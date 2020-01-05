شركات السمسرة تؤجل خططها التوسعية لحين تعافى البورصة

كشف رؤوساء شركات سمسرة متوسطة الحجم، أن الخطط التوسعية المستهدفة فى 2020 تتوقف على تحسن أداء السوق، مشيرين إلى أدائها المتواضع العام الماضى الذى شهد ارتفاعات محدودة للمؤشر الرئيسى egx30، وتراجعات egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وegx100 الأوسع نطاقاً.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات 2019 على ارتفاع %7 فقط للمؤشر الثلاثينى، بينما تراجع السبعينى %23، والمئوى %19، وفقد رأس المال السوقى 41.4 مليار جنيه من قيمته لينهى العام عند 708.3 مليار جنيه، نظير 749.7 مليار جنيه فى 2018.

وتشابهت خطط العديد من الشركات فى تبنى رؤية متحفظة إزاء التوسع فى العام الجديد، سواء بإضافة مزيد من الفروع أو إتاحة آليات تداول جديدة للعملاء، ورغبتهم فى التمهل والانتظار لحين اتضاح الرؤية العامة لتحركات سوق المال.

واتفق مسئولو شركات السمسرة على إمكانية تنفيذ الخطط التوسعية خلال النصف الثانى من العام الجديد.

وخلال العام الماضى سجلت مشتريات الأجانب 42.3 مليار جنيه، مقارنة مع 5.7 مليار جنيه فى 2018، ورغم هذا الفارق الكبير إلا أنه ليس حقيقياً لأن مشتريات الأجانب فى السندات مثلت 41 مليار جنيه من القيمة الإجمالية.

وسجلت التعاملات زيادة وصلت إلى 409.7 مليار جنيه، مقابل 358.5 مليار جنيه تركزت فى أدوات الدين الحكومية بقيمة 182.9 مليار جنيه فى 2019، مقارنة مع 62.97 مليار جنيه، وخارج المقصورة 32.3 مليار جنيه مقابل 25.14 مليار جنيه، بينما مثلت تداولات الأسهم تراجعا إلى 194.5 مليار جنيه، مقابل 270.4 مليار جنيه.

كايرو كابيتال تعتزم تنفيذ خطة 2019 المؤجلة بشرط تحسن السوق

وقال أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، عن تخطيطها تنفيذ توسعات خلال الربع الأول من 2020 تشمل زيادة رأس مال، وإضافة فروع جديدة ترتبط بشكل كلى بتحسن وضع السوق.

وتابع: ترمى كايرو كابيتال لزيادة رأسمالها إلى 50 مليون جنيه مقارنة مع 40 مليون جنيه حالياً، يتم ضخها فى عمليات الشراء بالهامش، بجانب إضافة فرعين أحدهما بالوجه البحرى، وآخر بالوجه القبلى.

ولفت إلى أن هذه الخطة كان مقررا تنفيذها الربع الأخير من العام الماضى، ولكن تم إرجاؤها بسبب التحركات السلبية للبورصة المصرية، فيما نتوقع تحركات إيجابية بالربع الأول من 2020 تتيح الفرصة لتنفيذ الخطة.

يشار إلى أن كايرو كابيتال تقدمت مركزا واحد فى 2019، لتصعد للمرتبة 17 وسط ثبات بالحصة السوقية عند %1.1، بينما تراجعت التعاملات إلى 4.8 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار جنيه العام السابق، وفى ديسمبر جاءت بالمركز 19 بحصة سوقية %1 فقط، وقيمة تعاملات 399.6 مليون جنيه.

وقال أبوحسين، إن أحد أهداف شركته العام الماضى كان البقاء بقائمة الـ20 الأوائل نتيجة الأوضاع الصعبة التى مرت بها السوق.

أسـطول ترهن إضـافة فـروع جديدة بالتحـركات الايجـابية للمؤشـرات

وقال على غنام، رئيس مجلس إدارة شركة أسطول القابضة، الكيان الأم لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن هناك مخطط لزيادة رأس مال الشركة القابضة فى 2020، يوجه جزء منه لذراع السمسرة، إلا أن الأمر يتوقف على تحسن تحركات البورصة.

