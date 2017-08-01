شركات الدواء تحقق مبيعات 23.2مليار جنيه فى النصف الأول

- أكبر 10شركات استحوذت على 45%من إجمالى المبيعات- نوفارتس حلت فى المركز الأول بـ1.9مليار وجلوبال نابى فى المؤخرةأحمد صبرى:حققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصرية مبيعات 23.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى (من يناير إلى نهاية يونيو )بنسبة نمو 26.8

– أكبر 10شركات استحوذت على 45%من إجمالى المبيعات



– نوفارتس حلت فى المركز الأول بـ1.9مليار وجلوبال نابى فى المؤخرة

أحمد صبرى:

حققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصرية مبيعات 23.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى (من يناير إلى نهاية يونيو )بنسبة نمو 26.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية ، حصلت المال على نسخة منه ،أوضح أن حجم مبيعات أكبر 10شركات بلغ 10.4مليار جنيه بمعدل نمو متباين يصل ل50% كما بلغ اجمالى الحصة السوقية لها 45% من اجمالى حجم المبيعات.

وعززت نوفارتس السويسرية صدارتها فى المركز الأول فى قائمة الشركات الأكثر مبيعاً للعام الثانى على التوالى بحجم مبيعات 1.9مليار جنيه ونسبة نمو 23.5%عن نفس الفترة من العام الماضي.





واحتفظت جلاكسو الإنجليزية بالمركز الثانى محققة بمبيعات ب 1.5مليار جنيه، ونمو يقارب 10%، بزيادة تقارب 200 مليون عن غريمتها سانوفى الفرنسية والتى حلت فى المركز الثالث بحجم بيع 1.3 مليار جنيه ونمو 29.3% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وحلت فاركو فى المركز الرابع- والأول بين الشركات المحلية – بحجم مبيعات 1.3مليار جنيه متأخرة بفارق ضئيل عن سانوفى ونمو 49.9%،ثم امون فى المركز الخامس للمرة الأولى فى العالم الحالى متقدمة بمركز واحد عن ترتيبها العام الماضي بحجم مبيعات 1.07 مليار جنيه ونمو 40.2%.

وحلت ايبيكو فى المركز السادس متراجعة بمركز محققة مبيعات 886.7 مليون جنيه مع تراجع ملحوظ فى النمو يساوى 4.2% وهى الشركة الوحيدة التى تراجعت مبيعاتها فى العشر الكبار بنسبة تقل عن 5%.

وجاءت ايفا فارما فى المركز السابع بحجم مبيعات 827.9 مليون جنيه ونمو 39% بينما حلت فايزرالأمريكية ثامنا بحجم مبيعات 735.6 مليون جنيه ونمو 14.5%، ثم الحكمة الأردنية ب545 مليون جنيه ونمو 40.2%.وأخيرا جلوبال نابى ب508 مليون جنيه ونمو 39.5%.

وبحسب التقرير فإن الشركات الأجنبية استمرت فى صدارتها فى المبيعات حيث 4شركات أجنبية من العشر الأكثر مبيعا وهى نوفارتس وجلاكسو وسانوفى وفايزر ، وشركة عربية واحدة وهي الحكمة الأردنية كما أظهر التقرير ارتفاع نمو مبيعات الشركات المصرية بنسبة أكبر من مثيلاتها الأجنبية حيث وصل لقرابة 50% لشركة فاركو فى حين أن اكبر نمو للشركات الأجنبية فى قائمة العشر الكبار كان من نصيب سانوفى .

وكانت شركات الأدوية قد حققت مبيعات العام الماضي ب41.6مليار جنيه ونمو 31% منها 13مليار جنيه للربع الرابع والذى حقتت فيه الشركات طفرة فى المبيعات بعد ارتفاع سعر صرف الدولار .