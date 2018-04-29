شركات الرعاية تطالب بحوافز لدعم «الطبى»

- من بينها رأس المال: ولجنة متخصصة لفحص الشكاوى وتدريب الكوادرمروة عبد النبى اقترب موعد إقرار قانون التأمين الجديد، والذى ينظم عمل شركات الرعاية الطبية بكل أنواعها إلا أن الشركات التى تتحمل الخطر تحتاج إلى محفزات تشجعها على الإقبال على طلب الترخيص للخضوع تحت طائلة القانون، وإشراف هيئة العام

– من بينها رأس المال: ولجنة متخصصة لفحص الشكاوى وتدريب الكوادر



مروة عبد النبى



اقترب موعد إقرار قانون التأمين الجديد، والذى ينظم عمل شركات الرعاية الطبية بكل أنواعها إلا أن الشركات التى تتحمل الخطر تحتاج إلى محفزات تشجعها على الإقبال على طلب الترخيص للخضوع تحت طائلة القانون، وإشراف هيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد عدد من قيادات شركات الرعاية الطبية، نوعية المتطلبات التى تحتاجها هذه الشركات إلى الانضمام إلى منظومة التأمين الطبى بتشريعاته الجديدة الجارى التحضير لها، بهدف ضبط إيقاع السوق وحماية الصناعة من مخاطر قد تتحقق فى ظل عدم وجود قوانين منظمة.

قال الدكتور محمد رفعت، العضو المنتدب لشركة “Med Right” للخدمات الطبية، إن نشأة وتطور شركات الرعاية الطبية في مصر تماثل بشكل كبير نشأة منظمات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية “Managed Care Organization”، والتي بدأت في القرن التاسع عشر وتطورت التشريعات التي تنظم عملها لاحقًا مما كان له الأثر الكبير في تطور منظومة التأمين الطبي في أمريكا بشكل عام.

وأوضح أنه يفضل استخدام لفظ “متطلبات” بدلاً من “حوافز”، وأن القانون المزمع إعداده يجب أن يكون الغرض منه مساعدة شركات الرعاية الطبية الفاعلة في مصر في تقنين أوضاعها، والمقصود من الشركات الفاعلة الشركات التي تمتلك المقومات الأساسية للتحول إلى شركات تأمين كتوافر الخبرات الإدارية والفنية القادرة على إدارة هذه المنظومات والوفاء بالتزاماتها الفنية والمالية تجاه العملاء ومقدمي الخدمات الطبية، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية جيدة لديها وشبكة طبية متميزة من حيث التوزيع الجغرافي وانضباط للمعاملات المالية علاوة على محفظة ذات حجم وطبيعة جيدة، عدا ذلك فإنه لا يجب أن يكون الهدف من القانون تحفيز شركات لا تمتلك هذه المقومات وليس لديها القدرة المالية أو الفنية من الأساس للتحول لشركات تأمين.

ورأى رفعت أن من أهم هذه المتطلبات التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد (والتي يجب أن تطبق أيضا على شركات التأمين التي تزاول التأمين الطبي كفرع من بين عدة فروع) أن تضع الهيئة الرقابة المالية معايير للتعامل مع شكاوى العملاء علاوة على متابعة هذه الشكاوى والتدخل للفصل فيها وإلزام الشركات بقراراتها في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار طرق سداد العملاء لأقساط التأمين، حيث أن المتعارف عليه في التأمين الطبي أن العميل يسدد الأقساط على دفعات في الغالب ربع سنوية، ويجب أن ينعكس ذلك على قيم المبالغ الواجب توافرها تحت حساب الاحتياطيات.

وأشار إلى ضرورة وضع معايير تنظم النتائج المالية بشكل يضمن تحقيق النتائج المرجوة وتضمن قيام الشركة بالعمل على القيام بالتعديلات اللازمة سواء على مستوى التسعير أو الاكتتاب أو إدارة المطالبات في حالة استمرار الخسائر غير المبررة خلال عدد معين من السنوات المالية.

واقترح أن تشجع الهيئة شركات الرعاية الطبية في الوقت الحالي بالحصول على أحد التراخيص المتاحة في الوقت الحالي (ممتلكات أو حياة) على أن تمارس نشاط التأمين الطبي فقط وبعض أنواع تأمين الحوادث المرتبطة بالنشاط الطبي، برأسمال 60 مليون جنيه يسدد منها 30 مليون جنيه كما هو الحال في القانون الحالي ولا يتم زيادتها عند تعديل القانون وتطبيق معاييره الجديدة.

