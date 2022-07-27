شركات السكر تقدم 13 حافزا إضافيا لتشجيع مزارعي البنجر على التوسع في المحصول

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن عددا من شركات إنتاج السكر ، منها الدلتا للسكر، قررت تقديم 13 حافزا لمزارعى البنجر لتحفيزهم على الزراعة خلال الموسم المقبل (أغسطس 2022 –يونيو 2023 ) مما يرفع سعر الطن من بنجر السكر عالى الجودة إلى 1000 جنيه مقابل 600 لمتوسط أسعار العام الماضى.

وأكدت المصادر لجريدة «المال» أن هذه الحوافز تشمل صرف بديل لشيكارة أزوت لكل فدان من قبل الشركات مجانا للمزارعين ، وصرف رشة سماد منشط للنمو مجانا، ومبيدات وأسمدة مدعمة بنظام الإئتمان والدفع المؤجل مع المحصول .

وأضافت المصادرأن قائمة الحوافز تضم أيضا صرف رشة مجانية لأحد المبيدات بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وصرف تقاوى مجانية بنسبة %100 للعروة المبكرة (الزراعة فى أغسطس) وتتحمل الشركة قيمة %75 من ثمن التقاوى لباقى العروات .

ويتم زراعة العروة المبكرة أو الشتوية فى أغسطس والحصاد بعد 180 يوما أى فى يناير من كل عام، أما العروة الخريفية فتزرع فى سبتمبر إلى نوفمبر والحصاد فى مارس إلى يونيو من كل عام .

وتضمنت الحوافز أيضا طبقا للمصادر صرف حافز النولون بواقع 50 جنيها للطن، مع زيادة حافز نسبة السكر إلى 40 جنيها لكل 1 % زيادة فى نسبة الحلاوة المتفق عليها وهى %20 بدلا من 25 جنيها فقط.

وكشفت المصادر أن من بين الحوافز أيضا صرف دعم خدمة الأرض 350 جنيها للفدان ، وصرف زيادة لعلاوة التبكير لتبدأ من 180 جنيها للطن بدلا من 160.

وأكدت أنه سيتم صرف حافز لنظافة البنجر بمتوسط 15 جنيها للطن، كما يتم تنفيذ الزراعة الآلية للمزارعين مجانا ، كما يتم نقل المحصول مجانا أيضا واتباع مظلة تأمينية للمزروعات المتعاقد عليها .

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن مساحة البنجر الموسم المقبل ستنخفض إلي600 ألف فدان مقابل 650 ألفا الموسم الماضى مع التوسع فى إقبال المزارعين على القمح من جانب والذرة من جانب آخر.

وأضاف لجريدة «المال» أن إنتاجية مصر من سكر البنجر الموسم الأخير المنتهى فى يونيو الماضى سجل 1.6 مليون طن بينما سجلت إنتاجية سكر القصب 860 ألف طن.

وتصل نسبة استهلاك مصر من السكر سنويا إلى 3.2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى %80.