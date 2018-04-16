شركات السمسرة الصغيرة ترحب بالدمج فى كيان واحد

■ حلمى: لمن ستكون اليد العليا؟ ■ وجيه: يجب عقد لقاءات بين الشركات والشعبة وإيضاح القواعد ■ فؤاد: تتعارض مع إستراتيجية «العائلية» ■ عماد: آثار إيجابية متوقعة على الجميع أسماء السيدرحب عدد من شركات السمسرة الصغيرة العاملة، فى السوق المحلية بالمباردة التى أطلقتها شعبة اﻷوراق المالي

■ حلمى: لمن ستكون اليد العليا؟

■ وجيه: يجب عقد لقاءات بين الشركات والشعبة وإيضاح القواعد

■ فؤاد: تتعارض مع إستراتيجية «العائلية»

■ عماد: آثار إيجابية متوقعة على الجميع

أسماء السيد

رحب عدد من شركات السمسرة الصغيرة العاملة، فى السوق المحلية بالمباردة التى أطلقتها شعبة اﻷوراق المالية، والخاصة بدمج الشركات صغيرة الحجم فى كيان موحد، عبر إعداد مسودة كاملة تتضمن تصورا عن كيفية العمل تحت مظلة فريق إدارة واحد، مبدين تفاؤلهم بنجاح تلك الخطوة التى طال انتظارها.

وأضافت هذه الشركات، أن الحديث عن دمج الشركات الصغيرة والعائلية تحت مظلة كيان واحد فقط، مطروح منذ سنوات عدة، إلا أنه لم يجد فرصة التطبيق الفعلى، مشرين إلى عدة عراقيل تحول دون نجاج الفكرة أههما مشكلة الإدارة.

وكشفت «المال» مؤخرًا أن شعبة اﻷوراق المالية، تبنت إطلاق مبادرة لدمج شركات السمسرة صغيرة الحجم فى كيان واحد، من خلال تصور للتنفيذ يتم إعداده حاليا، يتضمن دمج 6 شركات صغيرة وعائلية فى كيان قابض يتولى الإدارة، وسيتم التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات المالية لتولى مهام تقييم الشركات المقترح دمجها.

وبدأت شعبة اﻷوراق المالية، الترويج للتصور الجديد، لدى بعض شركات السمسرة بالقاهرة والإسكندرية، من خلال شرح الفكرة، وكيفية تنفيذها، وجدواها فى تطوير سوق المال، وخلق كيانات تستطيع المنافسة مع الشركات الكبرى.

ورحب هانى حلمى، رئيس مجلس اﻹدارة بشركة “الشروق” لتداول اﻷوراق المالية، بمبادرة شعبة اﻷوراق المالية، موضحًا أن الفكرة تحتوى على العديد من المميزات والسلبيات، وإن كانت الأخيرة أكبر مما قد يؤثر على نجاح المبادرة.

وأوضح، أن العراقيل تتمثل بشكل أساسى فى الإدارة، فعلى سبيل المثال فى حال دمج 6 كيانات صغيرة تحت مظلة واحدة، فلمن تكون اليد العليا؟، وهو ما قد يولد العديد من المشكلات، خاصة أن هناك بعض الوظائف فى الشركات التى تحتاج إلى أشخاص ذوى ثقة مثل المختص المالى.

وأضاف أن تلك اﻷزمة يمكن التغلب عليها من خلال تصور واضح تضعه الشعبة، يسمح بدراسة وضع الشركات واختيار اﻷفضل واﻷقوى من بينهما لتولى المناصب اﻹدارية، مع إماكنية اختيار شخص من كل شركة لشغل منصب بعينه كنوع من المساواة والتوازن.

وتابع : “كما يوجد عامل سلبى آخر له علاقه بالرخص، وسيتم العمل بأى من رخص الكيانات المندمجة؟، موضحًا أن المميزات تتعلق بمحاولة إنقاذ الكيانات الصغيرة من فخ الضغوط الذى ينتابها منذ سنوات”.

واقترح أن تقوم الشركات الكبيرة بالاستحواذ على الكيانات الصغيرة، وهو ما يُعد خيارا أفضل، مقارنة بمبادرة الاندماج، لتمثل الشركة الصغيرة حصة ضئيلة فى كيان كبير.

وعلى صعيد شركته، لفت إلى أنها تُجرى خلال الفترة الراهنة توسعات من خلال افتتاح أفرع، فقد افتتحت فرعا مؤخرًا وتعتزم فتح آخر فى التجمع الخامس قريبًا.

