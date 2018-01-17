شركات الرعاية الصحية تبحث عن دور للمشاركة فى منظومة التأمين

❏ رشوان: 20 مليون جنيه حداً أدنى لرأس المال ❏ ماجد: خبراتنا تؤهلنا ❏ شريف: نراهن على كبار العملاءالمال – خاصتسعى شركات الرعاية الصحية، للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، سواء بمساعدة هيئة التأمين الصحى فى الإدارة، اعتمادًا على رصيدها من الخبرات فى نشاط الإدارة، وامتلاكها البن

❏ رشوان: 20 مليون جنيه حداً أدنى لرأس المال

❏ ماجد: خبراتنا تؤهلنا

❏ شريف: نراهن على كبار العملاء

المال – خاص

تسعى شركات الرعاية الصحية، للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، سواء بمساعدة هيئة التأمين الصحى فى الإدارة، اعتمادًا على رصيدها من الخبرات فى نشاط الإدارة، وامتلاكها البنية التكنولوجية المطلوبة.

قال جلال رشوان، العضو المنتدب لـ «Health&wealth» إن شركات الرعاية الطبية «HMO» لا بد أن تتسلح بعدة مزايا، تستطيع من خلالها المنافسة على مستوى القطاع الخاص، لتمكينها من الاشتراك فى برامج التأمين الصحى الحكومى، أهمها أن تكون ذات رأسمال لا يقل عن 20 مليون جنيه، علاوة على وجود نظام تكنولوجى كبير، يخدم أكثر من 200 ألف منتفع على الأقل، مع عمل حساب خاص لعملاء التأمين الصحى.

أوضح أن شركات الرعاية الصحية لكى تنجح لا بد أن يكون لها اتفاقية إعادة تأمين تكون ظهير حماية لها، علاوة على تدخلها فى مسألة تسعير الخدمات الطبية، وقبولها حد معين من العملاء، والتغطيات، لعدم مواجهة الشركة لخسائر كبيرة، تؤدى بها للإغلاق.

أضاف أن شركات الرعاية الصحية يجب أن تكون حذرة، فى تسعير برامجها، لتجنب الخسارة، وخطر الإفلاس، عبر وضع مخصصات فنية، لتحمل قيم البرامج الصحية الحكومية، التى تستطيع المشاركة فيها، علاوة على ضرورة توقيع عقود بشروط جزائية على الطرفين، تضمنها جهة التحكيم التابعة لوزارة الصحة.

لفت إلى ضروة امتلاك شركة الرعاية الصحية الراغبة فى المشاركة فى تقديم برامج الرعاية الطبية، الملاءة المالية الكافية، نظرا لإمكانية طلب هيئة التأمين الصحى ضمانات مالية على غرار مؤسسة النقد العربى السعودى، التى تحصل على 25 ريالًا، من كل شركة تأمين ، أو رعاية بالقطاع الخاص.

أكد العضو المنتدب في«Health&wealth » أن وجود نظام تكنولوجى يكون بمثابة شبكة ربط بين شركات الرعاية، ومقدمى الخدمة، وهيئة التأمين الصحى، بهدف تحسين الخدمة، وسرعة تلبية حاجة العملاء.

كشف هشام ماجد، العضو المنتدب لشركة «كير بلس» للرعاية الطبية، أن وحدات الرعاية الطبية مؤهلة لتقديم الخدمة الطبية لعملاء القطاعين العام والخاص، وأنها لا تعانى حجم قصور مقارنة بالتأمين الصحى الاجتماعى، حيث تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية ضخمة، تكونت عبر أعوام من العمل، ومعالجة العقبات التى كانت تواجهها .

لفت إلى أن اشتراطات هيئة التأمين الصحى لمشاركة شركات الرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل؛ لن تخرج عن متطلبات الملاءة المالية وتوافر النظام التكنولوجى المتطور، لخدمة المنتفعين وعمل جهاز من الكوادر البشرية المتخصصة، والمستقلة، لخدمة عملاء التأمين الصحى الاجتماعى، موضحًا أنه طبقًا للقانون تفصل جهة التمويل عن مقدم الخدمة، وهناك فرصة لتدخل شركات الرعاية مديرًا للبرامج، ومراجعة التعويضات، والتكاليف.

أكد محمد على شريف، المدير العام بشركة «»المشرق للرعاية الصحية»، أن شركات الرعاية الصحية تستمر فى عملها بعد إقرار مجلس النواب لقانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، وأن قوانين التأمين الصحى الحكومى السابقة كانت تتيح لمن يرغب فى الخروج من النظام عبر دفع ثلث الاشتراك فقط، بما يتسنى له الحصول على تلك الخدمات من القطاع الخاص.

أضاف شريف، أن كبار العملاء تفضل الحصول على تأمين طبى خاص، مثل شركات الطيران، والبترول، والسفارات، والبنوك، بهدف الحصول على خدمات صحية أفضل لدى جهات طبية.

اعتبر أن تأثير قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، لن يظهر بين يوم وليلة، لأن التطبيق يستغرق أكثر من 15 عامًا، والتنفيذ فى محافظات القناة، لافتا إلى أن القانون لم يوضح كيفية التعامل مع شخص مقيم فى محافظة بورسعيد ومغطى ضمن القانون مثلا، لكن أسرته تعيش فى القاهرة، وهى ليست فى المرحلة الأولى لتطبيق القانون، فهل يعالج أسرته فى القاهرة ضمن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، لأن عائلهم فى بورسعيد وسدد الاشتراك؟ وحال سفر الشخص المقيم فى بورسعيد إلى إجازة فى القاهرة، ومرض هل علاجه بالقاهرة على حساب التأمين الصحى الحكومى الشامل؟

أشار إلى أن تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل ضخمة، تتجاوز 600 مليار جنيه، ويتوافر منها حاليا 9 مليارات جنيه، كما أن طبيعة المحافظات مختلفة، فتركيبة السكان مختلفة، واحتياجاتهم الصحية مختلفة، بجانب مدى جاهزية البنية الصحية الحكومية.

كشف شريف عن أن المستشفيات الخاصة، وغيرها من مقدمى الخدمات، يمكن أن تستفيد من هذا القانون، لأنها تعطى هيئة التأمين الصحى الحكومى أسعارها أقل من ما تعطيها لشركات التأمين والرعاية الصحية، لأن هيئة التأمين الصحى تتعامل مع ملايين العملاء، بينما تتعامل شركات التأمين والرعاية الصحية مع آلاف العملاء فقط، لذا تكون تكلفة التأمين الصحى الحكومى أقل من تكلفة التأمين الطبى، والرعاية الصحية الخاصة.