شركات الدواجن تحذر من توقف نشاطها حال استمرار «أزمة الأعلاف»

حذر عدد من مسئولى شركات الدواجن من توقف نشاطها نتيجة عدم تحوطهم بأى مخزون من الأعلاف نتيجة ارتفاعات الأسعار، وشح المعروض.

قال دكتور أمير إسكندر، الرئيس التنفيذى لـ«كايرو ثرى إيه»، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن الشركة قد تلجأ لإيقاف نشاط مصنع النشا والجلوكوز فى الفترة المقبلة، إذ يعتمد بشكل أساسى على الذرة فى الإنتاج، أو ربما تعمل بطاقة أقل.

وأكد «إسكندر» أن الأزمة الحالية ليست جديدة، إذ تُعانى الشركات فى المهنة من صعوبة الاستيراد منذ عدة أشهر، نتيجة نقص المعروض من الدولار المحرك الأساسى لهذه المشكلة.

ولفت إلى أن الشركات كانت تعانى الفترة الماضية من ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تمرير هذه الزيادة إلى أسعار البيع، ما دفعها لتحمل خسائر تتراوح نسبتها بين %20 و%30 للحفاظ على تواجدها بالسوق، مؤكدًا أن شركته عاجزة عن توفير مخزون منذ فترة طويلة.

وقال حازم الشافعى، المدير المالى، مدير علاقات المستثمرين فى «القاهرة للدواجن»، إن شركته فى مأزق نتيجة عدم توافر أى مخزون أعلاف لديها، ما قد يدفع بها للتوقف عن الإنتاج إذا لم تُحل المشكلة.

وأشار إلى أن شركته كانت عادة تتحوط بمخزون لفترة تصل إلى شهر ونصف، إلا أن قفزات الأسعار مؤخرًا حالت دون ذلك؛ إذ ارتفع سعر فول الصويا -أحد المكونات الأساسية للعلف- من 14000 جنيه للطن يوم 12 أكتوبر الحالى إلى 29000 بالسوق المحلى حاليًا.

ولفت «الشافعى» إلى أن الشركات تعانى منذ بداية العام الحالى من أزمة توافر الأعلاف التى وصلت ذروتها مؤخرًا، مع نضوب الكميات المطروحة بالأسواق.

من جانبه، قال على نصحى، مسئول علاقات المستثمرين فى شركة المنصورة للدواجن، إن الأخيرة لديها اكتفاءً ذاتيًا من الأعلاف لقيامها بالانتاج فى المصنع الخاص بها، ما حد من أثر الأزمة الراهنة على الإنتاج، إلا أن ذلك رفع عبء التكلفة عليها، جراء القفزة فى أسعار الخامات الأساسية للعلف (الذرة – فول الصويا).

وأشار «نصحى» إلى أن الشركة تقوم حاليًا بدراسة تبعات ذلك على نتائج أعمالها خلال الربع الأخير من العام الحالى، إذ ارتفعت أسعار مكونات الأعلاف بنسبة تتجاوز الـ%50.

وقال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن الأخيرة ستعقد اجتماعًا غدًا الاربعاء بحضور وزير الزراعة السيد القصير، وجميع المسئولين من الوزارات المعنية والبنك المركزى لمناقشة هذا الموضوع والوقوف على إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.

وتشهد صناعة الدواجن منذ بداية العام الحالى قفزة كبيرة فى التكاليف انعكست على أسعار البيع للمستهلكين.