وقال محمد وجيه، العضو المنتدب بشركة “طيبة للسمسرة”، إن نجاح المبادرة يحتاج إلى توافر عاملين، أولهما : الحاجة إلى عقد لقاءات دورية ما بين شركات السمسرة والشعبة لبحث آليات وسُبل الاندماج، وثانيهما: يتمثل فى قواعد الاندماج من خلال نماذج واضحة تحدد نسب المشاركة.

وشدد على ضرورة أن تكون الاجتماعات مصغرة، وتجمع بين شرائح بعينها بناء على الخسائر المحققة بآخر قوائم مالية، مبديًا فى الوقت ذاته ترحيبه بشكل كبير، وهو ماتنتظره الشركات الصغيرة منذ فترة بعيده.

ولفت إلى العديد من الضغوط التى تواجه الشركات الصغيرة منذ سنوات، وتزداد بمرور الوقت من خلال زيادة التكاليف، ومطالب البنية التكنولوجية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أن الرسوم والاشتراكات السنوية التى تقدمها الشركات للهيئة تمثل %90 من إجمالى حجم المصاريف.

وأبدى تخوفه من وجود عوائق، تتمثل فى أن الكيانات الصغيرة غالبًا ما تئول ملكيتها إلى عائلات، وهو ما يصعب فكرة التخلى عن اﻹدارة أو الانتقال من الملكية الكاملة للمكلية الجزئية.

وعدد مميزات اندماج الشركات الصغيرة تحت كيان واحد، وأولها تقليل التكاليف، وتبادل الخبرات، وخلق كيان جديد بقاعدة أفضل وحصة سوقية أكبر، مما يدفعها إلى تقديم خدمات جديدة، وكيانات أكبر.

وتابع : “هناك فائدة كبيرة ستعود على السوق، تتمثل فى رفع كفاءة الشركات العاملة، واشتداد المنافسة سيدفع إلى تقديم خدمات أكثر والتوسع، إضافة إلى التخلص من العمالة الرديئة من خلال اختيار اﻷفضل”.

فى السياق ذاته، أشاد محمد فؤاد، رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب بشركة “جلوبال كابيتال” لتداول اﻷوراق المالية، بمبادرة الشعبة، مؤكدًا أنها اتجاه سليم، خاصة فى ظل اشتداد أزمات الشركات الصغيرة.

وأبدى قلقه من صعوبة التطبيق لعدة أسباب أولها : كيفية إذابة الكيانات الصغيرة، كما حددتها الشعبة من خلال دمج 5 أو 6 كيانات فى كيان واحد، وهو ما يتعارض مع إستراتيجية “الفاميلى بيزنس”، إضافة إلى خلق اتجاهات تنافسية بين الكيانات المندمجة، خاصة خلال المرحلة اﻷولى.

ورجح أن تتعرض المبادرة للرفض من قبل بعض الشركات، حسب تخوفات تفرض سيطرتها عليها وقد تتعلق بمخالفات، أو بعض المشكلات مع العملاء إضافة إلى بعض اﻷرصدرة الراكدة.

وأشار إلى أن فكرة دمج الكيانات الصغيرة، طُرحت مرات عديد، وتكرار طرحها أمر وارد فنظرية اندماج الشركات، وتكوين تكتلات عادة ما تظهر فى فترات الرواج الاقتصادى أو العكس، وهو مالم يحدث خلال الفترة الحالية وإن كانت تأخرت بعض الشئ.

ونوه بأن نجاح المبادرة يعود إلى رغبة المستثمرين فى الاندماج من عدمه، ومدى قدرتهم على التعامل مع المشكلات الناجمة من تلك العملية، موضحًا أن الخطوة بها مخاطرة كبيرة كما تتميز بصعوبتها، خاصة فيما يتعلق بتكوين مجالس اﻹدارة.

وشدد على ضرورة أن تقوم الهيئة بوضع ميثاق متفق عليه بين الشركات، يتم من خلاله تفادى المشكلات المحتملة.

واتفق محمود عماد، العضو المنتدب بشركة “الحرية” لتداول الأوراق المالية، مع سابقيه مبديا ترحيبه التام بالمبادرة، معربا عن تخوفه أيضًا من التطبيق الفعلى لتلك المبادرة، بسبب حدوث إضرابات بين الكيانات المندمجه،خصوصا أن كل شركة لديها الأسلوب الخاص بها فى اﻹدارة والتعاملات عامة.

وأوضح أن ترحيب الشركات الباقية من عدمه يتوقف على احتياج الشركات، ومدى الفائدة التى ستعود عليها، مشيرًا إلى عدة مميزات من المبادرة تتعلق بخلق كيان كبير برأسمال جيد قادرة على المنافسة وسط هيمنة الشركات الكبرى، إضافة إلى الارتقاء بأعداد العملاء.