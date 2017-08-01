اقتصاد وأسواق

شركات الدواء تحقق مبيعات 23.2مليار جنيه فى النصف الأول

- أكبر 10شركات استحوذت على 45%من إجمالى المبيعات- نوفارتس حلت فى المركز الأول بـ1.9مليار وجلوبال نابى فى المؤخرةأحمد صبرى:حققت  شركات الدواء  العاملة فى السوق المصرية  مبيعات 23.2 مليار جنيه خلال  النصف الأول من العام الحالى (من يناير إلى نهاية يونيو  )بنسبة نمو 26.8
1 أغسطس، 2017 1 أغسطس، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

– أكبر 10شركات استحوذت على 45%من إجمالى المبيعات
– نوفارتس حلت فى المركز الأول بـ1.9مليار وجلوبال نابى فى المؤخرة

أحمد صبرى:

حققت  شركات الدواء  العاملة فى السوق المصرية  مبيعات 23.2 مليار جنيه خلال  النصف الأول من العام الحالى (من يناير إلى نهاية يونيو  )بنسبة نمو 26.8  % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية ، حصلت المال  على نسخة منه ،أوضح أن حجم مبيعات أكبر 10شركات بلغ  10.4مليار جنيه بمعدل نمو متباين يصل ل50%  كما بلغ اجمالى الحصة السوقية لها 45% من اجمالى حجم المبيعات.
 
وعززت   نوفارتس السويسرية  صدارتها فى المركز الأول فى قائمة الشركات الأكثر مبيعاً للعام الثانى على التوالى  بحجم مبيعات  1.9مليار جنيه ونسبة نمو 23.5%عن نفس الفترة من العام الماضي.

واحتفظت جلاكسو  الإنجليزية بالمركز الثانى محققة بمبيعات ب 1.5مليار   جنيه، ونمو يقارب 10%،  بزيادة تقارب  200 مليون عن غريمتها   سانوفى الفرنسية   والتى حلت فى المركز الثالث بحجم بيع 1.3 مليار  جنيه  ونمو 29.3% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وحلت فاركو فى المركز الرابع- والأول بين الشركات المحلية – بحجم مبيعات 1.3مليار  جنيه   متأخرة بفارق ضئيل عن سانوفى ونمو 49.9%،ثم امون فى المركز الخامس للمرة الأولى  فى العالم الحالى  متقدمة بمركز واحد عن ترتيبها العام الماضي بحجم مبيعات 1.07 مليار  جنيه ونمو 40.2%.

وحلت ايبيكو فى المركز السادس  متراجعة بمركز  محققة مبيعات 886.7 مليون جنيه مع تراجع ملحوظ فى النمو يساوى 4.2% وهى الشركة الوحيدة التى تراجعت مبيعاتها فى العشر الكبار بنسبة تقل عن 5%.

وجاءت  ايفا فارما فى المركز السابع  بحجم مبيعات 827.9 مليون جنيه ونمو 39% بينما حلت فايزرالأمريكية ثامنا بحجم مبيعات 735.6 مليون جنيه ونمو 14.5%، ثم الحكمة  الأردنية ب545 مليون جنيه ونمو 40.2%.وأخيرا  جلوبال نابى ب508 مليون جنيه ونمو 39.5%.

 

وبحسب التقرير فإن الشركات الأجنبية استمرت فى صدارتها فى المبيعات حيث 4شركات أجنبية من العشر الأكثر مبيعا وهى نوفارتس وجلاكسو وسانوفى وفايزر ، وشركة عربية واحدة وهي الحكمة الأردنية كما أظهر التقرير ارتفاع نمو مبيعات الشركات المصرية بنسبة أكبر من مثيلاتها الأجنبية حيث وصل لقرابة 50% لشركة فاركو فى حين أن اكبر نمو للشركات الأجنبية فى قائمة العشر الكبار كان من نصيب سانوفى .

 وكانت شركات الأدوية قد حققت مبيعات العام الماضي ب41.6مليار جنيه ونمو 31% منها 13مليار جنيه للربع الرابع والذى حقتت فيه الشركات طفرة فى المبيعات بعد ارتفاع سعر صرف الدولار .

 

وكانت وزارة الصحة قد حركت مايو الماضى أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20% لجميع أدوية الشركات المحلية والأجنبية بعد مطالبة الشركات بالزيادة لتقليل خسائرها ، كما وافق مجلس الوزراء يناير الماضي  على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية بنسب تتراوح بين 30و50% لتفادى خسائر الشركات من تعويم سعر الصرف.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!