شركات السجائر تضيف 80 مليار جنيه لموازنة 2022/2021 

كشف تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة “إيسترن كومبانى” – الشركة الشرقية للدخان- أن شركات السجائر المصرية والأجنبية سددت ضرائب للموازنة العامة بلغت 80 مليار جنيه عن العام المالى 2022/2021 مقارنة مع 78.1 مليار لـ 2020/2021.

وأضاف – على هامش انعقاد الجمعية العمومية أمس لاعتماد نتائج الأعمال – أن نصيب “إيسترن كومبانى” من الضرائب المسددة فى 2021/2022 بلغ 54.2 مليار جنيه مقارنة مع 51.4 مليار للعام المالى الأسبق.

وأوضح أن شركته نجحت فى زيادة الحصة السوقية لتصل إلى %74.4 بنهاية العام المالى الماضي، كما سجلت إيرادات بـ 68.2 مليار جنيه مقابل 64.8 مليار للعام السابق.

وأكد “جادالله” أن شركته تعتزم تنويع محفظة الاستثمارات، لتضم السندات المصرية الصادرة عن وزارة المالية والأوراق المالية بالبورصة، بجانب تطوير المنتجات وتحسين جودة الإنتاج لتلبية رغبات المستهلك بشكل مستمر.

وكشفت القوائم المالية لـ”إيسترن كومبانى” عن إنتاج 87.7 مليار سيجارة خلال 2021-2022 مقارنة مع 93.6 مليار فى العام المالى السابق له.

وأوضح أن هناك دراسات مستمرة للدخول فى صناعات حديثة من التبغ المسخن وإضافة نكهات جديدة، والاعتماد على أساليب مبتكرة للتوزيع تهدف إلى وصول المنتج للمستهلك بعيدا عن تلاعبات التجار.

وأظهرت نتائج أعمال “إيسترن كومبانى” خلال العام المالى المنصرم (2021 – 2022 ) تراجع أرباح الشركة بنسبة %6 على أساس سنوى، لتسجل صافى ربح 4.03 مليار جنيه مقابل 4.28 مليار للفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة فى اجتماعها أمس على توزيع أرباح بقيمة 1.6 جنيه لكل سهم، تُسدد دفعة واحدة فى نوفمبر المقبل، مع منح مكافأة لمجلس الإدارة تقدر بـ 20 مليونا، كما وافقت كذلك على إبراء الذمة المالية لمجلس الإدارة و اعتماد تخصيص نحو 50 مليونا تبرعات من عوائد الشركة.