وطالب بالتكاتف في الفترة الحالية للبدء في إجراءات تمهيدية تستبق صدور القانون وقد تساعد في التعرف على أوضاع شركات الرعاية الطبية في الوقت الحالي، وذلك عن طريق إقامة منظومة تأهيل لشركات الرعاية الصحية التي ترغب في التحول لشركات تأمين طبي، وتشمل هذه المنظومة مراجعة أوضاع الشركة المالية والفنية للتعرف على نقاط القصور التي تحتاج تعديل.

وأضاف أن يشتمل التأهيل إقامة دورات تدريبية للإداريين والفنيين لتطوير وصقل خبراتهم التأمينية.

وقالت فطيمة الزين، مدير عام شركة «برايم هيلث» للرعاية الطبية، إن شركات الرعاية التى تتحمل الخطر، مفهومها الأصلى هو العمل فى منظومة الرعاية الصحية بمفهومها الأصلي»managed care organization» وليس «HMO» تحتاج إلى عدة عناصر تشجيعية تساعدها فى الإقبال على طلب الترخيص عند إقرار مشروع قانون الرعاية الصحية الجديد، والذى ينظم عمل شركات الرعاية الطبية فى مصر، أهمها أن يزيد رأسمال هذه الشركات عن 20 مليون جنيه، لفرز الشركات الجادة من غيرها.

وأضافت أن عدد شركات الرعاية الطبية الفاعلة فى مصر متواضع للغاية، لامتلاكها المقومات الأساسية لعمل شركات الرعاية التى تتحمل الخطر، مثل توافر الخبرات الإدارية والفنية القادرة على إدارة هذه المنظومات، والوفاء بالتزاماتها الفنية والمالية تجاه العملاء ومقدمى الخدمات الطبية، بالاضافة إلى وجود بنية تحتية جيدة لديها وشبكة طبية متميزة، من جهة التوزيع الجغرافى وانضباط المعاملات المالية، علاوة على محفظة ذات حجم وطبيعة جيدة.

وأشارت إلى أن ضرورة وجود لجان فحص شكاوى متخصصة بالتأمين الطبى فقط لكثرة الشكاوى منه، نظر لحساسية الفصل فيها لطبيعته المختلفة عن باقى فروع التأمين، وكثرة تفاصيله وتعقيداتها.

وأكدت أن شركات الرعاية الطبية فى حاجة إلى وجود لجنة متخصصة من الخبراء الإكتواريين على أعلى مستوى تقوم بفحص عمل شركات التأمين الطبى المتخصصة لمعرفة أسباب الفروق الكبيرة فى التسعير مابين شركة وأخرى قد يصل الفارق فيها إلى %40 وفرض رفع رأسمال قوى على الشركات التى تحقق خسائر كبيرة، وإلزامها بتكوين مخصصات تتناسب مع حجم أعمالها ضمانا لوفائها بالتزاماتها تجاه عملائها.

وقال حاتم الجمل، العضو المنتدب لشركة « EGYMED» للرعاية الطبية، إن شركات الرعاية الطبية الـ»HMO» التى ستتقدم بطلب ترخيص شركة تأمين متخصصة تحتاج إلى حوافز ضرورية، أبرزها معقولية رأس المال، والتى تتراوح من 20-30مليون جنيه على الأكثر لكونها ستعمل فى فرع تأمين واحد فقط، وهو مايعد كافيا جدا لها.

وطالب «الرقابة المالية» بتشكيل لجنة عليا لشكاوى التأمين الطبى لوجود مشكلات تخصه مع كل الأطراف – العملاء ومقدمى الخدمة وشركات التأمين- تضم نخبة من المعنيين بصناعة التأمين الطبى فى مصر، للفصل فى تلك الشكاوى بحرفية ودقة متناهية.

وأكد ضرورة إدارة الهيئة فى الفترة الحالية حوارا مجتمعيا مع شركات الرعاية الصحية المعروفة بالــ»Risk Carrier» بغرض التوافق مع تقنين المنظومة الجديد التى ستفرض عليها، مما يحتاج إلى تمهيد وتدريب.

وشدد على ضرورة أن يستدعى الاتحاد المصرى للتأمين أكبر عدد من الشركات المعروفة، والنقاش معها كل فيما يهمه وإنشاء شعبة متخصصة لشركات التأمين الطبى المتخصصة، وإشراكها فى اللجان المعنية بالاتحاد عند إقرار القانون، لتوحيد القرارات التى تخص مصلحتهم والصالح العام للسوق.

ولفت إلى ضرورة وضع الاتحاد قواعد تسعير استرشادية تطلع عليها كل الشركات التى تزاول الطبى، وإقناعها للعمل بها، لافتا إلى أن ضم شركات الرعاية للرقابة المالية، كفيل بكشف الطرف الذى كان يضارب فى الأسعار، ويتهم الآخرين بذلك ويلقى باللوم عليهم.