وأضاف: نحن حاليا فى المراحل النهائية من الاتفاق مع مستثمرين عرب للاستحواذ على نسبة ملكية تتراوح بين 25 و%30 من الشركة القابضة، ليتم زيادة رأس المال من 30 مليون جنيه حالياً إلى 50 مليون جنيه، إلا أن التنفيذ النهائى يتوقف على تحسن وضع البورصة المصرية العام الجارى.

واعتبر أن العام 2019 كان يُصنف بين السنوات الأسوأ التى شهدتها السوق، فى ظل تداولات متواضعة وسيولة متدنية للغاية.

ولفت إلى أن زيادة رأس المال يصحبها افتتاح فرعين جديدين بالإسكندرية والصعيد، ليضافا للفروع الحالية وهما الرئيسى بالزمالك، وآخر بمصر الجديدة.

و بالعام المنقضى تراجعت أسطول هامشيا مركزا واحدا للمرتبة 20 مقارنة بالمركز 19 العام المنقضى، وسط ثبات حصتها السوقية، فيما تراجعت التعاملات.

وسجلت تعاملات أسطول فى 2019 ما قيمته 4.1 مليار جنيه، بحصة سوقية %0.9 مقارنة مع 5.6 مليار جنيه فى 2018، بحصة سوقية %0.9.

وفى ديسمبر جاءت أسطول فى المركز 23 بحصة سوقية %0.9، وقيم تداولات 272.7 مليون جنيه.

ورأى غنام أن هذا التراجع الطفيف يمثل حركة إيجابية فى ظل الأوضاع السلبية التى مرت بها السوق.

العربى الإفريقى تدخل العام الجديد بنظرة تحفظية

وقال ياسر المصرى، رئيس مجلس إدارة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إنها ستواصل أعمالها العام الحالى مع عدم وضع مخططات توسعية فى ظل الأوضاع التى تشهدها البورصة المصرية.

وتراجعت العربى الإفريقى مركزين على أساس سنوى عام 2019 لتستقر متلااجعة مرتبتين فى نهايته عند المرتبة 16.

وصاحب هذا التراجع انخفاض قوى فى قيم التعاملات إلى 6.2 مليار جنيه مقابل 11 مليار جنيه العام السابق، وانخفضت كذلك الحصة السوقية إلى %1.4 مقابل %1.9.

وفى ديسمبر آخر أشهر 2019 جاءت العربى الإفريقى بالمركز 10 بحصة سوقية %2، وقيم تداولات 807 ملايين جنيه.

وعزا ياسر المصرى، العضو المُنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية التراجع السنوى لشركته إلى صفقة سندات تم تنفيذها العام السابق 2018 قيمتها مليارى جنيه.

وقال إن شركته نجحت فى الحفاظ على حجم أعمالها فى العام 2019، إذا ما تم استبعاد صفقة سندات العام السابق، وهو ما يعد نجاحا فى ظل الأوضاع السلبية للسوق.

وقال عمر الجزيرى، رئيس مجلس الإدارة لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، لـ “المال” مؤخراً، إن عام 2019 كان صعبًا على شركات السمسرة تحديدًا، فى ظل أوضاع البورصة التى شهدتها خلال العام.

ولفت إلى أن شركتهُ حاولت تدعيم أدائها بتعاملات الأفراد ما ساعدها على الاستقرار على نفس ترتيب العام الماضى، موضحًا أن تعاملات الأفراد وخاصة المحليين تستحوذ على %95 من إجمالى تعاملات الشركة، فيما يمثل المؤسسات %5.

وأشار إلى أن عربية أون لاين توسعت خلال 2019 بالصعيد للمرة الأولى، بافتتاح 3 فروع جديدة فى بسوهاج وأسيوط وقنا.

وفيما يتعلق بالعام الجديد قال الجزيرى: نأمل أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه، بظهور طروحات جديدة أو جذب استثمارات .

وأشار إلى أن الشركة فى حالة ترقب لوضع السوق، خاصة خلال الربع الأول من العام، ومن ثم سيتم وضع الخطة الإستراتيجية التوسعية، ودراسة التوسع الجغرافى أو الثبات على الوضع الحالى.

وخلال العام الماضى، سيطر العشرون الكبار من شركات السمسرة على %79.6 من إجمالى التداولات السنوية بسوق الأوراق المالية، فيما توزعت النسبة المتبقية على نحو 111 شركة.