شركات الدفع الإلكترونى تخضع لرقابة المركزى

■ عامر: لا توجد مدة محددة لرؤساء البنوك والرقابة عليهم «مختلفة» محمد سالم - سيد بدرخلت المسودة النهائية من مشروع قانون الجهاز المصرفى الجديد من وضع حد أقصى لمدة بقاء رؤساء البنوك فى مناصبهم، كما استحدثت بابًا منفردًا عن نظم الدفع والتكنولوجيا المالية، يتيح للبنك المركزى،

■ عامر: لا توجد مدة محددة لرؤساء البنوك والرقابة عليهم «مختلفة»



محمد سالم – سيد بدر

خلت المسودة النهائية من مشروع قانون الجهاز المصرفى الجديد من وضع حد أقصى لمدة بقاء رؤساء البنوك فى مناصبهم، كما استحدثت بابًا منفردًا عن نظم الدفع والتكنولوجيا المالية، يتيح للبنك المركزى، الرقابة على شركات الدفع الإلكترونى وغيرها، فى إطار ضمان توفير بنية مدفوعات قوية.



قال طارق عامر، محافظ المركزى على هامش مشاركته، أمس، فى المؤتمر المصرفى العربى 2018، إن المسودة ستتم مناقشتها فى اجتماع مجلس إدارة البنك المقرر انعقاده اليوم الإثنين تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الوزراء، ولم يحدد أجلاً زمنيًا لإصدار التشريع المرتقب وبدء العمل به، لافتا إلى أن الأمر يتوقف على دورة اعتماده من جانب مجلس الوزراء ومجلس الدولة والبرلمان.

وأضاف عامر أن المشروع لا يتضمن سقفًا زمنيًا لفترة عمل رؤساء البنوك، وذكر أن «الرقابة عليهم ستتم بشكل مختلف».

يُشار إلى أن المسودة الأولى التى انفردت «المال» بنشرها منتصف العام الماضى تضمنت شروطًا وضوابط لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة فى مصر، منها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى «الاستقلال» ألا يكون موظفًا فى البنك أو مساهمًا رئيسيًا به، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.

كما اشترطت ألا يكون له أى صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة، بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أى مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالى باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته فى المجلس.

وقال «عامر» إن المسودة الأخيرة شاركت فى إعدادها مجموعة من كبرى مكاتب الاستشارات والمحاماة القانونية، بالإضافة لخبراء من البنك الدولى وصندوق النقد.

فيما قال أيمن حسين، وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع القانون يتضمن فصلا كاملا عن نظم الدفع والتكنولوجيا المالية يتيح للبنك المركزى الرقابة على الكيانات التى تقدم خدمات مالية بالتعاون مع البنوك مثل شركات الدفع الإلكترونى.

فى سياق آخر، كشف وكيل محافظ المركزى عن الاستعداد لطرح مناقصة على شركات الاستشارات الدولية خلال الشهر المقبل للمساهمة فى تدشين الإستراتيجية الرقمية المصرية FINTEC، كما يسعى البنك لإطلاق أول بطاقة إلكترونية وطنية بالتعاون مع شركة بنوك مصر بنهاية العام الجارى تتيح السحب النقدى والشراء ويستهدف أن تتم جميع المدفوعات الحكومية من خلالها وسيتم البدء بأصحاب المعاشات.