.

وقال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية إن تكلفة اقتراض شركات السمسرة من البنوك سترتفع بغرض تمويل عمليات الشراء بالهامش، وهو ما سيتم تمريرها بالكامل على العميل حيث سترفع الشركات تكلفة الشراء بالهامش بنفس المعدلات، وإلا تحملت خسائر كبيرة.

وأشار «فتح الله» إلى أن خطط توسع الشركات على صعيد افتتاح فروع أو إطلاق خدمات مالية جديدة ستتأثر أيضاً، حيث ستواجه صعوبات فى تنفيذها بسبب رفع معدلات الفائدة، بما لا يتناسب مع إمكانيات بعض الشركات المتواجدة بالسوق فى الوقت الحالي.

فى السياق نفسه، أكد عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية أن بعض شركات السمسرة ستبحث استغلال أرصدتها المالية المتاحة فى البحث عن فرص ذات عائد أكبر بعيداً عن تمويل عمليات الشراء الهامشى، مثل تحويل هذه الأرصدة إلى ودائع بنكية أو شراء شهادات ادخارية أو غيرها.

وأوضح «عبدالفتاح» أن شركات السمسرة تترقب فى الوقت الحالى إصدار البنوك الحكومية الكبرى أية أوعية ادخار ذات عوائد مرتفعة، مثلما حدث فى الفترات اللاحقة لتحرير سعر الصرف، وذلك لبحث العائد من عمولات السمسرة فى ظل ارتفاع التكلفة الحالية للشركات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، أن الدخل الرئيسى لشركات السمسرة يأتى من عمولات البيع والشراء، لكن فى حال ظهور أى أدوات مالية جديدة، سيتقلص عدد المستثمرين بالسوق، وبالتالى سيؤثر على حجم العمولات المنتظرة، وخطط التوسع الأفقى والرأسى لها.

وأشار إلى أن أكثر من 90 % من عملاء البورصة يعتمدون على الشراء الهامشى، موضحاً أن أول ما يركز عليه العميل عند تعاقده مع شركة السمسرة هو نسبة الشراء الهامشى التى تقدمها، مؤكداً أن السوق تحتاج شهرين على الأقل لتقييم تأثير رفع الفائدة على التعاملات.

وقال شوكت المراغى رئيس قطاع الوساطة بشركة «إتش سي» للأوراق المالية إن قرار رفع الفائدة سيخفض هامش ربحية شركات السمسرة، موضحاً أن تكلفة تمويل الشراء الهامشى فى الوقت الحالى تصل إلى 18 % ومن المتوقع أن وصولها إلى 20 %، وهو ما قد يدفع الشركات للتقليل منها أو إحجام العملاء عنها.

