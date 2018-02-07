شركات السمسرة تبنى آمالا على تفعيل دور البنوك فى تمويل الشراء بالهامش

جهاد سالمفند سماسرة الأوراق المالية العديد من المميزات لتفعيل دور البنوك فى الشراء بالهامش، فى مقدمتها السيولة النقدية التى ستنتج، ومن شأنه رفع قيم التداول بالسوق، فضلا عن تقليل الأعباء المالية عن كاهل شركات السمسرة.وعلى الجانب الآخر، تستفيد البنوك من فتح حسابات جارية لعملاء جُدد قد يستقطبهم لتد

جهاد سالم

فند سماسرة الأوراق المالية العديد من المميزات لتفعيل دور البنوك فى الشراء بالهامش، فى مقدمتها السيولة النقدية التى ستنتج، ومن شأنه رفع قيم التداول بالسوق، فضلا عن تقليل الأعباء المالية عن كاهل شركات السمسرة.

وعلى الجانب الآخر، تستفيد البنوك من فتح حسابات جارية لعملاء جُدد قد يستقطبهم لتدعيم قاعدة العملاء، فى إطار تعزيز الشمول المالى.

وقالت البورصة فى بيان صحفى الأسبوع الماضي، إنها اجتمعت بأعضاء اتحاد بنوك مصر؛ لبحث آليات تفعيل دور البنوك فى شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، ما يدعم رفع أحجام التداول، وزيادة معدلات السيولة، وتنشيط كل الآليات والأدوات المالية المتاحة.

فى البداية، قال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للأوراق المالية، ورئيس شركة وديان للسمسرة، إن تفعيل دور البنوك فى عمليات الشراء بالهامش يدعم اتجاه الدولة لتعزيز الشمول المالى.

وأضاف عبدالعزيز أن هناك العديد من الإيجابيات سواء على صعيد شركات السمسرة أو العملاء أو البنوك، إذ سيُسهم فى تكوين عقد ثلاثى بين تلك الأطراف ما يدعم تشغيل الأموال فى وعاء ادخارى آمن، وفتح مزيد من الحسابات المصرفية للعملاء، وكذلك تعظيم عوائد إيرادات حفظ وحيازة الأسهم، وتنشيط محافظ البنوك، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من السيولة لدى العميل لزيادة محفطته من الأسهم.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية عزفت البنوك عن تمويل عمليات الشراء بالهامش إثر التقلبات الاقتصادية وتداعياتها على سوق المال من ارتفاع المخاطرة، وتراجع السيولة وتذبذبات السوق، فضلًا عن طول إجراءات التقاضى.

واستبعد عبدالعزيز انعكاس ارتفاع أسعار الفائدة سلباً على التوسع فى عمليات الشراء بالهامش، أو حتى وجود تداعيات إيجابية حال خفضها، لافتًا إلى أن احتساب الفائدة فى عمليات الشراء بالهامش يتم بشكل يومى، ومن ثم فإن رفع أو خفض الفائدة لن يكون مجديًا أو العكس.

وقال أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة «CFH» لتداول الأوراق المالية، إن تفعيل دور البنوك فى عمليات الشراء بالهامش مهم جدًّا بالنسبة لسوق الأوراق المالية فى الوقت الراهن؛ لما له من تداعيات إيجابية على السوق ككل؛ إذ سيدعم زيادة السيولة على الأسهم، ويتيح الفرصة لشركات السمسرة غير العاملة بآلية الشراء بالهامش لدخول هذا النشاط، فضلا عن تلبية طلبات شريحة كبيرة من العملاء تسعى للحصول على تمويلات لزيادة محفظتها الاستثمارية بالسوق.

وأشار أبوحسين إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل بعض المشكلات فى الوقت الراهن، إلا أنها غير مؤثرة بصورة كبيرة على رغبة العملاء فى الحصول على المارجن، خاصة أنه مع احتساب الفائدة البنكية فإن أسعار الفائدة على الشراء بالهامش قد تصل إلى %22.5، وهو ما يطبق حاليًّا من قبل شركات السمسرة العاملة بالسوق.

واستكمل أن التوقعات باتجاه المركزى لخفض أسعار الفائدة تدريجيًّا خلال الفترة المقبلة سيكون له آثار جيدة على صعيد سوق المال، من خلال استقطاب شريحة من العملاء الذين اتجهوا للأوعية الادخارية منخفضة المخاطر بالبنوك مع ارتفاع العائد، مشيرًا إلى إيجابيات خفض أسعار الفائدة على زيادة نسبة الشراء بالهامش بسوق الأوراق المالية.

وتوقع أبو حسين أن يُسهم تفعيل دور البنوك فى تمويل عمليات الشراء الهامشى فى زيادة السيولة وقيم التداول على الأسهم بما يزيد عن %20 على أقل تقدير.

وأشار أبوحسين إلى أن غالبية شركات السمسرة العاملة بالسوق ليس لديها أمناء حفظ، ومن ثم تتعاقد تلك الشركات مع البنوك من خلال عقود ثلاثية لتسهيل إجراءات الشراء بالهامش.

