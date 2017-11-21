شركات الرعاية تبحث المشاركة فى التأمين الصحى الحكومى

الشاذلى جمعة تدرس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، مع مساعد وزير الصحة، مشاركة القطاع الخاص فى تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحى الحكومى الشامل، ضمن المنظومة الجديدة التى تنتظر موافقة البرلمان على القانون الجديد. قال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية والعضو المنتدب لشركة "بلاتنيوم للرعاية

الشاذلى جمعة

تدرس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، مع مساعد وزير الصحة، مشاركة القطاع الخاص فى تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحى الحكومى الشامل، ضمن المنظومة الجديدة التى تنتظر موافقة البرلمان على القانون الجديد.

قال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية والعضو المنتدب لشركة “بلاتنيوم للرعاية الصحية”، إن هناك لقاءات جمعته بالدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، لبحث سبل مشاركة القطاع الخاص فى تقديم وإدارة الخدمات المساعدة والمكملة.

وأضاف أبو المجد أن هناك مادة فى قانون التأمين الصحى الحكومى الجديد تنص على أن للهيئة العامة للتأمين الصحى، أن تستعين بمن تراه من خارجها فى تقديم وإدارة الخدمات، وهو ما يسمح بمشاركة شركات الرعاية الصحية والتأمين فى تلك المنظومة.

وأوضح أن الجمعية تعد دراسة عن تجارب 90 دولة لديها منظومة تأمين صحى حكومى شامل، يشارك به القطاع الخاص، فى تقديم الخدمات المساعدة والمكملة، بينما تقدم الحكومة الخدمات الصحية الأساسية، بالاستفادة من خبرة وكفاءة التأمين الطبى الخاص فى مصر، لدى شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية.

وتوقع أن يتم تقديم تلك الدراسة بصورتها الكاملة لمساعد الوزير مارس المقبل، فى ظل مناقشة القانون فى لجنة الصحة بالبرلمان حاليا، وسوف يتم طرحه للحوار المجتمعى، وعرضه على شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية لإبداء ملاحظاتها عليه، وطرح رؤيتها بما يتوافق مع التوجه العالمى من قبل منظمة الصحة العالمية WHO للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فى تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحى الحكومى الشامل.

وبحسب مسودة القانون الجديد، فإن 3 هيئات معنية بتطبيق القانون، سيتم تأسيسها فور إصداره من قبل مجلس النواب وبدء تطبيقه، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحى، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.

ووفقا للقانون سيتم فصل جهة التمويل عن مقدم الخدمةـ وكذلك عن الرقابة، ففى السابق كانت وزارة الصحة هى المظلة الكبرى التى تقدم الخدمة وتمولها وتراقب عليها، بينما تتبع هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحى لرئاسة الوزراء، فى القانون الجديد، وهيئة الاعتماد والجودة والرقابة لرئيس الجمهورية، وتتبع هيئة الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة لوزارة الصحة.