يشار إلى أن نظام الشراء بالهامش يقوم على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، وفقًا لعدة اشتراطات تهدف لضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقًا لضوابط محددة للتمويل، ويهدف الهامش لزيادة القوة الشرائية للمستثمر، بمعنى تمكنه من شراء كمية أكبر من الأوراق، وتتيح قواعد سوق المال لشركات السمسرة ممارسة نشاط الشراء بالهامش وفقًا لعدة اشتراطات، أبرزها أن يتضمن حدًّا أدنى 5 ملايين جنيه لرأسمال الشركة صافى حقوق مساهمين، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد %15 من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تتعدى النسبة %20 للعميل، والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية لعميل واحد عن %30 من الحد المسموح به.

وبدوره، رحب عادل عبدالفتاح، العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، بهذا الشأن؛ لما له من دور فى تنشيط التعاملات بسوق الأوراق المالية، وزيادة السيولة، وتقليل أعباء المارجن، وتدبير الأموال عن كاهل شركات السمسرة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن الأسس والضوابط المحددة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الشراء بالهامش صارمة وضابطة، ما يحول دون التأثير السلبى على سوق المال جراء التوسع فى المارجن.

وأشار محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، فى بيان إلى أن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشى تتميز بالقدرة على متابعة وتقيم المديونية والضمانات بشكل يومى، وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفقًا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية.

وذكر عادل، أن الإجراءات التنظيمية لدى هيئة الرقابة المالية، وفقًا للقرار رقم 67 لسنة 2014، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ بإعادة تقيم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقًا لقيمتها السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت %60 من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة، سواء بسداد نقدى أو تقديم ضمانات نقدية، كما يكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق فى اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية، وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى %50 أو %80.

وأضاف العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن مخاطر الشراء بالهامش تكون أكثر تأثير على سوق الأوراق المالية إبان الأزمات وانهيارات السوق، ومن ثم فإن الوقت الراهن وأوضاع السوق تدعم دخول البنوك فى تلك الآلية.

وأشار عبدالفتاح إلى أن الضوابط التى من شأنها حماية السوق تتمثل فى تنويع المخاطر بزيادة عدد الأسهم الممولة بالكريديت فى محفظة العميل وليس سهمًا واحدًا، وأن يكون للجهة الممولة أحقية التصرف فى الأسهم فى حالة انخفاض الأسعار أو فى حالة ارتفاع نسبة التمويل.

وعلى صعيد متصل، أوضح عبدالفتاح أن الجهاز المصرفى لا يمنح تمويلات إلا عقب إجراءات احترازية، ومزيد من الضوابط، وتمتلك البنوك قدرة كبيرة على الحفاظ على أموالها، مستبعدًا انعكاس ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل الشراء بالهامش، إذ إن هناك شركات سمسرة تتيح المارجن بفائدة تصل إلى 36%، فى الوقت الذى يقبل فيه عملاء بسداد تلك الفائدة المرتفعة.

ومن جانبه، اعتبر هانى حلمى، العضو المنتدب لشركة الشروق لتداول الأوراق المالية، دخول البنوك لتمويل عمليات الشراء بالهامش فرصة جيدة لزيادة عمق السوق، وتوسيع قاعدة الشركات التى تمنح الشراء بالهامش، فضلا عن زيادة السيولة.

وأشار حلمى إلى أن ذلك كان ضمن أهم مطالبات شركات السمسرة خلال الفترة الماضية، خاصة لما له من دعم الشركات فى زيادة قاعدة عملائها، فضلا عن تفعيل الآلية بشكل أكبر، مع امتلاك الجهاز المصرفى لرءوس أموال ضخمة، إذ إن رأس مال بنك واحد يزيد عن إجمالى كل رءوس أموال شركات السمسرة العاملة بالسوق.

وأوضح أن ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بذلك الشأن صارمة، ومن ثم فإن حدوث أى اختلالات بالسوق غير واردة، إلا أن الأمر يحتاج من شركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة البحث عن تدعيم رءوس أموالها بالسوق للاستفادة من آلية الشراء بالهامش، سواء من خلال اتجاه تلك الشركات للاندماج مع بعضها البعض لتكوين كيانات قادرة على المنافسة أو من خلال الاتجاه لزيادة رءوس الأموال.

واستبعد حلمى أن يوثر ارتفاع اسعار الفائدة على توسيع قاعدة الشراء بالهامش، خاصة مع التحركات الإيجابية التى تشهدها سوق الأوراق المالية منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، والمتوقع استمرارها على المدى البعيد.

وأشار محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إلى أن دخول الجهاز المصرفى فى عمليات الشراء بالهامش، سيُسهم فى زيادة حجم التمويل فى السوق، فضلًا عن زيادة معدلات الأمان لما يتخذه الجهاز المصرفى من إجراءات احترازية وضوابط لضمان أمواله، وكذلك ضمانات المخاطر.

ولفت إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة غير مؤثرة على المارجن؛ إذ إن الشركات تمنح المارجن بسعر فائدة يدور حول %24، ومن ثم فإن حصولها على أموال من الجهاز المصرفى بعائد %20 لن يؤثر على هوامش ربحيتها.